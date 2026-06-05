EnEarth: Ασφαλής και μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο

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Στον δρόμο προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα, η πρόκληση δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στην υιοθέτηση καθαρότερων μορφών ενέργειας. Επεκτείνεται και στη διαχείριση των εκπομπών από βιομηχανικούς κλάδους που δεν μπορούν εύκολα να απανθρακοποιηθούν. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture & Storage – CCS) αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα της νέας περιβαλλοντικής πραγματικότητας.

Η EnEarth, θυγατρική της Energean, επενδύει στρατηγικά σε αυτήν την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας το έργο Prinos CO2, μια από τις πλέον εμβληματικές πρωτοβουλίες αποθήκευσης CO2 στην Ε.Ε.

Ένας τόπος επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του

Ο Πρίνος, το μοναδικό πεδίο παραγωγής πετρελαίου στην Ελλάδα, αποκτά μια νέα αποστολή και μαζί της μια νέα ταυτότητα, καθώς μετατρέπεται σε πυλώνα κλιματικής προστασίας. Το υπέδαφός του, που επί εκατομμύρια χρόνια έχει συγκρατήσει υδρογονάνθρακες, αξιοποιείται πλέον για την ασφαλή και μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, κρατώντας το μακριά από την ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών και την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας.

Πρόκειται για μια μετάβαση με ιδιαίτερο συμβολισμό που δεν απορρίπτει το παρελθόν, αλλά το επαναξιοποιεί με όρους μέλλοντος. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Το Prinos CO2 έχςι λάβει περιβαλλοντική άδεια και άδεια αποθήκευσης CO2 σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/31/ΕΚ. Έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI) και η ανάπτυξή του αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση του CO2 , καλύπτοντας όλο τον κύκλο από την παραλαβή και την επεξεργασία έως τη μεταφορά και την τελική αποθήκευση [Carbon Capture and Storage (CCS)]. Η συνολική επένδυση ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί 270 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Μέσα από έργα όπως το Prinos CO2, η EnEarth συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου, όπου η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη λειτουργούν συμπληρωματικά. Η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED) βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το market test για τη δέσμευση χωρητικότητας αναμένεται άμεσα.

Το ενδιαφέρον της αγοράς είναι ήδη έντονο, καθώς υπάρχουν εκπομπές που μειώνονται πιο άμεσα και άλλες που απαιτούν πιο σύνθετες λύσεις. Βιομηχανικοί κλάδοι όπως η τσιμεντοβιομηχανία και η διύλιση εξακολουθούν να παράγουν CO2 ακόμη και όταν εφαρμόζουν τις πλέον «πράσινες» και βιώσιμες τεχνολογίες.

Ισοδύναμο με 3,3 δισεκατομμύρια δένδρα

Όπως έχει επισημάνει ο Επικεφαλής του Τομέα Αποθήκευσης στην EnEarth, Νικόλας Ρήγας, η ανάπτυξη υποδομών CCS αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση αυτών των εκπομπών. Στην πλήρη ανάπτυξή του το έργο στον Πρίνο θα μπορεί να αποθηκεύει περίπου 2,8 εκατ. τόνους CO2 ετησίως, δηλαδή 25% έως 30% των εκπομπών CO2 που εκπέμπουν κάθε χρόνο αυτές οι βιομηχανίες.

Στη διάρκεια ζωής του, ο Πρίνος θα μπορούσε να αποθηκεύσει CO2 που για να απορροφηθεί από την ατμόσφαιρα θα χρειάζονταν 3,3 δισεκατομμύρια δέντρα για δέκα χρόνια!

Η συμβολή του έργου, όμως, δεν περιορίζεται στο κλίμα. Η ανάπτυξη της αλυσίδας CCS εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 30.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ διατηρείται και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, υποστηρίζοντας την παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, τις θέσεις εργασίας και ενισχύοντας συνολικά την οικονομία.

Ένα διαφορετικό μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μια ευκαιρία αναστοχασμού στους στόχους του αύριο, αλλά και μια στιγμή αναγνώρισης όσων έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν το σήμερα.

Μέσα από έργα όπως το Prinos CO2, η EnEarth συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου, όπου η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά.

Ένα μοντέλο που αποδεικνύει στην πράξη ότι η καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής δεν αποτελεί απλώς έναν μελλοντικό στόχο, αλλά μια εξελισσόμενη πραγματικότητα που έχει ήδη ξεκινήσει.