Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

Ο Γ. Στάσσης ανακοίνωσε ότι συζητά με τρεις hyperscalers για το ΑΙ Giga Data Center στην Κοζάνη. Τι άλλες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει η ΑΜΚ;

Business 24.04.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται η ΔΕΗ, αξιοποιώντας την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ. Με επενδυτικό πρόγραμμα 24 δισ. ευρώ που ξεδιπλώνεται έως το τέλος της δεκαετίας, ο όμιλος στοχεύει σε EBITDA 4,6 δισ. ευρώ το 2030, από 2 δισ. ευρώ το 2025.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στην επιτάχυνση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στην ενίσχυση της ευέλικτης παραγωγής και των δικτύων, καθώς και στη γεωγραφική επέκταση της επιχείρησης, ενισχύοντας την παρουσία της στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Άλλωστε, το 48% των συνολικών επενδυτικών πλάνων θα κατανεμηθεί εκτός Ελλάδος.

Το 54% του νέου, επιταχυνόμενου επενδυτικού προγράμματος θα καλυφθεί από λειτουργικές ταμειακές ροές (FFO), το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού, ενώ το υπόλοιπο 15% θα προέλθει από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ενισχύει την κεφαλαιακή ευελιξία του Ομίλου και επιτρέπει την ταχύτερη αξιοποίηση ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών.

Έμφαση στα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη

Στρατηγικό βάρος πάντως δίνεται στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας data center στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη στην επενδυτική κοινότητα και αναλύοντας τους λόγους της νέας μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τέσσερις έως πέντε μήνες καταγράφεται αισθητή ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με τη ΔΕΗ να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τρεις μεγάλους hyperscalers, εκ των οποίων οι δύο έχουν εισέλθει σε ιδιαίτερα ώριμο στάδιο συζητήσεων.

Όπως υπογράμμισε, η περιοχή της Κοζάνης προσελκύει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο ενισχύεται περαιτέρω από την ακύρωση αντίστοιχων έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και από τις επιπτώσεις του πολέμου σε αντίστοιχες κρίσιμες υποδομές στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, η ελκυστικότητα της συγκεκριμένης τοποθεσίας αναβαθμίζεται αισθητά. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι σχετικές συμφωνίες εκτιμάται ότι θα οριστικοποιηθούν μέσα στους επόμενους τρεις έως τέσσερις μήνες.

Έναρξη κατασκευής το 2026

Η στρατηγική της ΔΕΗ προβλέπει την άμεση αξιοποίηση της ευκαιρίας, με την έναρξη κατασκευής της πρώτης φάσης ισχύος 300 MW εντός του 2026, ώστε το έργο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη του 2028. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας εδράζεται στη διαθεσιμότητα εκτάσεων, στις υφιστάμενες ηλεκτρικές διασυνδέσεις από τις πρώην λιγνιτικές μονάδες, αλλά και στη νέα πράσινη ισχύ που έχει ήδη αναπτυχθεί στη Δυτική Μακεδονία.

Τα στοιχεία αυτά εξασφαλίζουν υψηλή ταχύτητα υλοποίησης και περιορισμένο επενδυτικό ρίσκο.

Το Mega Data Center, θα αναπτυχθεί στις εκτάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, οπότε δεν θα υπάρξουν αδειοδοτικά εμπόδια, καταλαμβάνει έκταση περίπου 50.000 τ.μ. και θα υποστηρίζει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud, με ενεργειακή τροφοδοσία απευθείας από μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ, χωρίς επιβάρυνση του εθνικού συστήματος.

Το επενδυτικό κόστος για την επιχείρηση εκτιμάται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην αρχική φάση, καθώς εξετάζεται η δυνατότητα επέκτασης έως και το 1 GW, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα Giga Data Center ευρωπαϊκής εμβέλειας , μέγεθος το οποίο ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο.

Σχεδιασμός και για άλλα data centers

Πέρα από την Κοζάνη, ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται σε μία μόνο τοποθεσία, καθώς η εταιρεία εξετάζει ήδη και άλλες περιοχές για την ανάπτυξη data centers στο μέλλον. Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, η ΔΕΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μακροχρόνιο στρατηγικό εταίρο στις υποδομές data centers.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηρίξει δυναμικότητα έως 2 GW, με προοπτική περαιτέρω επέκτασης κατά επιπλέον 2 GW στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τόσο υφιστάμενα όσο και νέα έργα σε αγορές όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης end-to-end προς τους hyperscalers, που θα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας, από τη διαθεσιμότητα και ανάπτυξη των εγκαταστάσεων έως την αξιόπιστη και ανταγωνιστική τροφοδοσία ενέργειας.

