Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Τρόφιμα – ποτά 03.06.2026, 07:00
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Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Στον καιρό και στην εξέλιξη του τουρισμού εναποθέτει η αγορά μπίρας τις επιδόσεις για το 2026. Στο πρώτο τετράμηνο του χρόνου η κατανάλωση αναπτύχθηκε «με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό».

Στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου στο περιθώριο της παρουσίασης του προγράμματος, «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο» ανέφεραν μεταξύ των άλλων ότι «η χρονιά δεν ξεκίνησε με μεγάλη φόρα, οι δύο βασικοί παράγοντες είναι ότι η horeca είναι πιεσμένη, όπως και τα νοικοκυριά, αλλά και λόγω καιρού. Ο Μάιος δεν είχε δύσκολο καιρό για την αγορά μας». Δύσκολη όμως εμφανίζεται η αγορά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είπαν συγκεκριμένα ότι «και στα σούπερ μάρκετ δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Το Πάσχα δεν ήταν καλό. Γενικά υπάρχει μια εικόνα σταθερότητας.

Ο πήχης για την αγορά μπίρας

Η αγορά έχει βάλει σε πιο ρεαλιστική βάση τον πήχη των προσδοκιών. Το 2024 πήγε πολύ καλά όμως και πέρυσι η πίεση ήταν μεγάλη Φέτος ο καιρός και ο τουρισμός θα παίξουν ρόλο – αλλά κυρίως η ποιότητα του τουρισμού, αν πάει καλά η horeca θα πάμε καλά ανέφεραν συγκεκριμένα. Πρόσθεσαν πως όλη η πίεση στην αγοραστική δύναμη φαίνεται.

Και παίρνουμε την αβεβαιότητα ως βεβαιότητα. Ακόμη και μέσα στην κρίση του 2010 μπορούσαμε να προβλέψουμε. Από την πανδημία και μετά έχουμε αβεβαιότητα προς κάθε κατεύθυνση και προς τα πάνω και προς τα κάτω». Υπάρχουν όμως και συγκυριακές περιπτώσεις που μπορεί η κατανάλωση να ενισχυθεί, όπως επί παραδείγματι είναι το Μουντιάλ! Και είπαν πως δεν υπάρχει θέμα ανατιμήσεων στους σχεδιασμούς της εταιρείας και «ένας καλός Οκτώβριος μπορεί να αντισταθμίσεις έναν κακό Απρίλιο».

Το εργοστάσιο της Πάτρας

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σεμπάστιαν Σάντσες έκανε ειδική αναφορά στο  εργοστάσιο της Πάτρας λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «έχουμε επενδύσει σταθερά σε αυτή την περιοχή: στην παραγωγή, στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στους ανθρώπους.

Σήμερα, το ζυθοποιείο μας εδώ αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις του δικτύου της Heineken στην Ευρώπη, με συνεχείς επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις πρακτικές κυκλικής οικονομίας, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ παράγουμε μπίρα που διανέμεται σε όλη την Ελλάδα και σε σειρά εξαγωγικών αγορών. Παράγουμε επίσης τη βύνη που προέρχεται από το ελληνικό κριθάρι του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας, την οποία χρησιμοποιούμε εδώ ως πρώτη ύλη και την οποία επίσης εξάγουμε».

Ενώ ο διευθυντής του εργοστασίου κ. Θανάσης Γιούλης επεσήμανε πως η δυναμικότητα ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια εκατόλιτρα ή 300 εκατομμύρια λίτρα μπύρας ετησίως — δηλαδή περίπου 600 εκατομμύρια φιάλες των 50cl ή 900 εκατομμύρια κουτιά των 33cl. Και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για το μεγαλύτερο ζυθοποιείο στη χώρα μας, με ισχυρό αποτύπωμα, σύγχρονη υποδομή και ουσιαστική συμβολή στην παραγωγική βάση της περιοχής.

Πάνω από 60 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις

Η μονάδα διαθέτει πέντε αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας». Στο εργοστάσιο της Πάτρας παράγονται όλα τα βασικά brands της εταιρείας, καθώς και οι μηλίτες, «των οποίων η παραγωγή ξεκίνησε το 2019 με μία από τις πλέον σύγχρονες επενδύσεις μας. Συνολικά, παράγουμε 12 διαφορετικά brands και 141 κωδικούς προϊόντων σε όλους τους τύπους συσκευασίας». Σημείωσε επίσης ότι «ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το εργοστάσιο της Πάτρας είναι ένα από τα ελάχιστα εργοστάσια της Ηeineken στην Ευρώπη που διαθέτουν βυνοποιείο».

Κι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «για να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο, τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε επενδύσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ, με σταθερό στόχο να διατηρούμε την Πάτρα στην αιχμή της παραγωγικής και τεχνολογικής εξέλιξης. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως η σύγχρονη γραμμή παραγωγής μηλίτη, την καινοτόμο παραγωγή βαρελιών μίας χρήσης, την επέκταση των αποθηκευτικών μας χώρων, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής με νέο συγκρότημα συλλογής και επεξεργασίας CO2, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών καυσίμων και ενέργειας».

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