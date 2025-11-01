Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Το Πεκίνο «έκανε ένα πραγματικό λάθος» απειλώντας να διακόψει τις εξαγωγές των σπάνιων γαιών, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες εντός δύο ετών.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Μπέσεντ δήλωσε στους Financial Times ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας είχαν φτάσει σε μια «ισορροπία», αλλά προειδοποίησε ότι η Κίνα δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά της ως εργαλείο καταναγκασμού.

«Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να το κάνουν τώρα επειδή έχουμε αντισταθμιστικά μέτρα», είπε, προσθέτοντας ότι η κινεζική επιρροή στις ΗΠΑ στις σπάνιες γαίες δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 12 έως 24 μήνες.

«Η Κίνα έχει ειδοποιήσει τους πάντες για τον κίνδυνο. Έχουν κάνει ένα πραγματικό λάθος», είπε ο Μπέσεντ. «Είναι ένα πράγμα να βάζεις το όπλο στο τραπέζι. Είναι άλλο να πυροβολείς στον αέρα».

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ Σι και Τραμπ πραγματοποιήθηκε έξι μήνες αφότου οι ηγέτες επέβαλαν έκτακτους αμοιβαίους δασμούς, τους οποίους ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τότε ως ισοδύναμους με εμπορικό εμπάργκο. Μετά την επίτευξη εκεχειρίας, οι εντάσεις ξέσπασαν αυτόν τον μήνα όταν η Κίνα απάντησε στους νέους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ με σαρωτικούς ελέγχους στις σπάνιες γαίες.

Η κίνηση αυτή απείλησε την κατάπαυση του πυρός και την πρώτη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι από το 2019, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες αναταραχές σε όλο τον κόσμο.

«Νομίζω ότι η κινεζική ηγεσία ανησυχούσε ελαφρώς από την παγκόσμια αντίδραση στους ελέγχους εξαγωγών τους», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Σκοτ Μπέσεντ και Χε Λιφένγκ

Διερευνητικές επαφές στη Μαλαισία

Ο Μπέσεντ είχε διερευνητικές διαπραγματεύσεις με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ στη Μαλαισία την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες έσωσαν την εμπορική συμφωνία και τη σύνοδο κορυφής. «Υπάρχει μια συμφωνία ότι, ceteris paribus, έχουμε φτάσει σε μια ισορροπία και μπορούμε να λειτουργήσουμε εντός αυτής της ισορροπίας τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Όταν οι ηγέτες κάθισαν απέναντι στο τραπέζι στην αεροπορική βάση Gimhae, ο Μπέσεντ είπε ότι ήταν σαφές ότι σέβονταν ο ένας τον άλλον. Είπε ότι ο Σι εξέφρασε ανησυχίες, αλλά σαφώς «ήθελε να βρει τομείς συνεργασίας με τον Πρόεδρο Tραμπ».

«Και οι δύο ανυπομονούσαν να βρεθούν στην αίθουσα και να προωθήσουν τα πράγματα, αντί για την ασταθή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε από την άνοιξη», είπε ο Μπέσεντ. «Συνειδητοποίησαν ότι η σταθερότητα μεταξύ των δύο χωρών είναι σημαντική, τόσο για τις οικονομίες όσο και για την παγκόσμια οικονομία».

Είπε ότι μια πιο ανάλαφρη στιγμή σημειώθηκε όταν συζήτησαν την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. «Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε: “Πιστεύω ότι θέλετε να έρθω στις αρχές του έτους” και ο Πρόεδρος Σι είπε: “Κάνει πολύ κρύο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, γιατί να μην το αναβάλουμε για τον Απρίλιο;”»

Σύμφωνα με τη μονοετή συμφωνία, η Κίνα συμφώνησε να αναβάλει την εφαρμογή του καθεστώτος σπάνιων γαιών, να αγοράσει μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας και να επιτρέψει σε Αμερικανούς επενδυτές να αναλάβουν τον έλεγχο του TikTok στις ΗΠΑ. Μιλώντας για το TikTok, ο Μπέσεντ δήλωσε: «Όλα έχουν διευθετηθεί όσον αφορά τις άδειες και θα πρέπει να δούμε μια συναλλαγή πολύ σύντομα».

Οι ΗΠΑ αντέδρασαν καθυστερώντας ένα μέτρο που θα έθετε χιλιάδες κινεζικές εταιρείες σε μαύρη λίστα εμπορίου. Ο Τραμπ συμφώνησε επίσης να μειώσει τους δασμούς που σχετίζονται με τη φαιντανύλη από 20% σε 10%, αφού ο Σι δεσμεύτηκε να καταστείλει την εξαγωγή χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του θανατηφόρου οπιοειδούς.

TRUMP, XI

Τραμπ και Σι το 2019

Φαιντανύλη και δασμοί

«Η φαιντανύλη απασχόλησε μεγάλο μέρος της συζήτησης στο Μπουσάν», είπε ο Μπέσεντ. «Είναι προφανώς πολύ σημαντικό για τον πρόεδρο, πολύ σημαντικό για αυτήν την κυβέρνηση, πολύ σημαντικό για τη βάση και για όλους τους Αμερικανούς».

Κάποιοι παρατηρητές λένε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα μόλις σταμάτησαν τις εχθροπραξίες και θα δυσκολευτούν να κάνουν θεμελιώδεις αλλαγές στις σχέσεις τους.

Ο Μπέσεντ αμφισβήτησε την ιδέα ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να πιέζουν την Κίνα να υποβληθεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Είπε ότι είχε προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους και άλλους ότι οι κινεζικές εξαγωγές θα ρέουν αλλού αφού οι ΗΠΑ «ύψωσαν το δασμολογικό τείχος».

«Ο παγκόσμιος Νότος δεν μπορεί να τις απορροφήσει, οπότε για παράδειγμα πηγαίνουν στην ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά και Ιαπωνία», είπε, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες έχουν επιβάλει δασμούς στην Κίνα ή σχεδιάζουν να το κάνουν.

«Έχουμε θέσει ένα πρότυπο και δεν θα με εξέπληττε αν ο υπόλοιπος κόσμος δεν το ακολουθήσει», είπε. «Το εμπορικό μας έλλειμμα με την Κίνα έχει μειωθεί κατά 25% φέτος. Η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας έχει πλέον συρρικνωθεί για επτά συνεχόμενους μήνες. Ίσως λάβουν οι ίδιοι την απόφαση».

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι το επιτυχημένο ταξίδι του Τραμπ στην Ασία υπογράμμισε ένα κρίσιμο πλεονέκτημα των ΗΠΑ.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα υπογράψουν τη συμφωνία την ερχόμενη εβδομάδα και ήταν βέβαιος ότι θα διατηρηθεί. «Φυσικά θα υπάρξουν κάποιες αναποδιές… αλλά νομίζω ότι τώρα έχουμε πολύ καλύτερα κανάλια επικοινωνίας».

