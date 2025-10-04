Τουρισμός: Κερδίζει πόντους και το 2025

Υψηλές πτήσεις καταγράφει ο τουρισμός - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για εισπράξεις και κρουαζιέρα

Τουρισμός 04.10.2025, 13:05
Τουρισμός: Κερδίζει πόντους και το 2025
Newsroom

Συνεχίζει σε υψηλές πτήσεις στο επτάμηνο του 2025 ο ελληνικός τουρισμός, ετοιμάζοντας το έδαφος για νέα ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του σημασία για την ελληνική οικονομία.

Μελέτη το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) αναφέρει ότι ο ελληνικός τουρισμός το 2025 συνεχίζει την ανοδική πορεία, χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες του 2024 και επιβεβαιώνει τη διαρκή συμβολή του στην οικονομία, σε μια εποχή όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Το ΙΝΣΕΤΕ επισημαίνει ότι μέχρι τον Αύγουστο, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν συνολικά σε 19,9 εκατ. (+5,6%), με ισχυρές επιδόσεις σε Αθήνα (+9,5%), Θεσσαλονίκη (+10%). Ανοδική παραμένει η πορεία και στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες με τις Κυκλάδες να αποτελούν την μοναδική εξαίρεση (-5,9%).

Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός συγκαταλέγεται στους πιο επιθυμητούς στις κύριες αγορές μας: Νο. 3 σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Νο. 5 στο Ην. Βασίλειο, Νο. 6 ευρωπαϊκός προορισμός στην αγορά των ΗΠΑ.

Ο τουρισμός

Σε ότι αφορά στη γενική εικόνα:

  • Οι εισπράξεις αυξήθηκαν το επτάμηνο κατά 1.352 εκατ./+12,5% συνολικά ή κατά 1.233 εκατ./+12% χωρίς κρουαζιέρα
  • H κρουαζιέρα εξακολουθεί να δείχνει δυναμική αύξηση με +65 εκατ./+35% στις εισπράξεις τον Ιούλιο και +118 εκατ./+23,1% από την αρχή του χρόνου
  • Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 406 χιλ./+6,4% τον Ιούλιο και 472 χιλ./+2,6% από την αρχή του χρόνου.
  • Η ΜΚΔ (χωρίς κρουαζιέρα) αυξήθηκε κατά +7,2% τον Ιούλιο και κατά +9,1% από την αρχή του χρόνου
  • Για να μηδενιστεί, σε επίπεδο έτους, η προαναφερθείσα αύξηση εισπράξεων του επταμήνου, θα πρέπει στο εναπομείναν πεντάμηνο έως το τέλος Δεκεμβρίου να υπάρξει μείωση της τάξεως του 13%, όπως προαναφέρθηκε σε σχέση με πέρυσι ή 12% χωρίς κρουαζιέρα.
  • Αντίστοιχα για να μηδενιστεί, σε επίπεδο έτους, η προαναφερθείσα αύξηση αφίξεων του επταμήνου, θα πρέπει στο πεντάμηνο Αυγ. – Δεκ. να υπάρξει μείωση της τάξεως του 3% σε σχέση με πέρυσι.
  • Μείωση αφίξεων στο επτάμηνο σημειώνεται από Γαλλία (-8,6%) και από χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ (-13,1%). Σημειώνεται επίσης, πως ενώ τους πρώτους 6 μήνες, υπήρχε σημαντική μείωση αφίξεων από Χώρες εκτός Ζώνης Ευρώ (που περιλαμβάνουν τις σημαντικές, ειδικά από πλευράς αριθμού ταξιδιωτών, αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας), τον Ιούλιο οι αφίξεις από τις χώρες αυτές αυξήθηκαν κατά +5,6%. Ως αποτέλεσμα, τον μήνα Ιούλιο δεν παρατηρείται πλέον ουσιώδης απόκλιση μεταξύ της συνολικής αύξησης (+6,4%) και της αύξησης αεροπορικών αφίξεων (+4,6%) και η διαφορά από την αρχή του χρόνου μειώθηκε σε λιγότερο από 3 ποσοστιαίες μονάδες (+5,3% οι αεροπορικές και +2,6% οι συνολικές αφίξεις).

Ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι:

Aξιοσημείωτη η μεγάλη πτώση αφίξεων (-13,1%) και εισπράξεων (-18,2%) από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο που οδήγησε σε μείωση των εισπράξεων (-2,9%) από τη χώρα αυτή από την αρχή του χρόνου, ενώ και οι αφίξεις περιορίστηκαν σε μόλις +1,5%.

Με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, καμία χώρα δεν παρουσίασε μείωση εισπράξεων το επτάμηνο, ακόμα και αν είχε μείωση αφίξεων – π.χ. Γαλλία, ΕΕ-27, χώρες ΕΕ εκτός ΕΖ.

Σε ότι αφορά στη μεγαλύτερη αγορά μας, τη Γερμανία, τον Ιούλιο παρουσίασε μεγάλες αυξήσεις τόσο στις αφίξεις (+14,9%), όσο και στις εισπράξεις (+23,6%).

Μετά την ανάκαμψη των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ εκτός Ζώνης του Ευρώ τον Ιούλιο, οι αφίξεις από χώρες της ΕΕ ανέκαμψαν και ως αποτέλεσμα η διαφορά περιορίστηκε και στο επτάμηνο καταγράφεται πλέον μικρή μείωση (-1,6%) σε σχέση με πέρυσι.

Οι χώρες εκτός ΕΕ (Λοιπές) σημειώνουν αρκετά μεγάλες αυξήσεις αφίξεων και εισπράξεων στο επτάμηνο (+8,9% και +9,5% αντίστοιχα) που συνοδεύεται πλέον από οριακή αύξηση της ΜΚΔ +0,5%).

