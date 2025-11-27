Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Την εικόνα της οικονομίας Κ σκιαγραφεί το Beige Book της Federal Reserve, καθώς αναφέρει ότι αν και δεν υπήρξε αξιοσημείωτη αλλαγή στην αμερικανική οικονομία ωστόσο οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες μειώθηκαν με εξαίρεση τα υψηλότερα οικονομικά στρώματα που συνεχίζουν να καταναλώνουν.

Ο όρος οικονομία σε σχήμα Κ διαδόθηκε από τον οικονομολόγο Πίτερ Ατγουότερ. Το γράμμα Κ περιγράφει το σχήμα της οικονομίας που το πάνω μέρος του είναι σαν ένα χέρι που ανεβαίνει και δείχνει τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα και το κάτω σαν ένα χέρι που κατεβαίνει και αφορά τα στρώματα χαμηλότερων εισοδημάτων. Ο νεολογισμός περιγράφει δηλαδή τη βαθιά οικονομική ανισότητα στις ΗΠΑ.

Το Beige Book

Το Beige Book είναι μια έκθεση του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στις 12 Περιφέρειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Χαρακτηρίζει τις περιφερειακές οικονομικές συνθήκες και προοπτικές με βάση μια ποικιλία, κυρίως ποιοτικών πληροφοριών, που συλλέγονται απευθείας από τις πηγές κάθε Περιφέρειας. Οι εκθέσεις δημοσιεύονται οκτώ φορές το χρόνο.

Oι πελάτες με υψηλότερο εισόδημα δεν περιορίζονταν αλλά οι πελάτες στο μεσαίο έως χαμηλότερο άκρο του χρηματοοικονομικού φάσματος σφίγγουν το ζωνάρι

Η πρόσφατη έκθεση που χρησιμοποίησε στοιχεία που συλλέχθηκαν ως τις 17 Νοεμβρίου και δείχνουν ότι η απασχόληση υποχώρησε ελαφρώς. «Η απασχόληση μειώθηκε ελαφρώς κατά την τρέχουσα περίοδο, με περίπου τις μισές Περιφέρειες να σημειώνουν ασθενέστερη ζήτηση εργασίας» αναφέρει η έκθεση.

Ο πληθωρισμό κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά. «Οι τιμές αυξήθηκαν μέτρια κατά την περίοδο αναφοράς. Οι πιέσεις στο κόστος των εισροών ήταν εκτεταμένες στη μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις που προκλήθηκαν από τους δασμούς. Ορισμένες Περιφέρειες σημείωσαν αύξηση του κόστους για ασφάλιση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τεχνολογία και υγειονομική περίθαλψη» επισημαίνει η Fed.

Πολλές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, της Ατλάντα και της Μινεάπολης, ανέφεραν ότι οι δαπάνες των καταναλωτών με υψηλότερο εισόδημα παρέμειναν ανθεκτικές, αλλά μειώθηκαν για τα νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τακτικές εξοικονόμησης εργασίας,

«Οι επαφές σημείωσαν ότι οι πελάτες με υψηλότερο εισόδημα δεν περιορίζονταν, αλλά «οι πελάτες στο μεσαίο έως χαμηλότερο άκρο του χρηματοοικονομικού φάσματος σφίγγουν το ζωνάρι» σύμφωνα με την Fed της Μινεάπολης.

Πάγωμα προσλήψεων

Ενώ υπήρξε αύξηση στις ανακοινώσεις απολύσεων περισσότερες περιφέρειες ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις εφάρμοζαν τακτικές εξοικονόμησης εργασίας, όπως πάγωμα προσλήψεων και απολύσεις αντί να μειώνουν άμεσα τους εργαζόμενους.

Σχετικά με τις τιμές οι δασμοί εξακολουθούσαν να αποτελούν ανησυχία για τις επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες στον τομέα της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου, οι οποίες ανέφεραν εκτεταμένες πιέσεις στο κόστος εισροών. Πολλές εταιρείες ανέφεραν συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους ή οικονομική πίεση που σχετίζεται με τους δασμούς. Υπήρξαν και επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι οι τιμές μειώθηκαν λόγω μειωμένης ζήτησης ή καθυστερημένων ή μειωμένων δασμολογικών συντελεστών.

«Κοιτάζοντας μπροστά, οι εταιρείες αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι οι ανοδικές πιέσεις στο κόστος θα συνεχιστούν, αλλά τα σχέδια για αύξηση των τιμών βραχυπρόθεσμα ήταν ανάμεικτα» σημειώνει η Fed.

Οι αυξήσεις μισθών κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον στόχο της Fed για τον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες, αλλά η έκθεση ανέφερε ότι οι εταιρείες στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και της υγειονομικής περίθαλψης είδαν «μέτρια» πίεση στους μισθούς.

Μια εταιρεία προσωπικού στην περιοχή της Φιλαδέλφειας δήλωσε ότι οι πολιτικές μετανάστευσης, οι οποίες έχουν επιβραδύνει δραστικά τον αριθμό των νέων εργαζομένων που εισέρχονται στη χώρα, αναγκάζουν πολλούς διευθυντές να αυξήσουν τους μισθούς για να προσλάβουν από μια μικρότερη δεξαμενή εργαζομένων για μια μικρότερη ομάδα εργαζομένων.

