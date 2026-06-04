Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη

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Η απασχόληση στην πράσινη οικονομία της ΕΕ αυξάνεται κατά μέσο όρο 6% ετησίως από το 2014, φθάνοντας τα 5,8 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026 που γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου.

Η πράσινη απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ 2014 και 2023, αυξάνοντας από 0,7 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε 1,6 εκατομμύρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ευρωπαϊκών λογαριασμών του τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, η πράσινη απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ 2014 και 2023, αυξάνοντας από 0,7 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε 1,6 εκατομμύρια, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11%. Ο τομέας αυτός παρουσίασε την υψηλότερη απασχόληση και περιλάμβανε θέσεις εργασίας στην κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην ενεργειακή ανακαίνιση.

Αν και η πράσινη απασχόληση στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία ανήλθε σε 0,7 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το 2023, ο τομέας αυτός κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση μεταξύ 2014 και 2023 (+5%).

Ο τρίτος τομέας που παρουσίασε τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση από το 2014 ήταν η πράσινη μεταποίηση, από 0,7 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε 1,0 εκατομμύρια το 2023, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5 %.

Η απασχόληση στην πράσινη οικονομία της ΕΕ

Η απασχόληση στην περιβαλλοντική οικονομία μπορεί επίσης να αναλυθεί ανά περιβαλλοντικό σκοπό. Μεταξύ 2014 και 2023, η απασχόληση στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, από 0,4 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε 0,8 εκατομμύρια (+79%). Ακολούθησε η απασχόληση στον τομέα της προστασίας του εδάφους, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η οποία αυξήθηκε από 0,4 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε 0,7 εκατομμύρια (+60%).

Σημαντική σχετική αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της ατμόσφαιρας και του κλίματος, καθώς και της ανάκτησης και εξοικονόμησης υλικών, +48% και +47% αντίστοιχα, το 2023 σε σύγκριση με το 2014.

Η απασχόληση στη διαχείριση λυμάτων αυξήθηκε κατά 38% την ίδια περίοδο, φθάνοντας τα 0,5 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ενώ η απασχόληση στη διαχείριση αποβλήτων αυξήθηκε κατά 30%. Το 2023, η διαχείριση αποβλήτων ήταν ο κορυφαίος τομέας απασχόλησης με 0,9 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που αντιπροσώπευαν το 16% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος.