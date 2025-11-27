Πετρέλαιο: Πτώση τιμών λόγω προσδοκιών για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Εκτιμήσεις ότι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την άρση των δυτικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Commodities 27.11.2025, 09:02
Commodities 27.11.2025, 09:02
Newsroom

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, λόγω των προσδοκιών για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των δυτικών κυρώσεων κατά των ρωσικών προμηθειών, αν και οι συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα λόγω της εορτής των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν περίπου 1% υψηλότερα την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον κίνδυνο υπερπροσφοράς και την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 33 σεντς, ή 0,5%, στα 62,8 δολάρια το βαρέλι στις 04:45 GMT, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού  WTI υποχώρησαν κατά 32 σεντς, ή 0,6%, στα 58,33 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν περίπου 1% υψηλότερα την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον κίνδυνο υπερπροσφοράς και την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται να ταξιδέψει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα μαζί με άλλους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους για συνομιλίες με Ρώσους ηγέτες σχετικά με ένα πιθανό σχέδιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, του πιο θανατηφόρου στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν θα κάνει μεγάλες παραχωρήσεις σε ένα σχέδιο ειρήνης, δήλωσε ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης την Τετάρτη, μετά από μια διαρροή ηχογράφησης μιας τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γουίτκοφ που έδειξε ότι έδινε συμβουλές για τους ποιους χειρισμούς να κάνει ο Πούτιν στο ζήτημα.

Το πετρέλαιο και οι ελπίδες για την Ουκρανία

«Το πετρέλαιο σημειώνει μικρή πτώση σήμερα το πρωί, κυρίως λόγω των ελπίδων για μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία και μια ευρύτερη χαλάρωση γύρω από το πολεμικό μέτωπο, αλλά η αγορά εξακολουθεί να είναι αδύναμη και χωρίς κατεύθυνση εν όψει της συνάντησης του ΟΠΕΚ+ και της ηρεμίας λόγω της γιορτής των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

Ο Οργανισμός Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του είναι πιθανό να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις πηγές του ΟΠΕΚ+ στο Reuters την Τρίτη. Ορισμένα μέλη του οργανισμού, ο οποίος αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, αυξάνουν την παραγωγή από τον Απρίλιο προκειμένου να κερδίσουν μερίδιο αγοράς.

«Η πραγματική κατάσταση είναι ότι οι τιμές παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες και οποιαδήποτε σοβαρή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες θα απελευθέρωνε περισσότερη ροή ρωσικού πετρελαίου σε μια ήδη υπερπροσφορά αγορά, διατηρώντας το αργό πετρέλαιο σε μεσοπρόθεσμη πτωτική πορεία με μόνο βραχύβιες αυξήσεις», δήλωσε ο Sachdeva.

Εν τω μεταξύ, η μείωση των τιμών του αργού περιορίστηκε από τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύουν τη ζήτηση για πετρέλαιο.

«Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε αδιέξοδο μεταξύ της πιθανότητας προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και των επιπτώσεων που αυτό θα είχε στην προσφορά πετρελαίου, εν μέσω ενός ευρύτερου κλίματος ανάληψης κινδύνων, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο «κόκκινο», πιέσεις στην Airbus
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, πιέσεις στην Airbus
ΕΧΑΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΧΑΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης στην ΕΧΑΕ
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
