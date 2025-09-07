89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ένα νέο σχέδιο για τα χρέη και έδειξε τον εξωδικαστικό

Στα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα προβλήματα της οικονομίας αλλά και το σκεπτικό και τις προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστος Κολώνα, Αθανασία Ακρίβου και Γιάννη Μπασκάκη τόνισε χαρακτηριστικά: «Ξαναλέω το να έχεις μία μείωση φόρων σε ετήσια βάση 1.000€ 1.400€ είναι ένας μισθός, ένας μέσος μισθός έτσι; Αν κάνουμε αναγωγή και στα λεπτά και στα δευτερόλεπτα, πόση μείωση φόρου είναι, προφανώς το πράγμα θα πάρει άλλες διαστάσεις, αλλά εάν το δούμε όπως σας το παρουσιάζω, νομίζω κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να φύγει από αυτή τη λογική ή να τη θεωρήσει ότι είναι προπαγανδιστική»

Κληθείς να σχολιάσει τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν αναφορικά με τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά και στα χωριά, αλλά και στη μείωση του ΕΝΦΙΑ και κατά πόσο αυτά μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για κάποιους να επιστρέψουν, υπογράμμισε ότι αυτό «απομένει να φανεί».

«Αλλά να σας το πω διαφορετικά. Και να μην είναι επαρκές το κίνητρο αυτό για να γυρίσει πίσω ο κόσμος είναι μία κίνηση από την πλευρά της πολιτείας που λέει, “δεν σας έχουμε ξεχάσει, ξέρουμε τι πάει να πει να έχουμε ακρίτες στα νησιά μας”. Ξέρουμε τι πάει να πει κάποιος να μένει σε ένα χωριό 100 κατοίκων, 200 κατοίκων με όλες τις πρόσθετες δυσκολίες που υπάρχουν και νομίζω ότι από μόνη της η κίνηση αυτή τη δική της αξία».

Τα μέτρα για τις επιχειρήσεις

Ερωτηθείς για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε με μείωση του εταιρικού φόρου από το 28% στο 22%, μείωση του φόρου στα μερίσματα στο 5% και μείωση σε αλλεπάλληλα κύματα των ασφαλιστικών εισφορών. «Πέρσι παρουσιάσαμε μείωση που κόστισε στον προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις με τελικό σκοπό μέσω της ανάπτυξης που πράγματι προκλήθηκε, από αυτά και άλλα μέτρα, να μπορέσουμε να έχουμε και το κοινωνικό μέρισμα»

Πρόσθεσε επίσης ότι οι αυξήσεις που τελικά θα έχουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μέσω της μείωσης των φόρων θα είναι αυξήσεις για τους εργαζομένους που δεν θα κοστίσουν τίποτα στο ταμείο των επιχειρήσεων.

Τρίτον – τόνισε- ανακοινώθηκαν διάφορα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα: το εθνικό σχέδιο για την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές, η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, για τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Και τέταρτον, υπήρχε ένα πακέτο -σύμφωνα με τον οποίον είναι 2,233 δισ. ευρώ- που αφορά σε ενισχύσεις για κάθε λογής επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, είναι ένα πακέτο 700 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβάθμιση σε μια σειρά από επιχειρήσεις.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι  όλα τα μέτρα που έχουν έως τώρα προταθεί, προτάθηκαν «ακριβώς για να πάρει μπροστά η μηχανή. Αυτό έχει δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομία και η προσπάθεια συνεχίζεται».

Επίσης, αναφέρθηκε στα εκατομμύρια ευρώ που αναμένεται να δοθούν μέσω διαφόρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ αλλά και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

«Επίσης από τις μειώσεις των φόρων, βγαίνουν κερδισμένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διότι και σε αυτούς υπάρχει μείωση το φορολογικών συντελεστών» επεσήμανε.

Μειώσεις φόρων

Κληθείς να σχολιάσει τις μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν για τους μισθωτούς ανέφερε ότι αυτές ισοδυναμούν με κάτι παραπάνω από ένα επιπλέον μισθό, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά: «Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα για τους μισθωτούς ας είμαστε καθαροί. Είναι από τη μια πλευρά οι μειώσεις των φόρων που σημαίνει ότι μπαίνουνε παραπάνω λεπτά στην τσέπη σου, γιατί κάνει λιγότερες παρακρατήσεις η εφορία και από την άλλη πλευρά είναι οι αυξήσεις οι οποίες θα έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους πάλι από τον Απρίλιο ως αποτέλεσμα της αύξησης του κατώτατου μισθού»

«Επίσης για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από τη μία πλευρά και των σωμάτων ασφαλείας, από την άλλη, όλα αυτά οδηγούν σε αρκετές περιπτώσεις όχι απλώς να ικανοποιήσουμε το αίτημα για δέκατο τρίτο μισθό, αλλά το υπερβούμε»

Όσο αντέχει η οικονομία

«Πρώτα από όλα δίνουμε αυτά τα οποία αντέχει η οικονομία εμείς. Και  εμείς πολιτικοί είμαστε και δεν έχουμε κανένα λόγο να κρατάμε τα λεφτά και να μην τα δίνουμε για να κάνουμε τους κακούς, απλώς δεν θέλουμε να θέσουμε την Ελλάδα σε περιπέτειες γιατί ο λογαριασμός θα φτάσει και στους Έλληνες πολίτες αλλά και σε μας τους ίδιους. Έτσι θέλουμε αυτό που χτίστηκε με κόπους και θυσίες τα τελευταία χρόνια να το κρατήσουμε τώρα».

