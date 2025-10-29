«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»: Ανοίγει η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»

Εξοικονόμηση 29.10.2025, 11:47
«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»: Ανοίγει η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
Newsroom

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» για τις αιτήσεις που έχουν επιλέξει και το σκέλος «Ανακαινίζω».

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η διαδικασία αφορά στους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες (άνω του 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας), συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την ουσιαστική αρωγή της νέας γενιάς στην απόκτηση και βελτίωση της πρώτης κατοικίας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν υπαχθεί μέχρι στιγμής 2.679 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 36.642.632,28 ευρώ, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026.

Μέχρι σήμερα, στα Προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ για Νέους» έχουν λάβει επιδότηση 98.437 ωφελούμενοι, συνολικού ύψους 1.381.121.543 ευρώ, με αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», στηρίζει τη νέα γενιά, διασφαλίζοντας κατοικίες σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και ποιοτικές, με απτό όφελος για τους πολίτες και το περιβάλλον.

