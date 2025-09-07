89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δαμίγος (ΒΕΑ): Χωρίς ρύθμιση δεν θα επιβιώσουν μικρές επιχειρήσεις

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σχολίασε ο πρόεδρος του ΒΕΑ Κώστας Δαμίγος, μιλώντας στο ΟΤ FORUM

89η ΔΕΘ 07.09.2025, 17:59
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δαμίγος (ΒΕΑ): Χωρίς ρύθμιση δεν θα επιβιώσουν μικρές επιχειρήσεις
Newsroom

Τίποτα από όσα θα περιμέναμε να ακούσουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, στην ουσία δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΒΕΑ), μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Δαμίγος είπε ότι αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών είναι η επαναφορά 120 δόσεων, η μείωση του φορολογικού συντελεστή, η μείωση – εξορθολογισμός του ΦΠΑ.

«Μας χαϊδεύουν τα αυτιά»

«Από όλα αυτά, είπε, που ήταν για να μπορεί μία μικρή επιχείρηση να είναι βιώσιμη, αυτά που περιμέναμε να ακούσουμε δυστυχώς για άλλη μία φορά διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις δεν ακούσαμε τίποτα» και πρόσθεσε πως «η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτό που λένε η “καραμέλα” που μας κοροιδεύουνε και μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αν δεν τη στηρίξεις και λίγο, κάποια στιγμή θα σπάσει. Η μικρή επιχείρηση είναι αυτή που δημιουργεί πραγματικό πλούτος στην αγορά, δίνει θέσεις εργασίας, φτιάχνει το ΑΕΠ και ένα παραπάνω».

Κληθείς να σχολιάσει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με τις φοροελαφρύνσεις ενισχύονται τα εισοδήματα των καταναλωτών, άρα καιη ζήτηση για τις επιχειρήσεις και ο τζίρος τους, ο πρόεδρος του ΒΕΑ απάντησε: «Αυτή είναι μια μαθηματική πράξη που θα τη δούμε στο τέλος. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, διαχρονικά ακούμε τα ίδια, ότι ενισχύεται το εισόδημα των πολιτών με αποτέλεσμα να το ρίξουν στην αγορά, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να δουλέψουν. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει»

Ο κ. Δαμίγος αναφέρθηκε, επίσης, με έμφαση στην αναζωογόνηση της βιοτεχνίας και δη επαγγελμάτων που έτειναν να εξαφανιστούν. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η βιοτεχνική μεταποίηση είναι καρδιάς της οικονομίας. Ας σκεφτούμε ότι ελαν ένα παπούτσι, ένα πουκάμισο, το εισάγει κάποιος, το κέρδος θα μείνει στο εισαγωγέα. Εάν κατασκευαστεί εδώ, θα δουλέψουν γύρω- γύρω 30 επαγγέλματα. Γι’ αυτό ζητάμε να στηρίξουμε ξανά την παραγωγή».

Επίσης, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθούν κίνητρα για να ασχοληθούν τα νέα παιδιά με τεχνικά επαγγέλματα. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «έχουμε ρεκόρ εξαγωγών επιστημών, τέτοιο που αν παίρναμε εισόδημα από αυτό σαν χώρα θα είχα λύσει το πρόβλημά μας φτιάχνοντας επιστήμονες». Ομως, πρόσθεσε, «πρέπει να δείξουμε ότι και στα τεχνικά επαγγέλματα, στα μεταποιητικά μπορούμε να δουλέψουν και να έχουν κια αξιοπρεπή διαβίωση.

Χωρίς ρύθμιση δεν θα ζήσει επιχείρηση

Ερωτηθείς σχετικά με τον υπαινιγμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ότι δεν θα υπάρξει νέα ρύθμιση χρεών για τιυς επιχειρήσεις, προτρέποντάς τους να στραφούν στον εξωδικαστικό διακανονισμό, ο πρόεδρος του ΒΕΑ απάντησε ότι «εάν δεν ξανά επανέλθουν οι 120 τουλάχιστον εάν δεν γίνει κούρεμα στις προσαυξήσεις και -γιατί όχι- και στοπ κεφάλαιο, δεν θα ζήσει καμία επιχείρηση».

Ο ίδιος επικαλέστηκε την έρευνα που έκανε το ΒΕΑ προ μηνών, η οποία έδειξε ότι σχεδόν 7 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιμο γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά.

«Ζήσαμε όλες τις κρίσεις, απανωτά, δεν πήραμε ανάσα καθόλου, άρα, αφού έχουμε μπροστά μας αυτή την ανάπτυξη, το φως στο τούνελ το βλέπουμε. Εάν θες να τις στηρίξεις τις επιχειρήσεις τις βοηθάς λίγο για να περάσουνε, να αναπτυχθούν και να συνεχίσει η παραγωγή».

«Βλέπετε», είπε, «από τον κλάδο των βιοτεχνιών των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ή υπάρχει μία τάση να επιστρέψουν στην αγορά επαγγέλματα ή κλάδοι που έσβησαν», αναφέροντας ενδεικτικά τους αγγειοπλάστες. Τόνισε, όμως, ότι ενώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές τους, χρειάζονται και κίνητρα και καθοδήγηση.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί
World

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη - Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί
Intralot: Ορόσημο η συμφωνία με Bally’s λέει η Optima Bank
Business

Optima Bank: Ορόσημο η συμφωνία Intralot ‑ Bally’s
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα
Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από 89η ΔΕΘ
Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων
Τα νέα της αγοράς

Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν τώρα για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης — και να στοχεύσουν στο δανειακό σκέλος

Ερμής Γαρύφαλλος
89η ΔΕΘ: Περισσότεροι από 228.000 επισκέπτες έδωσαν παρών
89η ΔΕΘ

Ανέβασαν ψηλά τον πήχη οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ - Ο απολογισμός

Η 89η ΔΕΘ αποτέλεσε το επίκεντρο όλων των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
Τα νέα της αγοράς

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Η Eldorado Gold έχει αποδείξει πώς μια στρατηγική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης

89η ΔΕΘ: Πέφτει η αυλαία με εκδηλώσεις και μουσική
89η ΔΕΘ

Ολοκληρώνεται σήμερα η 89η ΔΕΘ

Τελευταία ημέρα για την 89η ΔΕΘ - Σήμερα το ωράριο της έκθεσης είναι 10:00 με 22:00

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

Ολα όσα συζητήθηκαν στην 9η μέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»
89η ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Latest News
ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί
World

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη - Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

Ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2025

Intralot: Ορόσημο η συμφωνία με Bally’s λέει η Optima Bank
Business

Optima Bank: Ορόσημο η συμφωνία Intralot ‑ Bally’s

Η Intralot ανακοίνωσε στις 2 Ιουλίου 2025 ότι θα εξαγοράσει τη δραστηριότητα Bally’s International Interactive σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον έχει μπει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξαιτίας των ερευνών του για πιθανά εγκλήματα του Ισραήλ

Νατάσα Σινιώρη
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα

Η έκδοση προσείλκυσε τη χαμηλότερη ζήτηση από το 2022

Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με την διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, η ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων σε αυτά τα επίπεδα θεωρείται εφικτή

Αγης Μάρκου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο