Allwyn – ΟΠΑΠ: Προχωρούν την εμβληματική επιχειρηματική συνένωσή τους

Business 20.01.2026, 10:44
Την επιχειρηματική συνένωση των δύο εταιρειών ενέκριναν τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ, φέρνοντας πιο κοντά την σύμπραξή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, «η Allwyn International AG (εφεξής «η Allwyn») και η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής «ο ΟΠΑΠ») ανακοινώνουν σήμερα ότι τα Διοικητικά Συμβούλια τους ενέκριναν την άρση της αίρεσης για την επιχειρηματική συνένωση των δύο εταιρειών (εφεξής «η Συναλλαγή») που αφορά στο δικαίωμα εξόδου έναντι καταβολής χρηματικού ανταλλάγματος. Η απόφαση αυτή αντανακλά την πίστη της Allwyn και του ΟΠΑΠ στα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη της Συναλλαγής, καθώς και το γεγονός ότι ένα ευρύ φάσμα μετόχων ψήφισε υπέρ της Συναλλαγής.

Τι φέρνει η ένωση Allwyn-ΟΠΑΠ

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ αναμένουν ότι θα ικανοποιηθούν οι υπόλοιπες ρυθμιστικές και άλλες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, γεγονός που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της Συναλλαγής κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2026 και στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο.

Οι μέτοχοι οι οποίοι στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («ΕΓΣ») του ΟΠΑΠ, στις 7 Ιανουαρίου 2026, καταψήφισαν το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε τη σχεδιαζόμενη διασυνοριακή μετατροπή της εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τις μετοχές τους στον ΟΠΑΠ έναντι χρηματικού ανταλλάγματος από τον εκδότη, ύψους €19,04 ανά μετοχή (το «Δικαίωμα Εξόδου»).

Μετά την ΕΓΣ, 50.154.474 μετοχές του ΟΠΑΠ έφεραν το Δικαίωμα Εξόδου, ενώ η υλοποίηση της Συναλλαγής τελούσε μέχρι πρότινος υπό την αίρεση ότι οι μέτοχοι που θα ασκούσαν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου δεν θα εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ (η «Αίρεση για το Δικαίωμα Εξόδου έναντι Καταβολής Χρηματικού Ανταλλάγματος»).

Το πράσινο φως

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ επιβεβαίωσαν την πίστη τους στα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη της Συναλλαγής και ενέκριναν την άρση της Αίρεσης για το Δικαίωμα Εξόδου έναντι Καταβολής Χρηματικού Ανταλλάγματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί εν τέλει το Δικαίωμα Εξόδου. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσει η Συναλλαγή, έπειτα και από τη λήψη των υπολοίπων απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και της πλήρωσης άλλων συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.

Για τη συνενωμένη εταιρεία θα προκύψουν οφέλη από την ισχυρότερη ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη κλίμακα και τις ηγετικές θέσεις της σε αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καθώς και από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει τους τομείς των λοταριών, του αθλητικού στοιχήματος, του iGaming και του casual gaming.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ πιστεύουν ότι οι μέτοχοι θα επωφεληθούν από ένα πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που προσφέρει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ταυτόχρονα σημαντικές και ανθεκτικές διανομές προς τους μετόχους. Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστούν ότι το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό μετόχων θα ασκήσει το δικαίωμα εξόδου. Επιπλέον, αναμένεται ότι η συνενωμένη εταιρεία θα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες αναδυόμενων αγορών MSCI και FTSE.

Μετά τη συνένωση Allwyn-ΟΠΑΠ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Allwyn σχεδιάζει να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, γεγονός που θα διευρύνει την πρόσβασή της στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και θα ενισχύσει τη ρευστότητα και την αναγνωρισιμότητά της.

Η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών περίπου μηνών από την ημερομηνία της ΕΓΣ. Η καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος προς τους μετόχους που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διασυνοριακής μετατροπής. Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου για μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αντίστοιχες μετοχές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ οι μετοχές αυτές δεν θα δικαιούνται να λάβουν το μέρισμα των €0,80 μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η συνενωμένη εταιρεία διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα, ώστε να καλύψει τόσο την ενδεχόμενη άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, όσο και το μέρισμα των €0,80 ανά μετοχή που θα καταβληθεί στους υπόλοιπους μετόχους, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, της επενδυτικής εταιρείας που ελέγχει την Allwyn, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ, η οποία θα επιταχύνει την προώθηση καινοτομιών και την περαιτέρω βελτίωση της πρότασης μας προς τους πελάτες. Για τους επενδυτές, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια εταιρεία με σαφή στρατηγική δυναμική ως προς την υλοποίηση του οράματος της, το οποίο είναι να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, με έμφαση στις λοταρίες».

Ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την εξέλιξη της Allwyn. Τα τελευταία δεκατρία χρόνια, έχουμε μετατραπεί από μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία-διεκδικητή, σε μια διεθνή και διαφοροποιημένη ηγετική εταιρεία, με ισχυρό ιστορικό επιτυχιών ως προς την καινοτομία και την υλοποίηση στόχων. Πλέον, εισερχόμαστε στο επόμενο κεφάλαιό μας, με ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση».

Ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο παίκτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών, που θα είναι εισηγμένος στην Ελλάδα και θα έχει ιδιαίτερα σημαντική κλίμακα, διαφοροποίηση και προοπτικές ανάπτυξης. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα φυσικό βήμα εξέλιξης μιας σχέσης που έχει στηριχθεί σε κοινούς στόχους και φιλοδοξίες».

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Απόρρητο