L'Oreal: Κι άλλες επενδύσεις στην κινεζική ομορφιά – Η περίπτωση της Lan

Γιατί η L'Oreal συνεχίζει να επενδύει στην C-Beauty, μετά τη Chando

17.11.2025, 14:32
L’Oreal: Κι άλλες επενδύσεις στην κινεζική ομορφιά – Η περίπτωση της Lan
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Mειοψηφικό μερίδιο στην κινεζική μάρκα περιποίησης δέρματος Lan απέκτησε η L’Oreal, συνεχίζοντας την επέκτασή της σε τομείς ομορφιάς, όπως η C-Beauty, που ανθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και σηματοδοτώντας τη δεύτερη επένδυσή της στην Κίνα τους τελευταίους μήνες, όπου οι τοπικές μάρκες έχουν αναπτυχθεί ραγδαία.

Η L’Oreal δεν αποκάλυψε το μέγεθος ή το κόστος του μεριδίου, αλλά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της για τη Βόρεια Ασία και την Κίνα, Vincent Boinay, εξήγησε ότι η κίνηση αυτή υπογραμμίζει πόσο κεντρική είναι η Κίνα στην παγκόσμια στρατηγική της εταιρείας.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επένδυση στην Κίνα είναι επένδυση στο μέλλον και θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την κινεζική αγορά, να συνεργαζόμαστε με περισσότερες κινεζικές μάρκες για να δημιουργήσουμε ένα όμορφο μέλλον και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των εκλεπτυσμένων Κινέζων καταναλωτών», ανέφερε στο Reuters.

L'Oreal

Η L’Oreal και η C-Beauty

Η επένδυση στη Lan έρχεται μετά την πληρωμή 442 εκατομμυρίων γιουάν (62 εκατομμύρια δολάρια) από την L’Oreal για ένα μερίδιο 6,67% στην Chando, όπως αποκάλυψε η εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη τον περασμένο μήνα στο ενημερωτικό δελτίο της για μια αρχική δημόσια προσφορά στο Χονγκ Κονγκ.

Η Κίνα αποτελεί πρόκληση για όλους τους διεθνείς παίκτες, καθώς ένα αυξανόμενο ποσοστό της αγοράς ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας αξίας 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει κατακτηθεί τα τελευταία χρόνια από εγχώριες μάρκες, που φέρουν το χαρακτηριστικό «C-Beauty». Ταυτόχρονα, η συνολική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί, με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών να έχει πληγεί από μια παρατεταμένη κρίση ακινήτων και εκτεταμένες ανησυχίες για τη σταθερότητα της απασχόλησης.

Η αγορά μεριδίων σε γνωστά εγχώρια ονόματα θα μπορούσε να είναι ένας σύντομος δρόμος για την L’Oreal να αξιοποιήσει την ορμή της C-beauty, σύμφωνα και με τον Ben Cavender, διευθύνων σύμβουλος της China Market Research Group με έδρα τη Σαγκάη.

«Η L’Oreal και άλλες διεθνείς μάρκες αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση από εγχώριες μάρκες που επαναλαμβάνουν τα νέα προϊόντα πιο γρήγορα και συχνά είναι πιο επιθετικές στην προώθηση νέων συστατικών, ιδεών και ρουτινών περιποίησης δέρματος», είπε.

L'Oreal

Τα αποτελέσματα δείχνουν το δρόμο

Μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του περασμένου μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oreal, Nicolas Hieronimus, δήλωσε ότι οι δραστηριότητες του ομίλου στην Κίνα αυξήθηκαν κατά περίπου 3% στο τρίμηνο, η πρώτη αύξηση σε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Frost & Sullivan, ο όμιλος Chando είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εγχώριος παίκτης καλλυντικών στην Κίνα – όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις – πίσω από την Proya και την Chicmas. Τόσο η Chando όσο και η Lan προωθούν φυσικά, καθαρά συστατικά ως σημεία πώλησης.

Η ισχύς της Chando στο εύρος τιμών μαζικής αγοράς – κυρίως πωλήσεις μεταξύ 49-390 γιουάν – και η πρόσβαση στις μικρότερες πόλεις της Κίνας, αποτελούν πόρους που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάκαμψη της L’Oreal στη χώρα χωρίς να ανταγωνίζονται άμεσα τις βασικές μάρκες του ομίλου, δήλωσε ο Yang Hu, διευθυντής πληροφοριών Ασίας-Ειρηνικού στην Euromonitor International.

