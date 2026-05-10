Ozempic: Στην πόλη του φαρμάκου για το αδυνάτισμα

Στην πόλη Κάλουντμπoργκ στη Δανία εργάζονται πάνω απο 10.000 εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της Novo Nordisk που παράγει το Ozempic

World 10.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
Ozempic: Στην πόλη του φαρμάκου για το αδυνάτισμα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Novo Nordisk, η γνωστή φαρμακοβιομηχανία της Δανίας, αλλαξε δραματικά τις προσπάθειες εκατομμυρίων ανθρώπων κατά της παχυσαρκίας με την ανακάλυψη ότι η δραστική ουσία στο φάρμακο για τον διαβήτη Ozempic προκαλούσε σημαντική απώλεια βάρους στους ασθενείς. Σύντομα, το εργοστάσιό της στο Κάλουντμπoργκ της Δανίας άρχισε να παράγει το Wegovy, ένα φάρμακο εγκεκριμένο για απώλεια βάρους που χρησιμοποιεί την ίδια δραστική ουσία.

Η επακόλουθη παγκόσμια ζήτηση για τα «θαυματουργά φάρμακα» της Novo την εκτόξευσε, το 2023, στην πρώτη θέση των πιο πολύτιμων εταιρειών της Ευρώπης. Η Danske Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, αποδίδει επίσης στην εταιρεία το γεγονός ότι έσωσε την οικονομία της Δανίας από την ύφεση εκείνη τη χρονιά, σημειώνει το CNN.

H Novo Nordisk έχει επενδύσει 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιοχή από το 2021. Μια περιοχή  η οποία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας απρόσμενης παγκόσμιας επανάστασης στον τομέα της απώλειας βάρους.

Ωστόσο, οι επαναστάσεις σπάνια έρχονται εύκολα. Η τιμή της μετοχής της Novo έχει πέσει κατά σχεδόν τα τρία τέταρτα από το υψηλό της το 2024 και έχει υποχωρήσει στην κατάταξη των πιο πολύτιμων εταιρειών της Ευρώπης. Έχει επίσης ανακοινώσει χιλιάδες απολύσεις και αναμένει πτώση των πωλήσεων και των κερδών έως και 12% το 2026.

H απώλεια της «πρωτιάς» για τη Novo Nordisk

Οι συνθήκες άλλαξαν για τη Novo Nordisk και αυτο είχε συνέπειες και για τη σύγχρονη ακμάζουσα πόλη του Κάλουντμπoργκ.  Η Novo «πέρασε από το να διαθέτει αυτή την απαράμιλλη ικανότητα… στο να είναι πλέον αρκετά εκτεθειμένη», δήλωσε ο Μάικλ Λέουχτεν, ανώτερος αναλυτής φαρμακευτικής έρευνας για την Ευρώπη στην επενδυτική εταιρεία Jefferies.

Η δανέζικη εταιρεία βρίσκεται πλέον σε σφοδρή αντιπαλότητα με την Eli Lilly, τον αμερικανικό φαρμακευτικό γίγαντα, του οποίου τα φάρμακα GLP-1 – που πήραν το όνομά τους από την ορμόνη που καταστέλλει την όρεξη και την οποία μιμούνται – ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα δικά της για πρώτη φορά πέρυσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Jefferies.

Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, η Novo ανέφερε ότι οι ισχυρές πωλήσεις του ενέσιμου φαρμάκου Wegovy εκτός των ΗΠΑ συνέβαλαν στην αύξηση των κερδών. Ωστόσο, η εταιρεία προετοιμάζεται για μια πληθώρα φθηνότερων γενόσημων εκδόσεων του φαρμάκου της, καθώς η πατέντα που προστατεύει το δραστικό συστατικό του, τη σεμαγλουτίδη, λήγει φέτος σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων στην Ινδία και την Κίνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάικ Ντούστνταρ αποδίδει τα προβλήματα της Novo στην «κατάρα της ηγεσίας». Ως πρωτοπόρος στην εμπορευματοποίηση ενός δημοφιλούς και αποτελεσματικού φαρμάκου για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, οι ανταγωνιστές της Novo μπόρεσαν να μάθουν από τα λάθη της, δήλωσε στο CNN.

«Εμείς ανοίγαμε το δρόμο για όλους τους άλλους», είπε ο Ντούστνταρ. Ένα σοβαρό αρχικό λάθος, σημείωσε, ήταν το ότι δεν αύξησε τις δόσεις σε μερικά από τα ενέσιμα στυλό της για να μεγιστοποιήσει την επακόλουθη απώλεια βάρους.

Τα χάπια αδυνατίσματος

Ο αναλυτής Λέουχτεν το βλέπει διαφορετικά, υποστηρίζοντας ότι η Novo έβαλε τον εαυτό της σε δύσκολη θέση εξαρτώμενη υπερβολικά από τη σεμαγλουτίδη αντί να διαφοροποιήσει το απόθεμά της σε δραστικά συστατικά για τα φάρμακα απώλειας βάρους της. Αυτό θα έκανε την εταιρεία λιγότερο ευάλωτη στον ανταγωνισμό καθώς η πατέντα της λήγει σε διάφορες αγορές, είπε.
«Αυτό με το οποίο διαφωνώ είναι το να λέμε ότι επειδή η Novo έκανε λάθη, οι άλλοι το βρήκαν πιο εύκολο», δήλωσε ο Leucthen στο CNN. «Η Novo έκανε λάθος, δεν έμαθε από τα λάθη της και ήταν πολύ αργή στο να αλλάξει πορεία».

Φέτος, η Novo κυκλοφόρησε τα στυλό Wegovy σε υψηλότερες δόσεις και, κυρίως, λάνσαρε μια έκδοση σε μορφή χαπιού στις Ηνωμένες Πολιτείες με μεγάλη επιτυχία (τα χάπια είναι λιγότερο αποθαρρυντικά για πολλούς από ότι οι ενέσεις). Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η Novo ανέφερε ότι οι συνταγές για το χάπι – το οποίο παράγει στις εγκαταστάσεις της στη Βόρεια Καρολίνα – έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμής τα 2 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley τον περασμένο μήνα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το χάπι επεκτείνει ήδη την αγορά – δηλαδή, οι πελάτες δεν είναι μόνο εκείνοι που αντικαθιστούν τα στυλό με χάπια, αλλά πολλοί είναι και νέοι χρήστες GLP-1.

Τον Φεβρουάριο, η Novo προβλήθηκε για πρώτη φορά με διαφήμιση στο Super Bowl. Υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ, συμφώνησε να μειώσει δραστικά τις τιμές των φαρμάκων για τους Αμερικανούς που πληρώνουν με μετρητά και να παρέχει το Wegovy σε μειωμένες τιμές για το Medicare — ανοίγοντας έτσι το δρόμο σε εκατομμύρια πιθανούς ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στο κρατικό πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης για ηλικιωμένους. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της Novo στην πιο σημαντική αγορά της.

Ο χρυσός πυρετός

Στο Κάλουντμπoργκ, ο ιδιοκτήτης καφέ Σάουν Γκέιμπλ αισθάνθηκε την αλλαγή στη διάθεση της πόλης μετά την ανακοίνωση μαζικών απολύσεων από τη Novo Nordisk το Σεπτέμβριο.

«Ήξερα επίσης μερικούς ανθρώπους που απολύθηκαν… ήταν αρκετά δραματικό», είπε στο CNN από το Café Costa Kalundborg, το οποίο έχει θέα στο λιμάνι. «Αλλά τώρα που έχει περάσει λίγο περισσότερος χρόνος, νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα έχει ηρεμήσει.»

Από τις 9.000 θέσεις εργασίας που η Novo δήλωσε ότι θα καταργήσει παγκοσμίως, οι 5.000 ήταν κατανεμημένες στις εγκαταστάσεις της στη Δανία. Η Novo δεν ανέφερε πόσες από αυτές αφορούσαν το Κάλουντμπoργκ.

