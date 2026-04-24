Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές – Άλμα για την TSMC

Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, παρά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λίβανος.

Η συμφωνία για την επέκταση της εκεχειρίας επετεύχθη μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, επιβεβαιώνοντας την παράταση της προσωρινής εκεχειρίας.

Η αρχική συμφωνία, που επρόκειτο να λήξει μετά από 10 ημέρες, παρατείνεται πλέον, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τον Λίβανο για την ενίσχυση της άμυνάς του έναντι της Hezbollah.

Οι δείκτες

Στις αγορές, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,71%, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,30%, μετά την επιτάχυνση του δομικού πληθωρισμού στην Ιαπωνία στο 1,8% τον Μάρτιο, για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες, εξέλιξη που συνδέεται και με τις ενεργειακές ανησυχίες λόγω της έντασης με το Ιράν.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, ο δείκτης, που εξαιρεί τις τιμές νωπών τροφίμων, κινήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ήταν υψηλότερος από το 1,6% του Φεβρουαρίου.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,23%, ενώ ο Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1%.

Απώλειες κατέγραψε και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ (-0,61%), καθώς και ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα (-0,28%).

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,29%.

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) στο χρηματιστήριο της Ταϊπέι, σημειώνοντας κέρδη άνω του 5% και αγγίζοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά την ανακοίνωση της χρηματοοικονομικής ρυθμιστικής αρχής της Ταϊβάν για χαλάρωση των περιορισμών στις επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων.