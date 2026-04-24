Xρηματιστήριο Αθηνών 24.04.2026, 17:39
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από τη μία είχε να διαχειριστεί τις αναταράξεις από την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4 δισ. και από την άλλη τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως στις τραπεζικές μετοχές, κλείνοντας τελικά με απώλειες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,66% στις 2.220,02 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.210,94 μονάδων (-1,06%) και 2.241,20 μονάδων (+0,29%). Ο τζίρος ανήλθε στα 283,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,2 εκατ. τεμάχια αξίας 25,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,81% στις 5.629,57 μονάδες, ενώ στο +1,16% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.900,99 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 1,32% στις 2.558,27 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης έχασε 3,85%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 4,34%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες 5,83%.

Νέα καύσιμα για την συνέχεια

Η ανακοίνωση της ΑΜΚ της ΔΕΗ έφερε εκ νέου τις επιχειρηματικές εξελίξεις στο προσκήνιο, βάζοντας σε δεύτερο πλάνο το γεωπολιτικό ρίσκο, παρατηρεί ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities. Πρόκειται για μια κίνηση που υποδηλώνει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της επιχείρησης και προϊδεάζει για αλλαγές που υπερβαίνουν τα στενά εταιρικά όρια.

Η ανάπτυξη και φιλοξενία κέντρων δεδομένων στη χώρα δεν αποτελεί απλώς μια κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά μια επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας. Δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό αφήγημα, τον οποίο η ΔΕΗ μπορεί μελλοντικά να αποτυπώσει σημαντική υπεραξία. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη υποδομών υψηλών προδιαγραφών σε πρώιμο στάδιο, ανοίγοντας προοπτικές για ευρύτερα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη.

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις που σχετίζονται με την διεκπεραίωση της αύξησης η εξέλιξη συνιστά μια στρατηγική τομή με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα σε όλο το ΧΑ ανοίγοντας το πεδίο για κινήσεις ανάλογου μεγέθους ή χαρακτήρα που σαφώς θα τύχουν της προσοχής ενός ευρύτερου πεδίου επενδυτών.

Την ίδια ώρα, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ, με τα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται σε €14,6 δισ., τα καθαρά κέρδη σε €11,48 δισ. και τα μερίσματα σε €6,13 δις. χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το πλήρες σετ των εταιριών. Το 45% των εισηγμένων εταιριών (59 εταιρίες) δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αποτελέσματα χρήσης και ως εκ τούτου την προσεχή χρηματιστηριακή εβδομάδα -η οποία είναι κατά μία ημερολογιακή ημέρα μικρότερη- αναμένεται συνωστισμός ανακοινώσεων.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε σε μια ήπια διόρθωση από τα πρόσφατα υψηλά, έπειτα από άνοδο τριών διαδοχικών εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να διαταράξει τη βασική ανοδική τάση. Το επίπεδο των 2.200 μονάδων διατηρήθηκε αλώβητο, καθώς εκεί συγκλίνουν οι μεσοβραχυπρόθεσμοι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών.

Η υποχώρηση από τα υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας (2.322 μονάδες) έδειξε σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κάτι που αποτυπώθηκε και στη συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία παρέμεινε αισθητά χαμηλότερη των €300 εκατ., καταγράφοντας τη χαμηλότερη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών για το 2026. Η συρρίκνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε μια καθαρά πτωτική εβδομάδα διόρθωσης αποτελεί μια καλή ένδειξη αποφόρτισης της προσφοράς και πιθανόν βάζει την αγορά σε μια ανοδική αναμονή.

Οι ταλαντωτές διατήρησαν ουδέτερη στάση, αντανακλώντας κυρίως την απώλεια της ανοδικής δυναμικής, παραμένοντας ωστόσο σε φάση αναμονής με θετική προδιάθεση. Το επίπεδο των 2.300 μονάδων αποτελεί την επόμενη σημαντική αντίσταση. Ενδεχόμενη υπέρβασή του θα αυξήσει τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης των φετινών υψηλών, σενάριο που εξακολουθεί να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες βάσει της βραχυπρόθεσμης τεχνικής εικόνας, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό, η ΔΕΗ, αν και βρέθηκε στο -9% έκλεισε τελικά στο -2,84% και κράτησε τα επίπεδα των 18 ευρώ, ενώ η Alpha Bank έχασε 2,05%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Eurobank, Motor Oil, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, Τιτάν και Jumbo, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Κύπρου, ΕΥΔΑΠ, Εθνική, Aktor, Optima Bank, ΕΛΧΑ και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,24%, με τις Helleniq Energy, και Metlen να κλείνουν στο +1,91% και +1,45% αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Aegean, Allwyn, Coca Cola, Βιοχάλκο και Σαράντης.

Σχετικά άρθρα:
Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Markets

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street – Η Intel απογείωσε τον Nasdaq
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αδύναμα στη σκιά των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμες οι ευρωαγορές στη σκιά των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών
Πράσινα Ομόλογα (GGBI): Έπεσαν οι υπογραφές στην ΕΕ για επενδύσεις 20 δισ. σε βιώσιμες υποδομές
World

Πράσινα ομόλογα για επενδύσεις 20 δισ. σε βιώσιμες υποδομές
Wall Street: Μικτα πρόσημα, ράλι στις μετοχές τεχνολογίας
Wall Street

Μικτα πρόσημα στη Wall Street, ράλι στις μετοχές τεχνολογίας
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βελτιώνεται» η ΔΕΗ, βαρίδι οι τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Βελτιώνεται» η ΔΕΗ, βαρίδι οι τράπεζες στο ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;
Business

ΔΕΗ: Η στρατηγική πίσω από την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Ο Γ. Στάσσης ανακοίνωσε ότι συζητά με τρεις hyperscalers για το ΑΙ Giga Data Center στην Κοζάνη. Τι άλλες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει η ΑΜΚ;

Μάχη Τράτσα
Google: Επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση-μαμούθ 40 δισ. της Google στην Anthropic

Η Anthropic σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Data centers: Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Google, Microsoft και Nvidia έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε data centers και ψηφιακή υποδομή στη Βρετανία

Δημήτρης Σταμούλης
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Στους λιγότερο κερδισμένους προορισμούς της Μεσογείου η χώρα μας
Τουρισμός

Ο πόλεμος αλλάζει τις τουριστικές ροές - Ποιες χώρες κερδίζουν

Ο ελληνικός τουρισμός μετατοπίζεται προς τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου, εξαιτίας της κρίσης της Μέσης Ανατολής - Ποιες χώρες αυξάνουν μερίδια

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Προσαύξηση της σύνταξης ανά πενταετία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσο αυξάνεται η σύνταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει ρύθμιση για τον επανυπολογισμό της σύνταξης, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της απασχόλησης του συνταξιούχου

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Markets

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street – Η Intel απογείωσε τον Nasdaq

Οι προσδοκίες για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Intel οδήγησαν S&P 500 και Nasdaq σε νέα ρεκόρ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από τη μία είχε να διαχειριστεί την ανακοίνωση της ΔΕΗ για ΑΜΚ ύψους 4 δισ. και από την άλλη τις πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πράσινα Ομόλογα (GGBI): Έπεσαν οι υπογραφές στην ΕΕ για επενδύσεις 20 δισ. σε βιώσιμες υποδομές
World

Πράσινα ομόλογα για επενδύσεις 20 δισ. σε βιώσιμες υποδομές

Στόχος της Πρωτοβουλίας Global Green Bond είναι να αποδεσμεύσει έως και 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πράσινα ομόλογα σε χώρες-εταίρους

Wall Street: Μικτα πρόσημα, ράλι στις μετοχές τεχνολογίας
Wall Street

Μικτα πρόσημα στη Wall Street, ράλι στις μετοχές τεχνολογίας

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street, ενώ τα συμβόλαια του πετρελαίου υποχωρούν

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βελτιώνεται» η ΔΕΗ, βαρίδι οι τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Βελτιώνεται» η ΔΕΗ, βαρίδι οι τράπεζες στο ΧΑ

Από τη μία υπάρχουν οι κραδασμοί που προκάλεσε η ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ, και από την άλλη η τραπεζική διόρθωση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Delphi Economic Forum XI -Κοντόπουλος: Δεύτερο πιο επιτυχημένο παγκοσμίως το ελληνικό χρηματιστήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Delphi Economic Forum XI -Κοντόπουλος: Δεύτερο πιο επιτυχημένο παγκοσμίως το ελληνικό χρηματιστήριο

Οι προοπτικές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και οι αδυναμίες στο επίκεντρο της

ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων
Ομόλογα

Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων

Ιδιώτες μπορούν να αγοράσουν μέχρι 15.000 ευρώ ανά άτομο από 28 έως 30 Απριλίου 2026.

Latest News
S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Economy

Στάση αναμονής από S&P για την Ελλάδα – Κρατά το BBB και «κοιτά» Οκτώβριο

Η S&P κράτησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, επιλέγοντας προσεκτική στάση λόγω διεθνούς αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων

FDA: Χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
World

Η FDA χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών

Το ενδιαφέρον των φαρμακευτικών εταιρειών για τα ψυχεδελικά φάρμακα αυξάνεται.

Κυβερνοασφάλεια: Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας… καταναλωτικές συσκευές
Τεχνολογία

Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας... καταναλωτικές συσκευές

Οι χάκερ της κινεζικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τακτικά τεράστια δίκτυα παραβιασμένων συσκευών, όπως οικιακούς δρομολογητές και έξυπνα ψυγεία

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Markets

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street – Η Intel απογείωσε τον Nasdaq

Οι προσδοκίες για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Intel οδήγησαν S&P 500 και Nasdaq σε νέα ρεκόρ

Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΗ: Μέσω δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό η ΑΜΚ
Business

Πώς θα γίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με την Αύξηση Μετοχικου Κεφαλαίου η ΔΕΗ στοχεύει στη χρηματοδοτήση των επενδύσεών της και στην ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ
Πολιτική

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ

Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γάλλος πρόεδρος - Νωρίτερα το απόγευμα ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετείχε με τον Κυριακό Μητσοτάκη σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά

Αεροπορικές εταιρείες: Το καλό, το κακό και το… χειρότερο σενάριο λόγω της έλλειψης καυσίμων
World

Αγώνας δρόμου για τις αεροπορικές - Τα 3 σενάρια

Πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα για τις αεριπορικές εταιρείες αλλά και για τους ταξιδιώτες με φόντο τα προβλήματα με τα αεροπορικά καύσιμα

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: «Μετασχηματιστική ανάπτυξη με βραχυπρόθεσμο κόστος» στο νέο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΔΕΗ
Business

Citi για ΔΕΗ: «Μετασχηματιστική ανάπτυξη με βραχυπρόθεσμο κόστος»

Η Citi θεωρεί ότι η στρατηγική είναι συνεκτική και μπορεί να ενισχύσει τη θέση της ΔΕΗ σε αγορές με αυξανόμενη ζήτηση και περιορισμένη προσφορά

ΥΠΕΝ: «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» – 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται με επιδότηση άνω των 125 εκατ. ευρώ
Green

«Πράσινο φως» για 37.000 νοικοκυριά στο πρόγραμμα θέρμανσης

Πάνω από 37.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με συνολική επιδότηση που ξεπερνά τα 125 εκατ. ευρώ

Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»
Business

Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»

Η Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media, Rosie Allimonos, εστίασε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των μίντια

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για επένδυση στο gaming.
Business

Β. Βαρδινογιάννης (Couch Heroes): Επενδυτική ευκαιρία το online gaming

Ο CEO της Couch Heroes, Βαρδής Βαρδινογιάννης μίλησε στο Delphi Economic Forum για τις προοπτικές του online gaming και τις δυνατότητες της Ελλάδας

OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα
Delphi Economic Forum XI

OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Ολες οι συζητήσεις και αναλύσεις που έγιναν την 3η μέρα στο OT Delphi Economic Forum XI

Google: Επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση-μαμούθ 40 δισ. της Google στην Anthropic

Η Anthropic σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Κρίσιμα ορυκτά: Σε συντονισμό ΗΠΑ και ΕΕ για τον εφοδιασμό και τις εμπορικές πολιτικές
World

Στενή συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ για τον εφοδιασμό σε κρίσιμα ορυκτά

Οι δυο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά το οποίο αφορά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού απο την εξερεύνηση και την εξόρυξη έως την επεξεργασία, και την ανακύκλωση

