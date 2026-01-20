Piraeus Securities για ΔΑΑ: Στα 11,50 ευρώ η τιμή στόχος

Με τιμή στόχο στα 11,50 ευρώ και σύσταση για ουδετερότητα (neutral) αρχίζει την κάλυψη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών η Piraeus Securities, χαρακτηρίζοντας τη μετοχή ως μια αμυντική επιλογή μερίσματος.

Σύμφωνα με την Piraeus Securities ο ΔΑΑ ξεχωρίζει ως μια επιλογή με υψηλή ορατότητα μερίσματος, υποστηριζόμενη από ρυθμιζόμενο πλαίσιο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 15%, προβλέψιμες ταμειακές διανομές και δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης από το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου.

Άλλωστε, το ΔΑΑ είναι η κύρια αεροπορική πύλη της Ελλάδας, διαχειριζόμενο περίπου το 40% της εθνικής επιβατικής κίνησης και λειτουργώντας ως βασικός κόμβος για τον εισερχόμενο τουρισμό. Η κίνηση έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τους 34 εκατ. επιβάτες το 2025, κατατάσσοντας το ΑΙΑ ανάμεσα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια με την καλύτερη ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID.

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές στην Ευρώπη

Ο όμιλος λειτουργεί με ένα διπλό μοντέλο, όπου οι αεροπορικές δραστηριότητες ρυθμίζονται μέσω ενός μηχανισμού ανάκαμψης που επιτρέπει απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15% επί του δείκτη πληθωρισμού, ενώ τα μη αεροπορικά έσοδα (λιανικό εμπόριο, εστίαση, πάρκινγκ, ακίνητα κ.ά.) δεν ρυθμίζονται και είναι πλήρως εμπορικά. Η σύμβαση παραχώρησης ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2046, με το ΑΙΑ να έχει δικαιώματα συμμετοχής στον επόμενο διαγωνισμό.

Ισχυρή ανάπτυξη που στηρίζεται στον τουρισμό

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές στην Ευρώπη, υποστηριζόμενη από την επέκταση της εποχικότητας και τη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα. Ο ΔΑΑ ξεπέρασε τα επίπεδα του 2019 ήδη από το 2023 και έφτασε το 125% των επιπέδων του 2019 το 2024, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των ευρωπαϊκών μέσων όρων.

Οι προοπτικές δείχνουν ανάπτυξη 3,5% το 2026, με την αύξηση της χωρητικότητας θέσεων στα αεροπορικά μέσα (OAG/INSETE) να κυμαίνεται μεταξύ 8-13% στις αρχές του 2025. Η βασική υπόθεση της εταιρείας προβλέπει σταδιακή αύξηση της κίνησης (3,1% και 2,25% αντίστοιχα το 2026-2027), φτάνοντας τους 48,1 εκατ. επιβάτες μέχρι το 2046 από 43,7 εκατ. σύμφωνα με την πρόβλεψη της IATA.

Υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών

Οι αεροπορικές δραστηριότητες είναι η πιο προβλέψιμη πηγή εσόδων, καθώς η εταιρεία απολαμβάνει ρυθμιζόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15% συνδεδεμένη με τον πληθωρισμό. Το 2025, αυτό το τμήμα αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 75% των εσόδων, το 66% του EBITDA και το 55% του καθαρού κέρδους.

Το Πρόγραμμα SCRIP 2025-28 προσθέτει περίπου €204 εκατ. στα ρυθμιζόμενα κεφάλαια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυξάνοντας έτσι τα καθαρά κέρδη από τις αεροπορικές δραστηριότητες. Αυτό το τμήμα δίνει ουσιαστική βάση στο μακροπρόθεσμο προφίλ μερίσματος της εταιρείας.

Τα μη αεροπορικά έσοδα αυξάνονται άμεσα με την αύξηση της επιβατικής κίνησης και των δαπανών. Αν και τα έργα κατασκευής θα πιέσουν προσωρινά τα έσοδα από λιανικό εμπόριο και πάρκινγκ, η συνολική ανάπτυξη των μη αεροπορικών εσόδων αναμένεται να είναι 3,5% CAGR για την περίοδο 2024-28 λόγω της αύξησης επιβατών. Από το 2029 και μετά, ο εμπορικός χώρος θα διπλασιαστεί (από 13,6 χιλ. τ.μ. σε πάνω από 31 χιλ. τ.μ.) με μέση ετήσια αύξηση περίπου 9% την περίοδο 2028-2030, ενισχύοντας σημαντικά τα μακροπρόθεσμα εμπορικά κέρδη.

Δομικό πλεονέκτημα

Μέχρι το 2040 πρέπει να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός παραχώρησης. Τα δικαιώματα συμμετοχής του ΔΑΑ μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο απώλειας του περιουσιακού στοιχείου. Στην αποτίμηση της Piraeus Securities, η παραχώρηση αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο πεπερασμένης διάρκειας, αλλά λαμβάνει υπόψη και σενάριο επέκτασης λόγω του δομικού πλεονεκτήματος που έχει το ΔΑΑ βάσει του πλαισίου παραχώρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Piraeus Securities αποτιμά το ΔΑΑ χρησιμοποιώντας μια συνδυαστική προσέγγιση που συνενώνει το Μοντέλο Προεξόφλησης Μερισμάτων (DDM) και δείκτες αποτίμησης με βάση το EV/EBITDA των ομοειδών εταιρειών. Το DDM περιλαμβάνει δύο σενάρια: (i) μη επέκταση της σύμβασης παραχώρησης (πιθανότητα 80%), αποτιμώντας το περιουσιακό στοιχείο εντός της τρέχουσας περιόδου παραχώρησης στα 11,3 ευρώ/μετοχή και (ii) σενάριο επέκτασης (πιθανότητα 20%) αποτιμημένο στα 15,3 ευρώ/μετοχή. Στο DDM εφαρμόζει συντελεστή κόστους ιδίων κεφαλαίων (CoE) 6% για τις ρυθμιζόμενες Αεροπορικές Δραστηριότητες και 9,5% για τις μη αεροπορικές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιώντας δείκτες αποτίμησης ομοειδών ευρωπαϊκών εταιρειών, η Piraeus Securities καταλήγει σε τιμή στόχο τα 11,9/μετοχή.