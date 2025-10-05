Foxconn: Σε επίπεδο ρεκόρ τα έσοδα γ΄τριμήνου – Πιο χαμηλά από τις προβλέψεις

Τα έσοδα του Σεπτεμβρίου της Foxconn αυξήθηκαν κατά 14,2% σε ετήσια βάση στα 837,1 δισ. δολάρια Ταϊβάν

Foxconn: Σε επίπεδο ρεκόρ τα έσοδα γ΄τριμήνου – Πιο χαμηλά από τις προβλέψεις
Έσοδα ρεκόρ ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο η Foxconn της Ταϊβάν, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών ειδών μέσω συμβολαίων στον κόσμο. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που προέκυψε λόγω της ισχυρής ζήτησης για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, αν και δεν ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις της αγοράς και εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα έσοδα για τον μεγαλύτερο κατασκευαστή διακομιστών της Nvidia και κορυφαίο κατασκευαστή των iPhone της Apple αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, στα 2,057 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (67,71 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η Foxconn σε ανακοίνωσή της την Κυριακή.

Παρά το ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των εκτιμήσεων της LSEG που έκανε λόγο για 2,134 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο.

Σε βάση δολαρίου ΗΠΑ, η Foxconn ανακοίνωσε ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16,1% σε ετήσια βάση. Το δολάριο της Ταϊβάν έχει ενισχυθεί κατά περίπου 8% μέχρι στιγμής φέτος έναντι του δολαρίου.

Η ισχυρή ζήτηση για ΑΙ, ώθηση στην Foxconn

Η ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε σε ισχυρή αύξηση εσόδων για τον τομέα προϊόντων cloud και δικτύωσης. Τα έξυπνα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, στα οποία περιλαμβάνονται τα iPhone, κατέγραψαν μικρή μείωση εσόδων, επηρεασμένη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ανέφερε η εταιρεία.

Τα έσοδα του Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 14,2% σε ετήσια βάση στα 837,1 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, ποσοστό ρεκόρ για τον ίδιο μήνα.

Οι δραστηριότητες αναμένεται να «διατηρήσουν διαδοχική τριμηνιαία ανάπτυξη, καθώς οι εξαγωγές διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να αυξάνονται κατά το τέταρτο τρίμηνο» και λόγω της παραδοσιακής περιόδου αιχμής πριν από τις αργίες στο τέλος του έτους στις μεγάλες δυτικές αγορές, ανέφερε η εταιρεία.

«Ωστόσο, ο αντίκτυπος της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής κατάστασης και των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα απαιτήσει συνεχή στενή παρακολούθηση», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η μετοχή της Foxconn έχει αυξηθεί κατά 23% φέτος, ξεπερνώντας την άνοδο 16% της αγοράς της Ταϊβάν.

Τα έσοδα του Σεπτεμβρίου της Foxconn αυξήθηκαν κατά 14,2% σε ετήσια βάση στα 837,1 δισ. δολάρια Ταϊβάν

Apple: Καταργεί apps παρακολούθησης της ICE μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ
Τεχνολογία

Η Apple «κόβει» τα apps παρακολούθησης της ICE μετά από κυβερνητικές πιέσεις

Η ενέργεια της Apple ενδέχεται να ενισχύσει τις επικρίσεις για τoυς αυξανόμενους δεσμούς των τεχνολογικών εταιρειών με την κυβέρνηση Τραμπ

