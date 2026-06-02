Τουρισμός: Μειώθηκαν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα στο α’ τρίμηνο 2026

Συνολικά 471,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα καταγράφηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε ολόκληρη την ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 143,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (+3,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025), τον Φεβρουάριο 154,4 εκατομμύρια (+3,4%) και τον Μάρτιο 173,2 εκατομμύρια (+3,7%).

Η Ελλάδα ωστόσο συγκαταλέγεται στην ομάδα των 9 κρατών που κατέγραψαν μείωση διανυκτερεύσεων έστω και οριακά, καθώς η Eurostat στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα κάνει λόγο για 22.704 διανυκτερεύσεις λιγότερες ή -0,4%. H χώρα μας τον Ιανουάριο 2026 είχε 1.651.344 διανυκτερεύσεις, τον Φεβρουάριο 1.764.853 και τον Μάρτιο 2.682.258.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ιρλανδία κατέγραψε μακράν τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με ποσοστό 35,3%, ακολουθούμενη από τη Μάλτα (11,1%) και τη Δανία (9,3%). Μεταξύ των 9 χωρών της ΕΕ που σημείωσαν μείωση του μεριδίου των επισκεπτών, η Λιθουανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση (-12,9%), ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (-6,7%) και το Λουξεμβούργο (-3,8%).

Οι ξένοι επισκέπτες

Οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευαν περίπου το 46,6 % του συνόλου των διανυκτερεύσεων κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2026, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των διανυκτερεύσεων ξένων επισκεπτών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καταγράφηκε στη Μάλτα (93,3 %), την Κύπρο (85,6 %) και το Λουξεμβούργο (85,1 %).

Αντίθετα, οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευαν μόνο περίπου το ένα πέμπτο των διανυκτερεύσεων στη Γερμανία (19,9%), την Πολωνία (20,2%) και τη Ρουμανία (22,4%).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώθηκε αύξηση τόσο στις διανυκτερεύσεις ξένων (+5,5%) όσο και εγχώριων επισκεπτών (+1,7%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+42,3%), τη Λιθουανία (+24,1%) και τη Σλοβακία (+15,4%). Στο αντίθετο άκρο του φάσματος, οι μεγαλύτερες μειώσεις στους ξένους επισκέπτες καταγράφηκαν στη Λετονία (-7,5%), τη Βουλγαρία (-4,3%) και το Βέλγιο (-4,0%).