L’Oréal: Επενδύει 8 δισ. στην αγορά αισθητικών θεραπειών

Σε μια εποχή που η ομορφιά συναντά την επιστήμη με ταχύτητες φωτός, η L’Oréal, ο γίγαντας της βιομηχανίας καλλυντικών, κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον: επενδύει στη Galderma, την ελβετική δύναμη των αισθητικών θεραπειών.

Πίσω από την εντυπωσιακή οικονομική κίνηση δεν κρύβεται μόνο η επιθυμία για ανάπτυξη, αλλά ένα ευρύτερο όραμα που θέλει την εταιρεία να τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της νέας, υβριδικής εποχής της φροντίδας του δέρματος – όπου καλλυντικά και ιατρική τεχνολογία γίνονται ένα.

H στρατηγική επένδυση της L’Oréal

Η L’Oréal αναγνωρίζει τη «σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Galderma», η οποία ειδικεύεται σε ενέσιμες αισθητικές θεραπείες, όπως το Botox, αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Αυτές οι θεραπείες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των εσόδων της Galderma και αναμένεται να αναπτυχθούν με ρυθμό διπλάσιο από αυτόν των παραδοσιακών προϊόντων φροντίδας του δέρματος.

Ωστόσο, οι μέτοχοι της L’Oréal μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την ανάπτυξη χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν απευθείας στην Galderma.

Οι ευκαιρίες της συνεργασίας

Η L’Oréal αναφέρει επίσης την πιθανότητα συνεργασιών και συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων που συνδυάζουν την ιατρική προσέγγιση της Galderma με τις καλλυντικές λύσεις της L’Oréal.

Ωστόσο, οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να επιτύχουν εμπορικές συμφωνίες χωρίς να απαιτείται η αγορά μετοχών.

H πιθανότητα πλήρους εξαγοράς

Ο πιο ελκυστικός λόγος για τους μετόχους της L’Oréal είναι η πιθανότητα ότι αυτή η στρατηγική επένδυση μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς μια πλήρη εξαγορά της Galderma.

Αν και η αγορά μετοχών σε διάφορα στάδια μπορεί να αυξήσει το συνολικό κόστος της συναλλαγής, η L’Oréal θα έχει την ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία της Galderma και να μειώσει τους κινδύνους κατά την ενσωμάτωσή της στο μέλλον.

Η κίνηση της L’Oréal να επενδύσει στη Galderma μπορεί να φαίνεται ριψοκίνδυνη, αλλά οι στρατηγικές προθέσεις της υποδηλώνουν ότι η εταιρεία στοχεύει σε μια πιο ολοκληρωμένη παρουσία στην αγορά της φροντίδας του δέρματος.

Με την κατάλληλη προσέγγιση, αυτή η επένδυση μπορεί να αποδειχθεί κερδοφόρα, όχι μόνο για τη L’Oréal αλλά και για τους μετόχους της, καθώς η αγορά της ομορφιάς συνεχίζει να εξελίσσεται.

Ποια είναι η Galderma

Η Galderma ιδρύθηκε το 1981 ως κοινοπραξία 50/50 μεταξύ της Nestlé και της L’Oréal, με εξειδίκευση στις δερματολογικές θεραπείες και τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία επικεντρώθηκε στην έρευνα και την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την ανακάλυψη και την κυκλοφορία βασικών προϊόντων όπως το Differin για τη θεραπεία της ακμής και τη σειρά Cetaphil, μια σειρά που προσφέρει λύσεις για τις ευαίσθητες επιδερμίδες.

Το 2014, η Galderma έγινε θυγατρική της Nestlé, λειτουργώντας με την επωνυμία Nestlé Skin Health. Αυτή η κίνηση επέτρεψε και στις δύο μητρικές εταιρείες να ακολουθήσουν ανεξάρτητες στρατηγικές ανάπτυξης, με τη Nestlé να ενσωματώνει την υγεία του δέρματος στην ευρύτερη στρατηγική της για την υγεία και την ευεξία.

Τον Οκτώβριο του 2019, ένα ιδιωτικό κονσόρτσιουμ θεσμικών επενδυτών εξαγόρασε την Nestlé Skin Health έναντι 10,2 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η εταιρεία μετονομάστηκε ξανά σε Galderma και έκανε το ντεμπούτο της ως η μεγαλύτερη ανεξάρτητη παγκόσμια εταιρεία δερματολογίας. Από τότε, η Galderma έχει επικεντρωθεί σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική δερματολογίας που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Ενέσιμα Αισθητικά Προϊόντα, Δερματολογική Περιποίηση του Δέρματος και Θεραπευτική Δερματολογία.

Το 2024 ολοκληρώθηκε η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο Χρηματιστήριο SIX Swiss Exchange, μία από τις μεγαλύτερες στην Ελβετία από το 2017. Τον Αύγουστο του 2024, η L’Oréal απέκτησε μερίδιο 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.