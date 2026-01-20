Βιοϊατρική: Συζητά εξαγορά από την Πειραιώς – Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις

Με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ομίλου στο χώρο της υγείας, σε συνέχεια της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Πειραιώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του ελέγχου στη Βιοϊατρική.

Ο λόγος γίνεται για τη γνωστή αλυσίδα διαγνωστικών κέντρων, η οποία διαθέτει επίσης δύο γενικές κλινικές.

Τα ανοίγματα από τη Βιοϊατρική στην Πειραιώς

Η εταιρεία έχει σημαντικά δανειακά ανοίγματα στην Πειραιώς και εξετάζεται το ενδεχόμενο μετατροπής μέρους ή του συνόλου αυτών σε μετοχές.

Υπενθυμίζεται ότι στην Πειραιώς ανήκει και το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν μέσω της εταιρείας Ημιθέα, η οποία εξαγόρασε προ εξαμήνου τις κλινικές Euromedica.

Ο ρόλος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Στόχο των κινήσεων αυτών αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υγείας στους πελάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω ενός ιδιόκτητου δικτύου.

Πρόκειται για κρίσιμη πτυχή του σχεδίου της Πειραιώς για την ανάπτυξη των εργασιών της νέας της θυγατρικής στον ασφαλιστικό κλάδο, με ταυτόχρονο περιορισμό των αναπόφευκτων απωλειών από τους ζημιογόνεις τομείς των προγραμμάτων υγείας.

Το who is who της Βιοϊατρικής

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας από το 1981. Σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με 74 αυτόνομα Διαγνωστικά Κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, τα οποία δέχονται περισσότερες από 3.000.000 επισκέψεις το χρόνο.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει επίσης δυο Κλινικές, την Βιοκλινική Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα διαθέτει ένα Κέντρο Διεθνών Ασθενών, δύο Διατροφολογικά και ένα Δερματολογικό Κέντρο. Ο Όμιλος συνεργάζεται με περισσότερες από 400 ιδιωτικές εταιρείες, τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και με όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.

Ο Όμιλος κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, του μεγαλύτερου Κλινικού εργαστηρίου της Κύπρου, της YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LTD, με έδρα την Λευκωσία στην Κύπρο, και έχει εξαγοράσει πλήρως το απεικονιστικό εργαστήριο «ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ».

Ο κύκλος εργασιών το 2024 ανήλθε σε 142 εκατ. ευρώ ενώ εμφάνισε καθαρές ζημιές 12,03 εκατ. ευρώ.