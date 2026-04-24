Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Οι προσδοκίες για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Intel οδήγησαν S&P 500 και Nasdaq σε νέα ρεκόρ

Markets 24.04.2026, 23:15
Η Wall Street ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τις ενδείξεις για πιθανή επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Πακιστάν.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς έκλεισε με άνοδο 0,8% στα 7.165,08, ενώ ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,63% και έκλεισε στα 24.836,60.

Και οι δύο δείκτες σημείωσαν επίσης νέα ιστορικά υψηλά εντός της ημέρας.

Ωστόσο, ο Dow Jones  υποχώρησε 79,61 μονάδες, ή 0,16%, κλείνοντας στις 49.230,71 μονάδες.

Oι ελπίδες για διπλωματική αποκλιμάκωση

Σύμφωνα με το MS NOW, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναμενόταν να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με Πακιστανούς διαμεσολαβητές σχετικά με έναν πιθανό δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την αισιοδοξία των αγορών, οι οποίες παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου

Μετά τις σχετικές πληροφορίες, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαπραγματευόταν πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent παρέμενε πάνω από τα 105 δολάρια.

Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Ο Τραμπ και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία τους για τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υψηλή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίζουν τις αμοιβαίες κατασχέσεις εμπορικών πλοίων.

Η αγορά «βλέπει πέρα» από τη γεωπολιτική ένταση

Ο Robert Conzo, διευθύνων σύμβουλος της The Wealth Alliance, εκτιμά ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν πλέον τη σύγκρουση ως βραχυπρόθεσμο παράγοντα.

Όπως λέει στο CNBC, η αγορά επιστρέφει στα θεμελιώδη μεγέθη, εστιάζοντας κυρίως στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και στη δυναμική της εταιρικής κερδοφορίας.

Intel: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας

Καταλυτικό ρόλο στην άνοδο της Wall Street έπαιξε η Intel, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε κατά 23%.

Η εταιρεία ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και παρουσίασε ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις για το τρέχον τρίμηνο.

To ράλι του κλάδου των ημιαγωγών

Η ισχυρή επίδοση της Intel έδωσε νέα ώθηση σε ολόκληρο τον κλάδο των ημιαγωγών.

Το iShares Semiconductor ETF (SOXX) κατέγραψε τη 18η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με συνολικά κέρδη 11%.

Μικτή εικόνα σε εβδομαδιαία βάση

Σε επίπεδο εβδομάδας, η εικόνα για τους βασικούς δείκτες παραμένει μεικτή.

Ο S&P 500 οδεύει προς άνοδο 0,6%, ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,5%, ενώ ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανόδου της Wall Street.

Cookies