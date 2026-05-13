Samsung Electronics: Η δεύτερη ασιατική εταιρεία στο club του τρισεκατομμυρίου [γράφημα]

Η Samsung Electronics, είναι η νεότερη «είσοδος» στην κλειστή ομάδα των εταιρειών των οποίων η κεφαλαιποίηση ξεπέρασε το ένα τρισεκατομμυριο δολάρια.

Η Νοτιο Κορεάτικη Samsung Electronics εντάχθηκε στην ελίτ των εταιρειών του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη (AI) ώθησε την-αγοραία αξία της στα 1,04 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην ίδια ομάδα ανήκουν εταιρείες όπως η Nvidia , η TSMC και η Broadcom – μια νέα κατηγορία γιγάντων- που κατασκευάζουν τα τσιπ, τη μνήμη και την υποδομή, δηλαδή το hardware πίσω από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Πλέον, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν ανεβάζει μόνο τις εταιρείες που κατασκευάζουν εργαλεία ή λογισμικό που απευθύνονται στον καταναλωτή. Ανεβάζει επίσης τους προμηθευτές των σπάνιων εξαρτημάτων υπολογιστών στην κορυφαία βαθμίδα της αγοράς.

Πριν απο λίγα χρόνια το κλαμπ του ενός (1) τρισεκατομμυρίου δολαρίων μονοπωλούσαν οι εταιρείες με τις διάσημες πλατφόρμες για την ισχύ των αμερικανικών πλατφορμών.

Η Apple έγινε η πρώτη αμερικανική δημόσια εταιρεία που έφτασε στο σημείο αυτό τον Αύγουστο του 2018, ακολουθούμενη γρήγορα από την Amazon και στη συνέχεια από τη Microsoft , την Alphabet, την Meta και την Tesla.

Οι νέες συμμετοχές

Αυτό το πρώτο σύγχρονο κύμα χτίστηκε γύρω από τα smartphones, το cloud, την αναζήτηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη δυναμική των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, οι νέες «εισαγωγές», προήλθαν από υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ειδικότερα, το επόμενο κύμα ήρθε όταν η Nvidia ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τον Μάιο του 2023, καθώς το εμπόριο υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύτηκε. Η ταϊβανέζικη TSMC ακολούθησε το 2024, καθώς οι επενδυτές ακολούθησαν τον σημαντικότερο κατασκευαστή προηγμένων τσιπ στον κόσμο.

Η Broadcom εντάχθηκε αργότερα εκείνο το έτος, ενισχυμένη από τη ζήτηση για προσαρμοσμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και δικτύωση.

Το ράλι της μετοχής της Samsung Electronics

Οι μετοχές της Samsung Electronics σημείωσαν άνοδο έως και 13% στις 6 Μαΐου, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία κατά την οποία η τιμή της μετοχής υπερτετραπλασιάστηκε κατά το τελευταίο έτος.

Η άνοδος τροφοδοτείται από την εκρηκτική ζήτηση για τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, έναν τομέα στον οποίο η Samsung είναι παγκόσμιος ηγέτης.