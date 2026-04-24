ΔΕΗ: Μέσω δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό η ΑΜΚ

Την έκδοση 369,27 εκατ. νέων μετοχών, με καταβολή μετρητών προβλέπει η ειδική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, ενόψει της φάσης της νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης που εισέρχεται η εισηγμένη.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) θα τεθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση της 14ης Μαΐου 2026, με τα αντληθέντα κεφάλαια να προορίζονται να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης, με έμφαση στην επιτάχυνση επενδύσεων στις βασικές αγορές, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, αλλά και τη διατήρηση ευελιξίας για νέες κινήσεις σε ενέργεια και τεχνολογία.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, επιλογή που, σύμφωνα με τη διοίκηση, επιτρέπει ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής και καλύτερη αξιοποίηση του επενδυτικού κλίματος, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο μεταβολών στις αγορές.

Η διάθεση των νέων μετοχών θα γίνει μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Ήτοι δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών, με ενιαία τιμή για όλους τους επενδυτές. Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν, ώστε να διατηρήσουν το ποσοστό τους.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο βάσει της ζήτησης, με κατώτατο όριο την ονομαστική αξία των 2,48 ευρώ, σε μια διαδικασία που στοχεύει τόσο στη μεγιστοποίηση της αποτίμησης όσο και στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και της ρευστότητας της μετοχής.

Σκοπός της ΑΜΚ, είναι η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών της ΔΕΗ με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της, την επένδυση σε άλλους τομείς που η Εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της και τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στους χώρους της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Η Προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ θα αυξήσει τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της εταιρείας μέσω μιας αποτελεσματικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης.