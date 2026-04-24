Θετικοί οι αναλυτές για το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ

Business 24.04.2026, 12:10
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ως φιλόδοξο κρίνουν το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ έως το 2030 οι αναλυτές, συμφωνώντας επίσης ότι σηματοδοτεί μια επιθετική φάση ανάπτυξης, με στόχο την καθιέρωση της εταιρείας ως ισχυρού περιφερειακού παίκτη στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κεντρικός άξονας είναι το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσουν τον σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος, την έντονη ανάπτυξη στις ΑΠΕ, την επέκταση σε νέες αγορές και την είσοδο στον τομέα των data centers.

Σε επίπεδο μεγεθών, η ΔΕΗ στοχεύει έως το 2030 σε EBITDA έως 4,6 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση κερδοφορίας και υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις, με τη στρατηγική να στηρίζεται και σε ευνοϊκές συνθήκες αγοράς στην περιοχή, όπως οι υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και η αυξημένη ζήτηση.

Optima bank: Φιλόδοξο το σχέδιο της ΔΕΗ

Η Optima bank χαρακτηρίζει το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ ιδιαίτερα επιθετικό, με στόχο την ανάδειξη της εταιρείας σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε ένα νέο στρατηγικό πλάνο έως το 2030, συνολικών επενδύσεων περίπου 24 δισ. ευρώ, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος είναι σχεδόν ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW έως το 2030, με ετήσιες καθαρές προσθήκες περίπου 2,4 GW, κυρίως μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και έργων αποθήκευσης.

Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνεται γεωγραφικά στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, εισερχόμενη σε νέες αγορές όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, πέραν της παρουσίας της σε Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία και Ιταλία.

Την ίδια στιγμή, ελήφθη τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη data center ισχύος 300 MW έως το 2028, με δυνατότητα επέκτασης στο 1 GW έως το 2030, ενώ η συνολική δυναμικότητα θα μπορούσε να φτάσει τα 2 GW στην Ελλάδα και άλλα 2 GW στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις με τρεις μεγάλους διεθνείς παρόχους data centers βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Επενδυτική λογική

Σύμφωνα με την Optima bank, η Νοτιοανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζεται από στενή ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και αποδόσεις.

Αυτό αποδίδεται στον παλαιό θερμικό «στόλο» παραγωγής (περίπου 69 GW μονάδων φυσικού αερίου και άνθρακα που αναμένεται να αποσυρθούν έως το 2035), στις περιορισμένες διασυνδέσεις μεταξύ χωρών, στην ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, στη ζήτηση από data centers, καθώς και στο γεγονός ότι η Ουκρανία έχει μετατραπεί από καθαρός εξαγωγέας σε καθαρό εισαγωγέα ενέργειας.

Οι συνολικές επενδύσεις έως το 2030 εκτιμώνται στα 24 δισ. ευρώ (περίπου 4,8 δισ. ετησίως), εκ των οποίων το 69% κατευθύνεται σε ΑΠΕ και μονάδες φυσικού αερίου, το 19% στα δίκτυα διανομής και το 5% στα data center.

Η γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων είναι 52% στην Ελλάδα και 48% στο εξωτερικό.

Οικονομικές προβλέψεις

Η ΔΕΗ επιβεβαίωσε τους στόχους για το 2026 (EBITDA 2,4 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη κάτω από 0,7 δισ. ευρώ και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή).

Παράλληλα αναβάθμισε το στόχο EBITDA για το 2028 στα 3,3 δισ. ευρώ και τα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ αύξησε το στόχο καθαρών κερδών για το 2028 κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Επίσης, προβλέπει μέρισμα 1,2 ευρώ το 2028 και 1,4 ευρώ το 2030.

Ο δείκτης μόχλευσης εκτιμάται ότι θα παραμείνει άνω του 3,5x την περίοδο 2026–2030.

Στις 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ. Το ελληνικό Δημόσιο θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, διατηρώντας ποσοστό 33,4%, ενώ το επενδυτικό σχήμα CVC Capital Partners θα επενδύσει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί κατά προτεραιότητα σε υφιστάμενους μετόχους. Η ολοκλήρωση αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Κορυφαία επιλογή της Optima Bank

Κατά την Optima bank το νέο επιχειρηματικό σχέδιο αποτέλεσε έκπληξη, καθώς δεν αναμένονταν πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα (πλην των data centers).

Το πλάνο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιθετικό ως προς τις δαπάνες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διατηρήσει αρνητικές τις ελεύθερες ταμειακές ροές έως το 2030 και θα απαιτήσει σημαντικά ίδια κεφάλαια.

Επισημαίνονται, ωστόσο, κίνδυνοι υλοποίησης, ιδιαίτερα ως προς τον στόχο προσθήκης 11,6 GW από ΑΠΕ, καθώς και πιθανοί κίνδυνοι αγοράς λόγω υπερπροσφοράς ενέργειας στην περιοχή.

Στον αντίποδα, η τράπεζα αναγνωρίζει τις ευκαιρίες από τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, ενώ υπογραμμίζει το επιτυχημένο ιστορικό της διοίκησης της ΔΕΗ στον μετασχηματισμό της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, η συμμετοχή των βασικών μετόχων στην αύξηση κεφαλαίου, καθώς και η πιθανή είσοδος μεγάλου διεθνούς παίκτη στον τομέα των data centers, ενισχύουν τις προοπτικές επιτυχίας της διαδικασίας.

Η Optima bank διατηρεί τη μετοχή της ΔΕΗ στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026 και επαναλαμβάνει σύσταση «αγορά», με τιμή-στόχο τα 24,60 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 32%.

JP Morgan: Θετική η πρώτη αποτίμηση για το νέο σχέδιο της ΔΕΗ

Από τη μεριά της, η JPMorgan σχολιάζει το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 60% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας.

Η κίνηση συνοδεύτηκε από την παρουσίαση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου έως το 2030, το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση των υφιστάμενων αναπτυξιακών σχεδίων έως το 2028 και στην αξιοποίηση επιπλέον ευκαιριών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη JP Morgan, η ΔΕΗ σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2030, αυξημένες κατά 95% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της τράπεζας. Επίσης, στοχεύει σε αποδόσεις επενδύσεων (unlevered IRR) μεταξύ 7% και 14%, με τις χαμηλότερες αποδόσεις να εντοπίζονται στα δίκτυα διανομής και τις υψηλότερες σε ΑΠΕ και data centers.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει τη μόχλευση (καθαρός δανεισμός προς EBITDA) στο εύρος 3,0–3,5x μεσοπρόθεσμα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η διοίκηση εξέφρασε ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης και επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται εντός στόχων για την περίοδο 2026–2028, με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου να κινούνται στο 29% του ετήσιου στόχου EBITDA για το 2026.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου έχει τη στήριξη του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%. Παράλληλα, το επενδυτικό σχήμα CVC Capital Partners έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του με ποσό έως 1,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 30% της συνολικής έκδοσης.

Η έκτακτη γενική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου τοποθετείται χρονικά στα τέλη του ίδιου μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η JP Morgan διατυπώνει θετική πρώτη εκτίμηση για τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική επέκτασης της εταιρείας διαθέτει ισχυρή λογική, το προφίλ αποδόσεων των επενδύσεων είναι ελκυστικό και η διοίκηση έχει μέχρι σήμερα επιδείξει αξιόπιστο ιστορικό υλοποίησης του μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Όπως τονίζει, το σχέδιο ενισχύει τη θέση της εταιρείας ως αναπτυσσόμενου ενεργειακού ομίλου με περιφερειακή εμβέλεια.

Eurobank Equities: Ισχυρή η στήριξη των βασικών μετόχων

Αναμφίβολα, η αύξηση κεφαλαίου ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ είναι σημαντική σε σχέση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ (περίπου 60%), αναφέρει από την πλευρά της Eurobank Equities, συνεπάγοντας σε επίπεδο τίτλων μία θεωρητική απομείωση (dilution) της τάξης του 40%.

Ωστόσο, η δομή της συναλλαγής μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο εκτέλεσης, καθώς το επενδυτικό σχήμα CVC Capital Partners έχει δεσμευτεί να επενδύσει έως 1,2 δισ. ευρώ, ενώ το ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να διατηρήσει ποσοστό 33,4%, συμμετέχοντας με περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το ποσό που θα πρέπει να απορροφηθεί από την ελεύθερη διασπορά της αγοράς περιορίζεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο εκτιμάται ως απολύτως διαχειρίσιμο.

Σημαντικό είναι επίσης ότι τα κεφάλαια κατευθύνονται σε ένα επενδυτικό σχέδιο που παραμένει ελκυστικό, με διψήφιες αποδόσεις (IRRs) στις βασικές δραστηριότητες (εξαιρουμένων των τηλεπικοινωνιών και της ρυθμιζόμενης διανομής) και σαφή βελτίωση της κερδοφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται ισχυρή συμμετοχή των επενδυτών, οι οποίοι πιθανότατα θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης και αποδόσεων, παρά στη βραχυπρόθεσμη επίδραση της απομείωσης.

Παράλληλα, η συναλλαγή δημιουργεί ένα ελκυστικό σημείο εισόδου, ενόψει της μετάβασης της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς. Η αύξηση της ελεύθερης διασποράς αναμένεται να ενισχύσει τις πιθανότητες ένταξης της ΔΕΗ στον δείκτη MSCI Developed Greece, αυξάνοντας την προβολή της και διευρύνοντας τη βάση επενδυτών.

Συνολικά, ο συνδυασμός ισχυρής στήριξης από βασικούς μετόχους, περιορισμένων αναγκών απορρόφησης από την αγορά και βελτιωμένης θέσης σε δείκτες ενισχύει τη θετική εκτίμηση για τη μετοχή, καταλήγει η Eurobank.

