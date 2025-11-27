Βατικανό: Από τα ελλείμματα στο πλεόνασμα – Αλλαγή σελίδας για τα οικονομικά του

Μετά από χρόνια βαθιών ελλειμμάτων, το Βατικανό καταγράφει πλεόνασμα – αλλά η ανάκαμψη δεν είναι όσο σταθερή φαίνεται...

World 27.11.2025, 17:08
Βατικανό: Από τα ελλείμματα στο πλεόνασμα – Αλλαγή σελίδας για τα οικονομικά του
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Στους διαδρόμους του Βατικανού, όπου συνήθως οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από θεολογικά ζητήματα και διπλωματικές ισορροπίες, φέτος συζητείται κάτι λιγότερο αναμενόμενο: Οι αριθμοί.

Μετά από χρόνια ελλειμμάτων που έμοιαζαν να έχουν παγιωθεί, η Αγία Έδρα εμφανίζει για πρώτη φορά ένα οικονομικό πλεόνασμα – μια εξέλιξη που αλλάζει το κλίμα και τροφοδοτεί ελπίδες για μια πιο σταθερή εποχή, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times .

Πίσω όμως από αυτό το θετικό αποτέλεσμα κρύβονται πολύ περισσότερα από μια απλή «καλή χρονιά». Κρύβεται μια προσπάθεια ανασύνταξης, σιωπηλές μεταρρυθμίσεις και η ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πιστών σε έναν φορέα που δοκιμάστηκε σκληρά.

Βατικανό: Ένα πλεόνασμα με αστερίσκους

Η Αγία Έδρα ανακοίνωσε ότι το 2024 έκλεισε με πλεόνασμα 1,6 εκατ. ευρώ, αντιστρέφοντας την εικόνα του 2023, όταν είχε καταγραφεί έλλειμμα 51,2 εκατ. ευρώ. Για έναν κρατικό μηχανισμό που δεν μπορεί να δανειστεί και στηρίζεται σε έσοδα από ακίνητα, εισιτήρια των Μουσείων του Βατικανού και δωρεές, η είδηση θεωρήθηκε ιστορική.

Ωστόσο, οι οικονομικοί αξιωματούχοι της Αγίας Έδρας έσπευσαν να βάλουν φρένο στον ενθουσιασμό. Το πλεόνασμα στηρίχθηκε εν μέρει σε έκτακτα κέρδη από αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου — κινήσεις που δεν μπορούν να επαναλαμβάνονται  κάθε χρόνο.

Οι επενδυτικές κινήσεις που έφεραν ανάσα

Σύμφωνα με τον Μαξιμίνο Καμπαγέρο Λέδο, επικεφαλής της Οικονομικής Γραμματείας, οι αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο έγιναν για να ευθυγραμμιστούν με νέους κανόνες που είχε θεσπίσει ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος. Το αποτέλεσμα ήταν μια σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων: από 45,8 εκατ. ευρώ το 2023, στα 75 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά τα κέρδη, το «δομικό» έλλειμμα – δηλαδή το πραγματικό οικονομικό κενό χωρίς τις έκτακτες επιδράσεις – παρέμεινε υψηλό, στα 44,4 εκατ. ευρώ. Μικρότερο από το προηγούμενο έτος, αλλά ακόμη ανησυχητικό.

Ο Λέδο προειδοποίησε ότι τα κεφαλαιακά κέρδη του 2024 δεν θα έχουν συνέχεια και ότι ο δρόμος για μια σταθερή οικονομική πορεία απαιτεί αυστηρό έλεγχο δαπανών, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και, κρίσιμα, περισσότερες δωρεές.

Το Βατικανό σε αναζήτηση νέας εμπιστοσύνης

Οι πληγές από παλαιότερα σκάνδαλα παραμένουν νωπές. Η Αγία Έδρα εξακολουθεί να κουβαλάει το βάρος της ζημίας από το αποτυχημένο ακίνητο στο Λονδίνο το 2021 — μια υπόθεση που κόστισε περίπου 100 εκατ. λίρες και εκτόξευσε τα ερωτήματα για τη διαχείριση των φιλανθρωπικών πόρων.

Ταυτόχρονα, οι δωρεές είχαν μειωθεί σχεδόν κατά ένα τέταρτο την περίοδο 2015-2019. Η πανδημία και η πτώση του τουρισμού επιδείνωσαν την κατάσταση, ενώ η έλλειψη επαγγελματικών γνώσεων στους κληρικούς που χειρίζονταν τις επενδύσεις έκανε τις μεταρρυθμίσεις ακόμη πιο αναγκαίες.

Οι μειώσεις μισθών υψηλόβαθμων ιεραρχών επί Φραγκίσκου και η προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς έδειξαν ότι η αλλαγή δεν θα ήταν αναίμακτη.

Η στρατηγική του Πάπα Λέοντα

Ο νέος Πάπας Λέοντας, με υπόβαθρο στα μαθηματικά πριν ακολουθήσει τη θρησκευτική πορεία του, έχει αρχίσει να χαράζει τη δική του οικονομική στρατηγική. Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την εκλογή του, εγκαινίασε μια εκστρατεία συλλογής πόρων με σύγχρονα εργαλεία: ψηφιακές πληρωμές, βίντεο, QR codes και διεθνές κάλεσμα συμμετοχής.

Παράλληλα, αναμόρφωσε την επιτροπή συγκέντρωσης πόρων, η οποία είχε ιδρυθεί από τον Φραγκίσκο αλλά χωρίς τη συμμετοχή ειδικών. Σημαντική κίνηση ήταν και η ακύρωση ενός διατάγματος που υποχρέωνε όλες τις επενδύσεις της Αγίας Έδρας να περνούν αποκλειστικά από την «Τράπεζα του Βατικανού» — μια πρακτική που πολλοί θεωρούσαν αναποτελεσματική.

Μικρά σημάδια αισιοδοξίας

Παρά τις δυσκολίες, το 2024 έφερε μια αναπάντεχη θετική εξέλιξη: οι δωρεές αυξήθηκαν κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ότι οι πιστοί ίσως αρχίζουν να ανακτούν την εμπιστοσύνη τους.

Ο δρόμος βέβαια παραμένει μακρύς. Η Αγία Έδρα έχει ακόμη να αντιμετωπίσει βαρύ συνταξιοδοτικό κόστος, χρόνια διαχειριστικά προβλήματα και την ανάγκη δημιουργίας σταθερού οικονομικού μοντέλου για το μέλλον.

Αλλά για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, το Βατικανό νιώθει ότι μπορεί να ξαναβρεί τον βηματισμό του — και ίσως, όπως ψιθυρίζουν πολλοί στους διαδρόμους του, το 2024 να αποτελέσει πράγματι μια νέα αρχή.

Σχετικά άρθρα:
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ
UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

Τι απαντά η UBS στο κατηγορητήριο των Ελβετικών αρχών

Cyber Monday: Δαπάνες 14,2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη δυναμική
World

Πώς η AI απογείωσε τις αγορές της Cyber Monday - 14,2 δισ. στις ΗΠΑ

Οι λιανοπωλητές διπλασίασαν στη Cyber Monday τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσουν αγοραστές

ΗΠΑ: Η ύφεση στον τομέα της μεταποίησης επιδεινώνεται τον Νοέμβριο
World

Συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ για ένατο μήνα

Τα εργοστάσια στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτώση των παραγγελιών και αύξηση των τιμών των πρώτων υλών

Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

