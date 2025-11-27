ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαπραγματεύεται συμφωνία με Ταϊβάν για εκπαίδευση αμερικανών εργαζομένων

Συμφωνία που θα μπορούσε να δεσμεύσει την Ταϊβάν σε νέες επενδύσεις και εκπαίδευση αμερικανών εργαζομένων στην κατασκευή ημιαγωγών και σε άλλες προηγμένες βιομηχανίες διαπραγματεύεται η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα πηγές του Reuters.

Με βάση τη συμφωνία, οι ταϊβανέζικες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της TSMC, του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιπ στον κόσμο, θα στείλουν νέο κεφάλαιο και εργαζόμενους για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ και να εκπαιδεύσουν αμερικανούς εργαζόμενους.

Οι εξαγωγές της Ταϊβάν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόκεινται επί του παρόντος σε δασμό 20% και η Ταϊπέι βρίσκεται σε συνομιλίες για τη μείωση αυτού του ποσοστού στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον. Οι ημιαγωγοί εξαιρούνται επί του παρόντος από τους δασμούς, ενώ οι ΗΠΑ αναπτύσσουν εγχώριες δυνατότητες κατασκευής.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η συνολική επένδυση στις ΗΠΑ για την οποία θα δεσμευτεί η Ταϊβάν θα είναι μικρότερη από αυτή των κύριων περιφερειακών οικονομικών αντιπάλων της και θα περιλαμβάνει υποστήριξη για να βοηθήσει την Ουάσιγκτον να κατασκευάσει υποδομές επιστημονικών πάρκων αξιοποιώντας την ταϊβανέζικη τεχνογνωσία.

Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία έχουν δεσμευτεί για συνολικά 350 δισεκατομμύρια δολάρια και 550 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, στο πλαίσιο συμφωνιών για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα περισσότερα προϊόντα τους στο 15% από 25%.

Δεν είναι σαφές πότε θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Ταϊβάν ή ποιες λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στην τελική συμφωνία, σύμφωνα με τις πηγές.

«Μέχρι να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο Τραμπ, η αναφορά σε πιθανές εμπορικές συμφωνίες είναι εικασίες», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ορισμένοι εξειδικευμένοι ξένοι εργαζόμενοι μπορεί να είναι απαραίτητοι για την εκπαίδευση Αμερικανών σε υπερσύγχρονα εργοστάσια.

«Μοντέλο Ταϊβάν»

Η TSMC, από την άλλη, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει τις εμπορικές συνομιλίες, δυσκολεύεται να βρει τους κατάλληλους εργαζόμενους για τα έργα της στις ΗΠΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Σ. Σ. Γουέι δήλωσε τον Ιανουάριο ότι η κατασκευή του νέου εργοστασίου στην Αριζόνα χρειάστηκε τουλάχιστον διπλάσιο χρόνο από ό,τι στην Ταϊβάν, επικαλούμενος έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων και κενά στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η TSMC, για παράδειγμα, έφερε τους μισούς εργάτες κατασκευών από το Τέξας στην Αριζόνα, αυξάνοντας το κόστος λόγω μετεγκατάστασης και στέγασης, είπε.

Το Γραφείο Εμπορικών Διαπραγματεύσεων της Ταϊβάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η ομάδα της συνέχιζε να συζητά τη συνεργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο ενός «μοντέλου της Ταϊβάν».

Η Ταϊβάν άρχισε να αναπτύσσει τα επιστημονικά της πάρκα, όπου λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ημιαγωγών, τη δεκαετία του 1980, δημιουργώντας μια ολόκληρη αλυσίδα εφοδιασμού για απρόσκοπτη παραγωγή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Τζουνγκ-τάι, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο της ανταλλαγής εγγράφων για την οριστικοποίηση ορισμένων λεπτομερειών.