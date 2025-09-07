89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δαμίγος (ΒΕΑ): Χωρίς ρύθμιση δεν θα επιβιώσουν μικρές επιχειρήσεις

Τίποτα από όσα θα περιμέναμε να ακούσουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, στην ουσία δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΒΕΑ), μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Δαμίγος είπε ότι αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών είναι η επαναφορά 120 δόσεων, η μείωση του φορολογικού συντελεστή, η μείωση – εξορθολογισμός του ΦΠΑ.

«Μας χαϊδεύουν τα αυτιά»

«Από όλα αυτά, είπε, που ήταν για να μπορεί μία μικρή επιχείρηση να είναι βιώσιμη, αυτά που περιμέναμε να ακούσουμε δυστυχώς για άλλη μία φορά διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις δεν ακούσαμε τίποτα» και πρόσθεσε πως «η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτό που λένε η “καραμέλα” που μας κοροιδεύουνε και μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αν δεν τη στηρίξεις και λίγο, κάποια στιγμή θα σπάσει. Η μικρή επιχείρηση είναι αυτή που δημιουργεί πραγματικό πλούτος στην αγορά, δίνει θέσεις εργασίας, φτιάχνει το ΑΕΠ και ένα παραπάνω».

Κληθείς να σχολιάσει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με τις φοροελαφρύνσεις ενισχύονται τα εισοδήματα των καταναλωτών, άρα καιη ζήτηση για τις επιχειρήσεις και ο τζίρος τους, ο πρόεδρος του ΒΕΑ απάντησε: «Αυτή είναι μια μαθηματική πράξη που θα τη δούμε στο τέλος. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, διαχρονικά ακούμε τα ίδια, ότι ενισχύεται το εισόδημα των πολιτών με αποτέλεσμα να το ρίξουν στην αγορά, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να δουλέψουν. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει»

Ο κ. Δαμίγος αναφέρθηκε, επίσης, με έμφαση στην αναζωογόνηση της βιοτεχνίας και δη επαγγελμάτων που έτειναν να εξαφανιστούν. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η βιοτεχνική μεταποίηση είναι καρδιάς της οικονομίας. Ας σκεφτούμε ότι ελαν ένα παπούτσι, ένα πουκάμισο, το εισάγει κάποιος, το κέρδος θα μείνει στο εισαγωγέα. Εάν κατασκευαστεί εδώ, θα δουλέψουν γύρω- γύρω 30 επαγγέλματα. Γι’ αυτό ζητάμε να στηρίξουμε ξανά την παραγωγή».

Επίσης, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθούν κίνητρα για να ασχοληθούν τα νέα παιδιά με τεχνικά επαγγέλματα. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «έχουμε ρεκόρ εξαγωγών επιστημών, τέτοιο που αν παίρναμε εισόδημα από αυτό σαν χώρα θα είχα λύσει το πρόβλημά μας φτιάχνοντας επιστήμονες». Ομως, πρόσθεσε, «πρέπει να δείξουμε ότι και στα τεχνικά επαγγέλματα, στα μεταποιητικά μπορούμε να δουλέψουν και να έχουν κια αξιοπρεπή διαβίωση.

Χωρίς ρύθμιση δεν θα ζήσει επιχείρηση

Ερωτηθείς σχετικά με τον υπαινιγμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ότι δεν θα υπάρξει νέα ρύθμιση χρεών για τιυς επιχειρήσεις, προτρέποντάς τους να στραφούν στον εξωδικαστικό διακανονισμό, ο πρόεδρος του ΒΕΑ απάντησε ότι «εάν δεν ξανά επανέλθουν οι 120 τουλάχιστον εάν δεν γίνει κούρεμα στις προσαυξήσεις και -γιατί όχι- και στοπ κεφάλαιο, δεν θα ζήσει καμία επιχείρηση».

Ο ίδιος επικαλέστηκε την έρευνα που έκανε το ΒΕΑ προ μηνών, η οποία έδειξε ότι σχεδόν 7 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιμο γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά.

«Ζήσαμε όλες τις κρίσεις, απανωτά, δεν πήραμε ανάσα καθόλου, άρα, αφού έχουμε μπροστά μας αυτή την ανάπτυξη, το φως στο τούνελ το βλέπουμε. Εάν θες να τις στηρίξεις τις επιχειρήσεις τις βοηθάς λίγο για να περάσουνε, να αναπτυχθούν και να συνεχίσει η παραγωγή».

«Βλέπετε», είπε, «από τον κλάδο των βιοτεχνιών των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ή υπάρχει μία τάση να επιστρέψουν στην αγορά επαγγέλματα ή κλάδοι που έσβησαν», αναφέροντας ενδεικτικά τους αγγειοπλάστες. Τόνισε, όμως, ότι ενώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές τους, χρειάζονται και κίνητρα και καθοδήγηση.