ΗΠΑ: Ερευνα διενεργεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Jefferies για τη σχέση της με τη First Brands

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει βρεθεί η Jefferies για τη σχέση της με τη First Brands που οδηγήθηκε σε πτώχευση, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η εποπτική αρχή αναζητά πληροφορίες σχετικά με το αν η τράπεζα παρείχε στους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου Point Bonita επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή της στην First Brands. Η SEC εξετάζει επίσης τους εσωτερικούς ελέγχους και τις πιθανές συγκρούσεις εντός και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της Jefferies.

Εκπρόσωπος της Jefferies στον οποίο απευθύνθηκαν οι FT αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η SEC δεν έχει απαντήσει ακόμη σε αίτημα για σχόλιο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η έρευνα της SEC βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα οδηγήσει σε κατηγορίες για παράνομες πράξεις.

Πλήγμα

Οι μετοχές της Jefferies έχουν υποχωρήσει από τότε που αποκάλυψε την έκθεσή της στην First Brands. Στην Point Bonita, μια μονάδα της Leucadia Asset Management της Jefferies, περίπου το 25% του χαρτοφυλακίου αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν συνδεδεμένο με τις λεγόμενες συμφωνίες εμπορικής χρηματοδότησης που διεκπεραιώνονταν μέσω της First Brands.

Η Jefferies έχει έρθει αντιμέτωπη με τις συνέπειες της έκθεσής της στην First Brands, μέσω επενδυτικών μονάδων όπως η Point Bonita Capital, αλλά και με τη φθορά στη φήμη της, καθώς είχε βοηθήσει την εταιρεία να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια από άλλους επενδυτές.

Η τράπεζα είναι μία από τις πολλές εταιρείες υψηλού προφίλ της Wall Street που έχουν πληγεί από τις επενδύσεις σε χρέη της First Brands, με τους ειδικούς σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία όπως η Blackstone να έχουν ήδη καταγράψει ζημίες από δάνεια που χορήγησαν κατά την προετοιμασία για την χαοτική πτώχευση του ομίλου με έδρα το Οχάιο