Το νέο επενδυτικό παράθυρο στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Όσο για τις προοπτικές περαιτέρω επέκτασης για τη ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με τη Διοίκηση του ομίλου, διαμορφώνονται μέσα σε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό, αλλά και απαιτητικό ενεργειακό περιβάλλον.

Η αναμενόμενη ισχυρή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη δεκαετία, σε συνδυασμό με τον εκτεταμένο παροπλισμό θερμικών μονάδων –που εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 69 GW έως το 2035– δημιουργεί ένα διαρθρωτικό έλλειμμα προσφοράς. Το έλλειμμα αυτό, ενισχυόμενο από τις περιορισμένες διασυνδέσεις με την Κεντρική Ευρώπη, διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και αυξάνει την ελκυστικότητα νέων επενδύσεων.

Παράλληλα, η μετατροπή της Ουκρανίας από εξαγωγέα σε εισαγωγέα ενέργειας εντείνει τη στενότητα στην αγορά, ενώ η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ο εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας και των μεταφορών, καθώς και η άνοδος των data centers και των επενδύσεων που στηρίζονται από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση.

Η θέση της ΔΕΗ και οι στόχοι έως το 2030

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ, έχοντας ήδη μετασχηματιστεί σε έναν καθετοποιημένο και τεχνολογικά διαφοροποιημένο όμιλο, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει αυτές τις τάσεις. Η γεωγραφική της επέκταση, το ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που διαθέτει και η εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων ενεργειακών έργων της επιτρέπουν να διεκδικήσει μερίδιο σε μια αγορά που αναδιαμορφώνεται.

Ήδη ο όμιλος συγκαταλέγεται σήμερα στους κορυφαίους ενεργειακούς παρόχους σε Ελλάδα και Ρουμανία, με παράλληλη δυναμική επέκταση σε αγορές όπως η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ιταλία και η Κροατία, ενώ επεκτείνεται και σε νέες αγορές όπως Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία.

Το συνολικό παραγωγικό δυναμικό του ανέρχεται σε 12,4 GW, με ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 21 TWh. Σε αυτό το πλαίσιο, η εγκατεστημένη ισχύς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διαμορφώθηκε το 2025 σε 7,2 GW, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετατόπιση του χαρτοφυλακίου προς καθαρές μορφές παραγωγής.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, στόχος είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος από 12,4 GW το 2025 στα 24,3 GW έως το 2030 εκ των οποίων 19 GW από ΑΠΕ, με αύξηση των ετήσιων νέων προσθηκών στα 2,4 GW, έναντι 1,4 GW προηγουμένως. Η ανάπτυξη αυτή θα στηριχθεί κυρίως σε επενδύσεις σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και τεχνολογίες αποθήκευσης.

Ειδικές αγορές και γεωγραφική κατανομή επενδύσεων

Στην Ελλάδα προβλέπεται προσθήκη 5 GW, με τη συνολική ισχύ να ανέρχεται στα 13,3 GW. Μάλιστα, ο κ. Στάσσης επανέλαβε ότι η πλήρης απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μείγματος θα ολοκληρωθεί εντός του έτους, όπως και η σταδιακή μείωση της πετρελαϊκής παραγωγής στα νησιά.

Στη Ρουμανία η ισχύς θα τριπλασιαστεί στα 5,3 GW, ενώ σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία ο στόχος είναι τα 3,5 GW μέσω νέων έργων ΑΠΕ και μονάδων φυσικού αερίου. Παράλληλα, σχεδιάζεται είσοδος σε νέες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης με επιπλέον 2,2 GW έως το 2030. Συνολικά, το 45% της ισχύος θα προέρχεται από το εξωτερικό, ενισχύοντας τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών. Η τελική τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί μέσα από διαδικασία βιβλίου προσφορών, η οποία θα αποτυπώσει τη ζήτηση από την αγορά και τους θεσμικούς επενδυτές.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν τόσο μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα όσο και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, εξασφαλίζοντας ευρεία συμμετοχή και ισχυρή διεθνή κάλυψη της έκδοσης. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί μηχανισμός προνομιακής κατανομής, ώστε οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις νέες μετοχές, περιορίζοντας την πιθανή απομείωση της συμμετοχής τους.

Για την υλοποίηση της συναλλαγής, η ΔΕΗ έχει ορίσει ως κύριους συντονιστές και bookrunners τις Citigroup και Goldman Sachs. Η διαδικασία τελεί υπό την έγκριση την Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, ενώ η έναρξη της αύξησης και ο καθορισμός της τιμής τοποθετούνται χρονικά προς τα τέλη Μαΐου.