Η έκθεση συντάχθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης που έληξε στις 12 Νοεμβρίου. Ορισμένες επιχειρήσεις λιανεμπορίου ανέφεραν ότι το shutdown είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση. Υπήρξε επίσης αυξημένη ζήτηση για επισιτιστική βοήθεια εν μέρει λόγω της διαταραχής στην κατανομή των παροχών SNAP ενώ η κυβέρνηση ήταν κλειστή, ανέφεραν κοινοτικές οργανώσεις.

Η νομισματική πολιτική

Η αναστολή λειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης είχε ως αποτέλεσμα να μην δημοσιευθούν επίσημα οικονομικά στοιχεία. Οι αξιωματούχοι της Fed δεν θα έχουν τα περισσότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μέχρι μετά τη συνεδρίασή τους τον Δεκέμβριο.

Η έλλειψη επίσημων στοιχείων σε εθνικό επίπεδο έχει συμβάλει στην διχογνωμία των μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς για το ποια απόφαση θα λάβουν στη συενδρίασή τους.

Τα στοιχήματα της αγοράς για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου έχουν κυμανθεί μεταξύ μείωσης και διατήρησης αμετάβλητων επιτοκίων, αν και οι πιθανότητες μείωσης είναι τώρα περίπου στο 80%, αφού δύο υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι οποίοι συχνά προσεγγίζουν τις προτιμήσεις του προέδρου Jerome Powell, έδειξαν ότι θα υποστηρίξουν τη μείωση των επιτοκίων.

Τα κυριότερα στοιχεία των περιφερειών

Βοστώνη: «Οι τιμές των μενού των εστιατορίων παρέμειναν σταθερές, αν και οι επαφές ανέμεναν ότι οι αυξανόμενες τιμές του βοδινού κρέατος θα ασκούσαν πιέσεις στις τιμές στο μέλλον. Ένας λιανοπωλητής ρούχων διατήρησε τις τιμές σταθερές πρόσφατα, αλλά σημείωσε έντονη υποχώρηση στις πωλήσεις ορισμένων ειδών ως απάντηση σε προηγούμενες αυξήσεις.»

Νέα Υόρκη: «Η ζήτηση για εργαζόμενους στον χρηματοοικονομικό και τον τεχνολογικό τομέα, ειδικά για εκείνους με δεξιότητες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή, με τις εταιρείες να δυσκολεύονται να καλύψουν τέτοιες θέσεις.»

Φιλαδέλφεια: «Οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν καταναλωτές ανέφεραν δυσκολία στην αύξηση των τιμών, καθώς περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν εκπτώσεις και μετρητά σε πόντους επιβράβευσης. Ένας εστιάτορας παρατήρησε ότι, παρόλο που τα οικογενειακά εστιατόρια είναι γεμάτα, ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει την τιμολόγηση των μενού σε μη κερδοφόρα περιοχή.»

Κλίβελαντ: «Παρόλο που πολλές επαφές συνέχισαν να αναφέρουν ισχυρή ζήτηση που σχετίζεται με την επέκταση της κατασκευής κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, ορισμένοι περιέγραψαν ένα «συλλογικό κράτημα της ανάσας» καθώς αυτές οι ταχέως ρυθμιζόμενες κατασκευές έγιναν ο κύριος μοχλός ζήτησης, ακόμη και όταν άλλα τμήματα του κλάδου παρέμειναν αδύναμα.»

Ρίτσμοντ: «Αρκετές επαφές εξέφρασαν ανησυχία ότι η μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης επηρέαζε την προθυμία των πελατών να κάνουν μεγαλύτερες αγορές.»

Ατλάντα: «Πολλές εταιρείες έχουν εξαντλήσει τις μεθόδους μείωσης του κόστους και σχεδιάζουν να εφαρμόσουν αυξήσεις τιμών τους επόμενους μήνες, στοχεύοντας σε προϊόντα με ισχυρότερη ζήτηση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ευρύτερη διάβρωση της ζήτησης».

Σεντ Λούις: «Μια άλλη επαφή με εστιατόριο σημείωσε ότι οι καθημερινοί τακτικοί πελάτες τους έρχονταν πλέον μόνο δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα και δεν παραγγέλνουν πλήρη γεύματα όπως παλιά».

Μινεάπολη: «Οι εταιρείες λιανικής πώλησης ανέμεναν υποτονικές προσλήψεις για την εορταστική περίοδο».

Κάνσας Σίτι: «Οι μειώσεις στον αριθμό των εργαζομένων συνεχίζουν να συμβαίνουν κυρίως μέσω απολύσεων παρά μέσω απολύσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές για την απώλεια ταλέντων».

Ντάλας: «Ένας κατασκευαστής σημείωσε αύξηση του κόστους των πρώτων υλών από διεθνείς προμηθευτές, καθώς και από εθνικούς προμηθευτές».

Σαν Φρανσίσκο: «Οι καταναλωτές στο χαμηλότερο άκρο της κατανομής εισοδήματος συνέχισαν να μειώνουν τις διακριτικές τους δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης, της προαιρετικής υγειονομικής περίθαλψης, της ψυχαγωγίας και των υπηρεσιών ομορφιάς και προσωπικών υπηρεσιών. … Η ζήτηση από τους καταναλωτές στο υψηλότερο άκρο της κατανομής εισοδήματος ήταν ανθεκτική».