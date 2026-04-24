Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από τη μία είχε να διαχειριστεί τις αναταράξεις από την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4 δισ. και από την άλλη τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως στις τραπεζικές μετοχές, κλείνοντας τελικά με απώλειες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,66% στις 2.220,02 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.210,94 μονάδων (-1,06%) και 2.241,20 μονάδων (+0,29%). Ο τζίρος ανήλθε στα 283,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,2 εκατ. τεμάχια αξίας 25,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,81% στις 5.629,57 μονάδες, ενώ στο +1,16% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.900,99 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 1,32% στις 2.558,27 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης έχασε 3,85%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 4,34%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες 5,83%.

Νέα καύσιμα για την συνέχεια

Η ανακοίνωση της ΑΜΚ της ΔΕΗ έφερε εκ νέου τις επιχειρηματικές εξελίξεις στο προσκήνιο, βάζοντας σε δεύτερο πλάνο το γεωπολιτικό ρίσκο, παρατηρεί ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities. Πρόκειται για μια κίνηση που υποδηλώνει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της επιχείρησης και προϊδεάζει για αλλαγές που υπερβαίνουν τα στενά εταιρικά όρια.

Η ανάπτυξη και φιλοξενία κέντρων δεδομένων στη χώρα δεν αποτελεί απλώς μια κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά μια επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας. Δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό αφήγημα, τον οποίο η ΔΕΗ μπορεί μελλοντικά να αποτυπώσει σημαντική υπεραξία. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη υποδομών υψηλών προδιαγραφών σε πρώιμο στάδιο, ανοίγοντας προοπτικές για ευρύτερα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη.

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις που σχετίζονται με την διεκπεραίωση της αύξησης η εξέλιξη συνιστά μια στρατηγική τομή με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα σε όλο το ΧΑ ανοίγοντας το πεδίο για κινήσεις ανάλογου μεγέθους ή χαρακτήρα που σαφώς θα τύχουν της προσοχής ενός ευρύτερου πεδίου επενδυτών.

Την ίδια ώρα, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ, με τα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται σε €14,6 δισ., τα καθαρά κέρδη σε €11,48 δισ. και τα μερίσματα σε €6,13 δις. χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το πλήρες σετ των εταιριών. Το 45% των εισηγμένων εταιριών (59 εταιρίες) δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αποτελέσματα χρήσης και ως εκ τούτου την προσεχή χρηματιστηριακή εβδομάδα -η οποία είναι κατά μία ημερολογιακή ημέρα μικρότερη- αναμένεται συνωστισμός ανακοινώσεων.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε σε μια ήπια διόρθωση από τα πρόσφατα υψηλά, έπειτα από άνοδο τριών διαδοχικών εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να διαταράξει τη βασική ανοδική τάση. Το επίπεδο των 2.200 μονάδων διατηρήθηκε αλώβητο, καθώς εκεί συγκλίνουν οι μεσοβραχυπρόθεσμοι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών.

Η υποχώρηση από τα υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας (2.322 μονάδες) έδειξε σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κάτι που αποτυπώθηκε και στη συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία παρέμεινε αισθητά χαμηλότερη των €300 εκατ., καταγράφοντας τη χαμηλότερη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών για το 2026. Η συρρίκνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε μια καθαρά πτωτική εβδομάδα διόρθωσης αποτελεί μια καλή ένδειξη αποφόρτισης της προσφοράς και πιθανόν βάζει την αγορά σε μια ανοδική αναμονή.

Οι ταλαντωτές διατήρησαν ουδέτερη στάση, αντανακλώντας κυρίως την απώλεια της ανοδικής δυναμικής, παραμένοντας ωστόσο σε φάση αναμονής με θετική προδιάθεση. Το επίπεδο των 2.300 μονάδων αποτελεί την επόμενη σημαντική αντίσταση. Ενδεχόμενη υπέρβασή του θα αυξήσει τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης των φετινών υψηλών, σενάριο που εξακολουθεί να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες βάσει της βραχυπρόθεσμης τεχνικής εικόνας, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό, η ΔΕΗ, αν και βρέθηκε στο -9% έκλεισε τελικά στο -2,84% και κράτησε τα επίπεδα των 18 ευρώ, ενώ η Alpha Bank έχασε 2,05%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Eurobank, Motor Oil, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, Τιτάν και Jumbo, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Κύπρου, ΕΥΔΑΠ, Εθνική, Aktor, Optima Bank, ΕΛΧΑ και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,24%, με τις Helleniq Energy, και Metlen να κλείνουν στο +1,91% και +1,45% αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Aegean, Allwyn, Coca Cola, Βιοχάλκο και Σαράντης.