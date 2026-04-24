Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αδύναμα στη σκιά των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, αν και ενδοσυνεδριακά υπήρξαν κάποιες προσδοκίες όταν μεταδόθηκε η είδηση ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,57% στις 610 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,75% στις 10.379 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,06% στις 24.140 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,84% στις 8.157 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη «μη με πιέζετε» όταν ρωτήθηκε για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου.

Την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε την παράταση κατά τρεις εβδομάδες της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, έπειτα από συνάντηση με διπλωμάτες των δύο χωρών. Ωστόσο, η απουσία εκπροσώπων της Hezbollah από τις συνομιλίες δημιουργεί αμφιβολίες για τη διάρκεια της συμφωνίας.

Ωστόσο, το Ιράν ανακοίνωσε πως στέλνει εκτάκτως αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας αναμένεται να είναι ο ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος είχε κρίσιμες επαφές νωρίτερα σήμερα με τον Πακιστανό ομόλογό του, Μοχάμαντ Ισακ Νταρ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι επενδυτές παρακολουθούν και τα οικονομικά αποτελέσματα ευρωπαϊκών εταιρειών. Οι μετοχές της SAP ενισχύθηκαν πάνω από 4,7%, καθώς η γερμανική εταιρεία λογισμικού ανακοίνωσε αύξηση 17% στα κέρδη πρώτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις χάρη κυρίως στην ισχυρή επίδοση του τομέα cloud.

Στο μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,7% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση, κατέγραψαν άνοδο 0,7%, με τα καύσιμα κίνησης να σημειώνουν αύξηση 6,1% και τις διαδικτυακές πωλήσεις 1,4%, ενώ οι πωλήσεις τροφίμων υποχώρησαν κατά 0,8%.

Σε επίπεδο τριμήνου, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τέλος, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία επιδεινώθηκε τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,9 μονάδες στις 84,4 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με έκθεση του Ifo Institute.

Παράλληλα, ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης μειώθηκε κατά 1,3 μονάδες σε μηνιαία βάση, διαμορφούμενος στις 85,4. Ο δείκτης προσδοκιών υποχώρησε επίσης, από τις 85,9 μονάδες τον Μάρτιο στις 83,3 τον Απρίλιο.

Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από τη μία είχε να διαχειριστεί τις αναταράξεις από την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4 δισ. και από την άλλη τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως στις τραπεζικές μετοχές, κλείνοντας τελικά με απώλειες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,66% στις 2.220,02 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.210,94 μονάδων (-1,06%) και 2.241,20 μονάδων (+0,29%). Ο τζίρος ανήλθε στα 283,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,2 εκατ. τεμάχια αξίας 25,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,81% στις 5.629,57 μονάδες, ενώ στο +1,16% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.900,99 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 1,32% στις 2.558,27 μονάδες.