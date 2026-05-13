Nvidia: Ο Χουάνγκ θα συνοδεύσει τελικά τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ συμμετέχει τελικά στην αντιπροσωπεία των κορυφαίων στελεχών μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο με τον Σι Τζινπίνγκ, μετά από δεύτερη σκέψη του αμερικανού προέδρου, καθώς αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δεν είχε προσκληθεί.

Αυτό ανέφερε πηγή που γνωρίζει το θέμα, μιλώντας στο CNBC, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αφού είδε τα δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με την ηχηρή απουσία του επικεφαλής της εταιρείας κολοσσού μικροτσίπ από την αρχική ομάδα επιχειρηματιών που θα τον συνόδευαν στο ταξίδι του στην Κίνα,τηλεφώνησε ο ίδιος στον Χουάνγκ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του σην Κίνα, ο Τραμπ θα συνοδεύεται από περισσότερα από δώδεκα στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων, για το μέρος των επαφών με στόχο της επίτευξη επιχειρμηματικών deals.

«Ο Τζένσεν παρευρίσκεται στη σύνοδο κορυφής κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Τραμπ για να υποστηρίξει την Αμερική και τους στόχους της κυβέρνησης», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia.

Ο Τραμπ

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Χουάνγκ επέβαινε στο Air Force One και αρνήθηκε ότι ο επικεφαλής της Nvidia δεν είχε προσκληθεί, όπως ανέφεραν μέσα ενημέρωσης. Πρόσθεσε ότι το άνοιγμα της Κίνας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα είναι το «πρώτο αίτημά» του προς τον Σι.

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, έναν ηγέτη εξαιρετικής διάκρισης, να “ανοίξει” την Κίνα, ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να βοηθήσουν να φτάσει η Λαϊκή Δημοκρατία σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο!», δήλωσε ο Τραμπ.

Η Nvidia στην Κίνα

Τα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, έχουν αντιμετωπίσει αυστηρότερους περιορισμούς στις πωλήσεις στην Κίνα από τις ΗΠΑ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η εταιρεία δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι οι εκδόσεις των τσιπ που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιτραπεί στην Κίνα.

Η Κίνα έχει επιδιώξει να κατασκευάσει τα δικά της τσιπ και να δημιουργήσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως το DeepSeek που δεν βασίζονται στην Nvidia. Ένα άρθρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος σημείωσε ότι οι τοπικές εταιρείες έπρεπε να επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους λόγω των περιορισμών των ΗΠΑ στα τσιπ, ενώ παράλληλα τόνιζε την κυριαρχία της Nvidia στην αγορά παγκόσμιων μονάδων επεξεργασίας γραφικών.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαστε πολύ μακριά από μια συμφωνία για τους ελέγχους των εξαγωγών. Είναι θετικό το γεγονός ότι είναι εκεί και αποτελεί μέρος της αντιπροσωπείας του προέδρου, και ότι αυτό είναι σημαντικό για αυτόν και είναι σημαντικό για τον πρόεδρο», δήλωσε στο CNBC ο Κάρλος Γκουτιέρεζ, πρώην υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ.