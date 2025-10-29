Ferryscanner: Αυξημένη η ακτοπλοϊκή κίνηση την 28η Οκτωβρίου

Νέα νησιά «μπαίνουν στο παιχνίδι» με εντυπωσιακές αυξήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ferryscanner

Ferryscanner: Αυξημένη η ακτοπλοϊκή κίνηση την 28η Οκτωβρίου
Αυξημένη ήταν η ταξιδιωτική κίνηση προς τα ελληνικά νησιά την 28η Οκτωβρίου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία κρατήσεων της Ferryscanner, κατέγραψε αύξηση 14,7% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι οι μικρές αποδράσεις παραμένουν σταθερά αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων ακόμα και εκτός θερινής περιόδου.

Παρότι ορισμένοι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς εμφάνισαν πτώση, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, με αρκετά νησιά να παρουσιάζουν εντυπωσιακές αυξήσεις ή να επανεμφανίζονται στη λίστα μετά από καιρό.

Τα 10 νησιά με τη μεγαλύτερη κίνηση το 2025

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά η Αίγινα, η οποία, παρά τη μείωση (-15,3%), παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός για κοντινές αποδράσεις.

Ακολουθούν η Τήνος (-15,7%) και η Σύρος (-12%), ενώ το Ηράκλειο και η Μύκονος διατηρούν σημαντική παρουσία, παρά τις μειώσεις (-49,6% και -16,8% αντίστοιχα).

Σταθερά στη δεκάδα παραμένουν η Ύδρα και η Πάρος, ενώ τα Χανιά σημείωσαν θεαματική άνοδο 100%, αποτελώντας νέα είσοδο στη λίστα και ενδεικτικό στοιχείο αυξημένου ενδιαφέροντος για την Κρήτη και εκτός καλοκαιριού. Η Ρόδος (+1,3%) διατηρεί τη θέση της σταθερά, ενώ η Κέρκυρα και η Πάρος συνεχίζουν να προσελκύουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών, παρά τις πτώσεις.

Νέα νησιά «μπαίνουν στο παιχνίδι» με εντυπωσιακές αυξήσεις

Πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς, η φετινή περίοδος ανέδειξε και νέες δυναμικές αφίξεις.

Νησιά όπως η Σύμη, η Χίος, η Άνδρος, η Κάλυμνος και ο Πόρος κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας το 100% σε σχέση με πέρυσι.

Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρήθηκε και στην Κυλλήνη, που ενίσχυσε το ενδιαφέρον για το Ιόνιο και τους συνδεδεμένους προορισμούς της, όπως η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και τα Κύθηρα.

Αξιοσημείωτη αύξηση σημειώθηκε επίσης σε ηπειρωτικά λιμάνια και πύλες εξόδου όπως η Καβάλα, το Μαντούδι Ευβοίας, οι Μύλοι Αγκιστρίου και ο Βόλος, γεγονός που αποδίδεται τόσο σε νέες συνδέσεις όσο και σε αναβαθμισμένα δρομολόγια.

Αναζωπύρωση της κίνησης

Τα στοιχεία της Ferryscanner, πλατφόρμας αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, δείχνουν μια αναζωπύρωση της ακτοπλοϊκής κίνησης και ένα διευρυμένο δίκτυο προορισμών σε σχέση με πέρυσι.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, «οι ταξιδιώτες φαίνεται να αναζητούν νέες εμπειρίες, αυθεντικά νησιά και πιο ήρεμες αποδράσεις, διαμορφώνοντας μια ποικιλόμορφη και ζωντανή εικόνα για τα φθινοπωρινά ταξίδια του 2025».

Σύμφωνα με την Marketing Director της Ferryscanner, Αλεξία Κωτσή: «Οι Έλληνες ταξιδιώτες δείχνουν πως αγαπούν τα νησιά όλο τον χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Η φετινή αύξηση της κίνησης για την 28η Οκτωβρίου αποδεικνύει ότι οι φθινοπωρινές αποδράσεις έχουν καθιερωθεί πλέον ως αγαπημένη συνήθεια, με νέους προορισμούς να κερδίζουν συνεχώς έδαφος».

