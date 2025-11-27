ΟΠΕΚ+: Ετοιμάζεται να «παγώσει» την αύξηση παραγωγής και για τους πρώτους μήνες του 2026

Ολο και πιο σίγουρο θεωρείται ότι ο ΟΠΕΚ+ θα αναστείλει την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και για τους πρώτους μήνες του 2026, όσο πλησιάζει η συνάντηση των μελών του καρτέλ την Κυριακή.

Η διαδικτυακή συνάντηση της συμμαχίας την Κυριακή αναμένεται να είναι σύντομη και να επικυρώσει απλώς την πολιτική που συμφωνήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg.

Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της επέλεξαν να αναστείλουν την αύξηση της παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις για πλεόνασμα στην παγκόσμια προσφορά και για πτωτική πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Είναι ενδεικτικό της τάσης που επικρατεί ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 63 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ωστόσο σε μια αβέβαιη στιγμή για την αγορά πετρελαίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία η οποία θα μπορούσε -εάν υλοποιηθεί- να απελευθερώσει τελικά μέρος της ρωσικής προσφοράς.

Η ατζέντα της συνάντησης

Με την πολιτική παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο να έχει ήδη καθοριστεί, ορισμένοι αξιωματούχοι του ΟΠΕΚ+ δήλωσαν ότι ένα βασικό θέμα των συνομιλιών της Κυριακής θα είναι η μακροπρόθεσμη αναθεώρηση της παραγωγικής ικανότητας των μελών.

Η συμμαχία έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις συναντήσεις την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεδιάσκεψης για τα οκτώ μέλη που συμμετέχουν στις μηνιαίες προσαρμογές της παραγωγής.

Αν και η πιο τελευταία απόφαση της οργάνωσης να αναστείλει τις περαιτέρω αυξήσεις αντανακλά μια αίσθηση προσοχής, ενδέχεται να οδηγήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου σε σημαντική υπερπροσφορά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στο Παρίσι προβλέπει ρεκόρ υπερπροσφοράς, με τα αποθέματα να αυξάνονται ενδεχομένως κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά το πρώτο τρίμηνο.