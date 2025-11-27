ΕΕ: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για εκβιασμό στις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, εξαπέλυσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επικεφαλής της ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής αρχής Τερέζα Ριμπέρα, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί «εκβιασμό» για να πιέσει την Ευρωπαικη Ενωση να χαλαρώσει τους κανόνες της στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τροποποιήσουν την προσέγγισή τους σχετικά με τους δασμούς για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, εάν η ΕΕ επανεξετάσει τους ψηφιακούς κανόνες της. Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ερμήνευσαν τις δηλώσεις του ως στοχοποίηση των εμβληματικών κανονισμών της ΕΕ για την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA).

«Πρόκειται για εκβιασμό», δήλωσε η ισπανίδα επίτροπος σε συνέντευξή της στο POLITICO την Τετάρτη. «Το γεγονός ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε αυτού του είδους τον εκβιασμό».

Η Ριμπέρα, η οποία ως εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής κατέχει τη δεύτερη θέση μετά την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι ψηφιακοί κανόνες της ΕΕ δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αναθεωρήσει τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που συνήψε με την φον ντερ Λάιεν στο θέρετρο του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία τον Ιούλιο.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί τον DMA ως εναν κανονισμό που εισαγει διακρισεις, επειδή οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες που ρυθμίζει — όπως η Microsoft, η Google ή η Amazon — είναι σχεδόν όλες αμερικανικές.

Επίσης, η αμερικανική πλευρά διαφωνεί με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό των παράνομων διαδικτυακών εκφράσεων, θεωρώντας ότι έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει τα κοινωνικά δίκτυα όπως το X του Elon Musk.

«Για την ΕΕ οι κανόνες είναι θέμα κυριαρχίας»

Η Ριμπέρα δήλωσε ότι οι κανόνες είναι θέμα κυριαρχίας και δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

«Σεβόμαστε τους κανόνες, όποιοι και αν είναι αυτοί, που ισχύουν για την αγορά τους: ψηφιακή αγορά, τομέας υγείας, χάλυβας, οτιδήποτε… αυτοκίνητα, πρότυπα», είπε αναφερόμενη στις ΗΠΑ. «Είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι δική τους ρύθμιση και δική τους κυριαρχία. Το ίδιο ισχύει και εδώ».

Η Ριμπέρα, μαζί με την επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ Ενα Βιρκούνεν, εποπτεύει το DMA, το οποίο ελέγχει τη συμπεριφορά των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και επιδιώκει να διατηρήσει τον δίκαιο ανταγωνισμό.

Αντέδρασε έντονα στα σχόλια που έκανε ο αμεριανός υπουργος Εμπορίου Χ. Λούτνικ μετά τη συνάντησή του με αξιωματούχους και υπουργούς της ΕΕ τη Δευτέρα, λέγοντας ότι «ο ευρωπαϊκός ψηφιακός κανονισμός δεν είναι διαπραγματεύσιμος».