Ινδία: Τριπλασιάζει το σχέδιο για μαγνήτες σπάνιων γαιών σε 788 εκατ. δολάρια

Η Ινδία προσπαθεί να αναπτύξει την εγχώρια παραγωγική ικανότητα σε έναν τομέα που κυριαρχείται από την Κίνα

World 02.11.2025, 17:02
Ινδία: Τριπλασιάζει το σχέδιο για μαγνήτες σπάνιων γαιών σε 788 εκατ. δολάρια
Η Ινδία σχεδιάζει να τριπλασιάσει σχεδόν το μέγεθος του προγράμματος κινήτρων για την κατασκευή μαγνητών σπάνιων γαιών σε περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια ρουπίες (788 εκατομμύρια δολάρια), καθώς προσπαθεί να αναπτύξει την εγχώρια παραγωγική ικανότητα σε έναν τομέα που κυριαρχείται από την Κίνα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η πρόταση, που αναμένεται να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο, αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο ύψους 290 εκατομμυρίων δολαρίων που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση κρίσιμων υλικών για ηλεκτρικά οχήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άμυνα, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες. Η τελική κατανομή μπορεί ακόμη να αλλάξει, ανέφεραν.

Η Ινδία ενώνει τις δυνάμεις της με άλλες χώρες για την επιτάχυνση των προσπαθειών ανάπτυξης μιας αλυσίδας εφοδιασμού για μαγνήτες σπάνιων γαιών, μετά την απόφαση της Κίνας — η οποία επεξεργάζεται περίπου το 90% της παγκόσμιας παραγωγής — να ενισχύσει τους ελέγχους στις εξαγωγές τον Απρίλιο, εν μέσω της εμπορικής διαμάχης με τις ΗΠΑ, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό των αυτοκινητοβιομηχανιών σε όλο τον κόσμο. Νωρίτερα φέτος, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, προειδοποίησε ότι τα κρίσιμα ορυκτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλα, ζητώντας παράλληλα σταθερές και διαφοροποιημένες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Ινδία ενώνει τις δυνάμεις της με άλλες χώρες για την επιτάχυνση των προσπαθειών ανάπτυξης μιας αλυσίδας εφοδιασμού για μαγνήτες σπάνιων γαιών

Μείωση της εξάρτησης από Κίνα

Το σχέδιο επέκτασης της παραγωγής σπάνιων γαιών της χώρας της Νότιας Ασίας ευθυγραμμίζεται με τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων, έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης και μακροχρόνιων χρονοδιαγραμμάτων.

Με την εγχώρια παραγωγή να παραμένει μη βιώσιμη χωρίς επιδοτήσεις, οι κρατικές εταιρείες πρωτοστατούν στις πρώτες προσπάθειες για την εξασφάλιση συνεργασιών με εταιρείες εξόρυξης στο εξωτερικό.

Η Κίνα κυριαρχεί στην προμήθεια σπάνιων γαιών

Επίσης, η τεχνολογική τεχνογνωσία παραμένει προς το παρόν σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη στην Κίνα. Η οικονομικά αποδοτική εξόρυξη σπάνιων γαιών αποτελεί μια άλλη πρόκληση και συχνά ενέχει περιβαλλοντικούς κινδύνους λόγω της σύνδεσής τους με ραδιενεργά στοιχεία.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία θα υποστηρίξει περίπου πέντε εταιρείες μέσω ενός συνδυασμού επιδοτήσεων που συνδέονται με την παραγωγή και επιδοτήσεων κεφαλαίου, σύμφωνα με τις πηγές.

Η Κίνα εξέδωσε πρόσφατα τις πρώτες άδειες που επιτρέπουν την εισαγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών για χρήση στην Ινδία, αλλά καμία δεν έχει χορηγηθεί σε εταιρείες ινδικής προέλευσης, ανέφεραν.

Χωρίς μαγνήτες

Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί επίσης μελέτες σχετικά με τους λεγόμενους σύγχρονους κινητήρες απροθυμίας, μια τεχνολογία που θα μπορούσε τελικά να μειώσει την εξάρτηση από τα σπάνια γήινα υλικά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στον Bloomberg.

Αρκετοί προμηθευτές από το εξωτερικό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προμηθεύσουν πρώτες ύλες σπάνιων γαιών στην Ινδία, της οποίας η προβλεπόμενη ετήσια ζήτηση περίπου 2.000 τόνων οξειδίων μπορεί να καλυφθεί εύκολα από τους παγκόσμιους παραγωγούς, ανέφεραν.

Η Ινδία στοιχηματίζει ότι το διευρυμένο πρόγραμμα θα προσελκύσει παγκόσμιους κατασκευαστές μαγνητών να ιδρύσουν τοπικές θυγατρικές ή κοινοπραξίες, μειώνοντας την εξάρτησή της από τις κινεζικές εισαγωγές που υποστηρίζονται από αδιαφανείς επιδοτήσεις και επιθετική τιμολόγηση.

Το σχέδιο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντιξοότητες εάν η πρόσφατη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση επεκταθεί και στην Ινδία.

Αυτό θα μπορούσε να κάνει τους κινεζικούς μαγνήτες φθηνότερους και πιο προσιτούς σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτρέποντας ενδεχομένως τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον αναδυόμενο τομέα της

Απόρρητο