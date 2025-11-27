Πετρέλαιο: Πτώση τιμών λόγω προσδοκιών για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, λόγω των προσδοκιών για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των δυτικών κυρώσεων κατά των ρωσικών προμηθειών, αν και οι συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα λόγω της εορτής των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 33 σεντς, ή 0,5%, στα 62,8 δολάρια το βαρέλι στις 04:45 GMT, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησαν κατά 32 σεντς, ή 0,6%, στα 58,33 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν περίπου 1% υψηλότερα την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον κίνδυνο υπερπροσφοράς και την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται να ταξιδέψει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα μαζί με άλλους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους για συνομιλίες με Ρώσους ηγέτες σχετικά με ένα πιθανό σχέδιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, του πιο θανατηφόρου στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν θα κάνει μεγάλες παραχωρήσεις σε ένα σχέδιο ειρήνης, δήλωσε ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης την Τετάρτη, μετά από μια διαρροή ηχογράφησης μιας τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γουίτκοφ που έδειξε ότι έδινε συμβουλές για τους ποιους χειρισμούς να κάνει ο Πούτιν στο ζήτημα.

Το πετρέλαιο και οι ελπίδες για την Ουκρανία

«Το πετρέλαιο σημειώνει μικρή πτώση σήμερα το πρωί, κυρίως λόγω των ελπίδων για μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία και μια ευρύτερη χαλάρωση γύρω από το πολεμικό μέτωπο, αλλά η αγορά εξακολουθεί να είναι αδύναμη και χωρίς κατεύθυνση εν όψει της συνάντησης του ΟΠΕΚ+ και της ηρεμίας λόγω της γιορτής των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

Ο Οργανισμός Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του είναι πιθανό να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις πηγές του ΟΠΕΚ+ στο Reuters την Τρίτη. Ορισμένα μέλη του οργανισμού, ο οποίος αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, αυξάνουν την παραγωγή από τον Απρίλιο προκειμένου να κερδίσουν μερίδιο αγοράς.

«Η πραγματική κατάσταση είναι ότι οι τιμές παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες και οποιαδήποτε σοβαρή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες θα απελευθέρωνε περισσότερη ροή ρωσικού πετρελαίου σε μια ήδη υπερπροσφορά αγορά, διατηρώντας το αργό πετρέλαιο σε μεσοπρόθεσμη πτωτική πορεία με μόνο βραχύβιες αυξήσεις», δήλωσε ο Sachdeva.

Εν τω μεταξύ, η μείωση των τιμών του αργού περιορίστηκε από τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύουν τη ζήτηση για πετρέλαιο.

«Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε αδιέξοδο μεταξύ της πιθανότητας προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και των επιπτώσεων που αυτό θα είχε στην προσφορά πετρελαίου, εν μέσω ενός ευρύτερου κλίματος ανάληψης κινδύνων, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.