Ο Γκέιμπλ ελπίζει ότι οι απολύσεις ήταν απλώς μια «παρεξήγηση», καθώς η Novo συνεχίζει να επεκτείνει το εργοστάσιό της σε μια περιοχή που έχει συνηθίσει τις διακυμάνσεις της βιομηχανίας. Τη δεκαετία του 1960, η πόλη παρήγαγε τα «Carmen Curlers» — θερμαινόμενους σίδερα για το χτένισμα που γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία — πριν η έλευση του ηλεκτρικού σίδερου για μπούκλες συμβάλει στην κατάρρευση του κλάδου.

Ο μεγαλύτερος εργοδότης

Εξακολουθώντας να είναι ένας κολοσσός αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ανάπτυξη της εταιρείας έχει προκαλέσει μια εισροή ανθρώπων στο Κάλουντμπoργκ τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τη ζήτηση για στέγαση και, μαζί με αυτήν, τις τιμές των ακινήτων. Περίπου 10.000 άτομα εργάζονται στο εργοστάσιο είτε ως υπάλληλοι είτε ως εργολάβοι, αν και πολλοί μετακινούνται καθημερινά από περιοχές εκτός της πόλης.

Μια σειρά τοπικών επιχειρήσεων, από κατασκευαστικές έως εταιρείες παροχής ηλεκτρικών υπηρεσιών, έχουν επωφεληθεί από την εγγύτητά τους. Ωστόσο, κατά καιρούς, έχουν δυσκολευτεί να προσλάβουν αρκετό προσωπικό, καθώς πολλοί προτιμούν να εργάζονται στη Novo, σύμφωνα με τον Μάρτιν Νταμ δήμαρχο του δήμου Kalundborg.

«Νομίζω ότι θα είχαμε μια φτωχή ζωή χωρίς τη Novo Nordisk», δήλωσε ο Ντάμ στο CNN.

Παρά τις αντιξοότητες της Novo, το Κάλουντμπoργκ χτίζει το μέλλον του. Ο δήμαρχος της πόλης των 17.000 περίπου κατοίκων ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή περισσότερα από 1.000 σπίτια, καθώς και ένας αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει την πόλη με την Κοπεγχάγη, η οποία βρίσκεται περίπου 60 μίλια δυτικά. Οι πωλητές και οι κομμωτές λένε στον Ντάμ ότι μιλούν αγγλικά όλο και πιο συχνά, καθώς η πελατεία τους γίνεται όλο και πιο διεθνής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο
Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ
Βολιβία: Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» οδηγούν σε αύξηση των ΕV
World

Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» αυξάνουν τα ΕV στη Βολιβία
Wall Street: Γιατί προτιμά την Coach από την Gucci
World

Γιατί η Wall Street προτιμά την Coach από την Gucci

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από World
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Βολιβία: Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» οδηγούν σε αύξηση των ΕV
World

Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» αυξάνουν τα ΕV στη Βολιβία

Η Βολιβία εισάγει το 80% του ντίζελ και το 55% της βενζίνης που καταναλώνει

Wall Street: Γιατί προτιμά την Coach από την Gucci
World

Γιατί η Wall Street προτιμά την Coach από την Gucci

Η χρηματιστηριακή αγορά αποτιμά πλέον την Tapestry, μητρική εταιρεία της Coach, σχεδόν τόσο υψηλά όσο και την Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα
World

«Θάμπωσε» απότομα το success story των χωρών του Κόλπου

Τεράστιες ζημιές αντιμετωπίζει ο Κόλπος λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, ενώ θα χρειαστούν χρόνια για να επανακάμψει η περιοχή

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Νότια Κορέα: Εμπορικές συνομιλίες προγραμματίζουν Λιφένγκ- Μπέσεντ
World

Εμπορικές συνομιλίες Λιφένγκ - Μπέσεντ στη Ν. Κορέα

Ο Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα για μια σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος με τον Σι

Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies