Ρομπότ: Θα αγκαλιάσουν οι επενδυτές τον κορυφαίο κατασκευαστή ανθρωποειδών ρομπότ της Κίνας;

Μια σπάνια ευκαιρία να αξιολογήσουν την υγεία της βιομηχανίας ανδροειδών στις δημόσιες αγορές θα προσφέρει στους επενδυτές η επικείμενη IPO του μεγαλύτερου παραγωγού ανθρωποειδών ρομπότ στον κόσμο.

Η Unitree, η οποία έχει εντυπωσιάσει το κοινό με μια ολοένα και πιο προηγμένη γκάμα ανθρωποειδών ρομπότ, υπέβαλε αίτηση εισαγωγής τον Μάρτιο στην αγορά Star της Σαγκάης, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία, και είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο της στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Η προγραμματισμένη εισαγωγή για τον όμιλο με έδρα το Χανγκζού έρχεται καθώς οι επενδυτές αξιολογούν με ενθουσιασμό μια σειρά από κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας που καλύπτουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρομποτική, τη βιοτεχνολογία και την έξυπνη κατασκευή.

«Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν μια καυτή επενδυτική περιοχή», δήλωσε στους Financial Times ο Ίθαν Κι, αναπληρωτής διευθυντής της Counterpoint Research. «Εάν η Unitree τελικά εισαχθεί στο χρηματιστήριο… αυτό σίγουρα θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών».

Η Unitree, που ιδρύθηκε από τον μηχανικό Γουάνγκ Ζινγκζίνγκ το 2016, έχει γίνει πρωταθλητής στη βιομηχανία ρομποτικής της Κίνας χάρη στις επιδείξεις χορού, γυρισμάτων και πολεμικών τεχνών των ρομπότ της σε γκαλά για την Πρωτοχρονιά. Πέρυσι, η επιτυχία της εταιρείας χάρισε στον Γουάνγκ μια θέση στην πρώτη σειρά σε μια συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Η Unitree απέστειλε 5.500 ανθρωποειδή ρομπότ πέρυσι. Τους πρώτους εννέα μήνες, το 74% των εσόδων από ανδροειδή προήλθε από παραγγελίες έρευνας και εκπαίδευσης, το 13% από καταναλωτές και το 9% από βιομηχανική ζήτηση.

Ρομπότ ξεναγοί

Περισσότερο από το ήμισυ των βιομηχανικών παραγγελιών αφορούσε ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε περιηγήσεις σε εμπορικούς χώρους. Η Unitree είχε ακαθάριστο περιθώριο κέρδους 59,8% κατά την ίδια περίοδο – σημαντικά υψηλότερο από τους ανταγωνιστές UBTech και Dobot.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εισαγωγή υποδηλώνει μια αποτίμηση περίπου 40 δισεκατομμυρίων γουάν (5,9 δισεκατομμύρια δολάρια). Αυτό το επίπεδο θα της έδινε λόγο τιμής προς πώληση 21,1 — ένα premium επίπεδο που λένε ότι υποστηρίζεται από τις μεγάλες ελπίδες ότι οι περιπτώσεις χρήσης για τα ρομπότ θα επεκταθούν.

Η UBTech, ένας άλλος εισηγμένος στο χρηματιστήριο κινεζικός παραγωγός ανθρωποειδών ρομπότ, διαπραγματεύεται με λόγο τιμής προς πώληση 21,2, σύμφωνα με δημοσκόπηση αναλυτών του Bloomberg. Πέρυσι πούλησε περίπου 1.000 bots, ενώ η AgiBot με έδρα τη Σαγκάη πούλησε περισσότερα από 5.000.

Ενώ τα στοιχεία της Unitree θα την καθιστούσαν τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ανδροειδών στον κόσμο, οι αναλυτές λένε ότι το να πείσουν τους επενδυτές ότι μπορεί να καθιερώσει τη χρήση ρομπότ σε πιο εμπορικές, μεγάλης κλίμακας περιπτώσεις χρήσης θα είναι το κλειδί για τη διατήρηση της αποτίμησής της.

Η Unitree είχε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 600 εκατομμυρίων ρουμανικών νομισμάτων με έσοδα 1,7 δισεκατομμυρίων ρουμανικών νομισμάτων το 2025, σύμφωνα με το ενημερωτικό της δελτίο. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του περασμένου έτους, περίπου το 42% των εσόδων προήλθε από τα τετράποδα ρομποτικά σκυλιά της, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθεωρήσεις ασφαλείας και logistics, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων προήλθε από πωλήσεις ανθρωποειδών. Η εταιρεία έχει μειώσει το κόστος τόσο των ανθρωποειδών όσο και των τετράποδων ρομπότ τα τελευταία χρόνια, εν μέρει κατασκευάζοντας πολλά εξαρτήματα εσωτερικά.

Η εταιρεία έχει διαθέσει σχεδόν τα μισά από τα 2 δισεκατομμύρια γουάν που ελπίζει να συγκεντρώσει από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο για έρευνα σε «έξυπνα μοντέλα ρομποτικής» – τον «εγκέφαλο» λογισμικού που θα τροφοδοτεί τα μελλοντικά ανδροειδή. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης σε ένα ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων χρήσης, υποστήριξε η Unitree στο ενημερωτικό της δελτίο.

Ελάχιστη χρήση «πραγματικού κόσμου»

Ο Μάρκο Γουάνγκ, ερευνητής στην Interact Analysis, εκτίμησε ότι μόνο το 9% των αποστολών της Unitree προορίζονταν για χρήσεις «πραγματικού κόσμου», όπως η εφοδιαστική ή οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ενώ η Unitree αναφέρει τη μέση τιμή των ανθρωποειδών της στα 167.600 γιουάν στο ενημερωτικό της δελτίο, τα στοιχεία εσόδων για κάθε τμήμα υποδηλώνουν ότι τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο ακριβά.

Οι παραγγελίες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ήταν συνήθως μικρές και δεν οδήγησαν σε επαναλαμβανόμενες αγορές, είπε ο Γουάνγκ. Τόσο οι παραγγελίες έρευνας όσο και οι πωλήσεις ψυχαγωγίας έχουν επίσης βοηθηθεί από την κυβερνητική ζήτηση, με τις τοπικές αρχές να δημιουργούν κρατικά υποστηριζόμενα κέντρα εκπαίδευσης ρομπότ σε όλη την Κίνα.

Οι τουριστικές αρχές, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και οι κρατικές επιχειρήσεις έχουν επίσης επενδύσει σημαντικά σε ρομπότ προβολής, μια περίπτωση χρήσης που οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι λιγότερο βιώσιμη από τις εφαρμογές ανδροειδών σε εμπορικά περιβάλλοντα.

Ο Ντιπάκ Ντζαϊαράτζ, αντιπρόεδρος μηχανικής και κατασκευής υλικού στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής γεωργικών ρομπότ Four Growers, δήλωσε ότι η ικανότητα της Unitree να μειώνει το κόστος αυξάνοντας παράλληλα τα καθαρά έσοδα ήταν σπάνια, αλλά η εταιρεία δεν είχε ακόμη αποδείξει την ύπαρξη περιπτώσεων βιομηχανικής χρήσης που να οδηγούν την στοχευμένη αποτίμησή της.

Υπήρχαν πειστικοί λόγοι που υποδηλώνουν ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε κλάδους όπως η φροντίδα ηλικιωμένων, αλλά η ιδέα ότι τα ανδροειδή θα αντικαθιστούσαν πλήρως την εργασία στα εργοστάσια ή πιο παραδοσιακές μηχανές όπως τα ρομποτικά χέρια ήταν πιο απίθανη, δήλωσε ο Ντζαϊαράτζ.

Τον Φεβρουάριο, η Unitree συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ με τις «κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες», αλλά ο κατάλογος διαγράφηκε από το Πεντάγωνο χωρίς εξήγηση.