Έμμεσοι φόροι

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μείωση των έμμεσων φόρων τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης: «Η απάντηση είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Μπορούμε να σας δώσουμε φερ’ ειπείν 800€ κατευθείαν με μειώσεις του φόρου που πληρώνεται εσείς στην εφορία. Ή να μην σας τα δώσουμε αλλά να μειώσουμε το ΦΠΑ κατά μία 2 μονάδες και να περιμένουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε όταν πάτε να αγοράσετε ένα πουκάμισο παπούτσια τρόφιμα και τα λοιπά και τα λοιπά κάτι να γλιτώσετε; Με συγχωρείτε, δεν το βρίσκω καθόλου έξυπνο και καθόλου δίκαιο».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης και στις συναλλαγές με POS και τη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές υπογραμμίζοντας ότι έχει σταματήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη  φοροδιαφυγή: «Αυτό είναι βήμα κοινωνικής δικαιοσύνης».

Προσωπική διαφορά

Αναφερόμενος στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι χονδρικά θα ωφεληθούν περίπου οι μισοί από το 2026 και οι υπόλοιποι από το 2027. Ωστόσο, δεν είναι το μόνο κέρδος των συνταξιούχων, υπογράμμισε: «Έχουν το κέρδος των 250€ που δεν έχουν καταβληθεί ακόμα για συνταξιούχους από ένα  εισόδημα και κάτω και αυτά θα καταβληθούν από τον Ιανουάριο και θα καταβάλλονται κάθε χρόνο και θα έχουν επίσης και το κέρδος από τη η χαμηλότερη φορολόγηση.  Και τέταρτο κέρδος, ότι θα υπάρχουν αυξήσεις, κανονικές αυξήσεις για τους συνταξιούχους»

Για τις ρυθμίσεις χρεών στις επιχειρήσεις

Ερωτηθείς για το αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να ανακοινώσει ένα νέο σχέδιο για τη ρύθμιση χρεών ο κ. Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στον εξωδικαστικό συμβιβασμό: «Ο Εξωδικαστικός καρκινοβατούσε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας είχαμε περισσότερες εντάξεις, αλλά όχι πάρα πολλές. Την τελευταία διετία έχουμε μια εκτόξευση των ανθρώπων που έχουνε μπει σε αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις με σημαντικά κουρέματα και οι οποίες ρυθμίσεις πια αφορούν πάνω από 10 δισεκατομμύρια χρέη και πάνω από 30.000 συμπολίτες μας. Ο Εξωδικαστικός είναι μία ανάσα και για αυτό άλλωστε τον επιλέγουν τόσοι πολλοί άνθρωποι».

«Επομένως, αν έχει κάποιος ανάγκη και πληροί τα κριτήρια, πρέπει αυτό να το εξετάσει, διότι είναι μία σημαντικότατη ελάφρυνση των χρεών του όχι μόνο προς τις τράπεζες, αλλά και προς την εφορία και προς τον ΕΦΚΑ»

Απαντώντας σε ερώτηση «αν οι δόσεις τελείωσαν», ο κ. Χατζηδάκης είπε χαρακτηριστικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ των εκλογών ακόμα το 2023. είχε κάνει σαφές ότι δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπει θετικά, και εδώ και αλλού, και ότι προτιμά στην περίπτωση ας πούμε, σίγουρα της Ελλάδας ρυθμίσεις όπως είναι ο εξωδικαστικός, οι οποίες είναι σοβαρές ρυθμίσεις και δίνουν και μια δεύτερη ευκαιρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα σε όλους αυτούς τους τους ανθρώπους».

Και πρόσθεσε: «Βεβαίως την ίδια στιγμή ισχύουν μια σειρά από ρυθμίσεις στις οποίες έχουν ενταχθεί χιλιάδες συμπολίτες μας, ιδιαίτερα μικρομεσαίοι. Είπα επίσης ότι υπάρχουνε προσπάθειες να στηριχθεί και η δανειοδότηση τους μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Και τόνισε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα δοθεί ένα ποσό, το οποίο με τη σειρά του θα κινητοποιήσει δάνεια από τις τράπεζες, τα οποία εκτιμώνται σε 2,5-3 δισ. ευρώ δάνεια για μικρομεσαίες.

Η φθορά της κυβέρνησης

Ερωτηθείς για τη φθορά που καταγράφει η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις απάντησε: «Κοιτάξτε, είμαστε στον έβδομο χρόνο. Είναι λογικό να υπάρχουν φθορές, πολύ περισσότερο που και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχει το αίσθημα της συσσωρευμένης ακρίβειας. Πουθενά σε καμιά χώρα της Ευρώπης, δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μην έχει γρατζουνιστεί αλλά και πουθενά σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει κυβέρνηση που σε σχέση με το δεύτερο κόμμα να προηγείται με 10 – 15 μονάδες μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Επομένως ναι, έχουμε προβλήματα, δεν πρέπει να υποτιμούμε  καθόλου το πρόβλημα της ακρίβειας. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σεμνά, σοβαρά, με ενσυναίσθηση με αποτελεσματικότητα και οι πολίτες θα κρίνουν. […] Κάνουμε βήματα μπροστά, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε θαύματα σε κανέναν. Εκείνο που υποσχόμαστε είναι να δουλέψουμε σοβαρά, κοιτάζοντας τα λάθη μας με σεμνότητα και όσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπορούμε »

Νέες μεταρρυθμίσεις

Καταλήγοντας ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τελειώσει εδώ:  «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την οικονομία και με όλες τις άλλες μεταρρυθμίσεις που θα προχωρήσουμε. Σίγουρα του χρόνου θα έχουμε ακόμα ένα πακέτο το οποίο δεν θα είναι αποτέλεσμα κάποιας γενναιοδωρίας, αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής αποτελεσματικής που εφαρμόζεται με συνέπεια εδώ και 6 χρόνια».

