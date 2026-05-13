Tencent: Αύξηση εσόδων χάρη στα games και τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη

Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Tencent ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 9% στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της Tencent για το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με τις προβλέψεις των αναλυτών της LSEG, είναι 196,5 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν (28,9 δισεκατομμύρια δολάρια), με τις εκτιμήσεις να προέβλεπαν 199 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν.

Όσον αφορά στα έσοδα από παιχνίδια στην εγχώρια αγορά, διαμορφώθηκαν σε 45,4 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση, αλλά επιβραδύνθηκαν σε σύγκριση με την άνοδο 24% που κατέγραψε ο τομέας αυτός το πρώτο τρίμηνο του 2025.

«Ξεκινήσαμε το 2026 σημειώνοντας σημαντική αρχική πρόοδο στα νέα μας προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς και συνεχίζοντας να αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη των υφιστάμενων βασικών δραστηριοτήτων μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ma Huateng, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tencent.

«Οι βασικές δραστηριότητές μας συνέχισαν να αυξάνουν την εμπλοκή, τα έσοδα και τα κέρδη τους, παρέχοντας τη ροή μετρητών για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών μας στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και περιπτώσεις χρήσης για μελλοντική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο τομέας των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και των λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών της Tencent απέφερε 60 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 55 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από τις επιχειρηματικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, με την ανάπτυξη να οδηγείται από τα αυξημένα έσοδα από υπηρεσίες cloud, τα οποία υποστηρίχθηκαν από την υψηλότερη ζήτηση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης για υπηρεσίες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε η εταιρεία. Πρόσθεσε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης WorkBuddy ήταν η πιο δημοφιλής υπηρεσία τύπου agent στην Κίνα.

Οι επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν ήδη, δήλωσε ο Ivan Su, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar, στο CNBC.

«Ένα αναβαθμισμένο μοντέλο προτάσεων διαφημίσεων βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε σε επιτάχυνση της αύξησης των διαφημιστικών εσόδων στο 20%», είπε. «Οι δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη κινούνται σύμφωνα με τους αριθμούς για ολόκληρο το έτος που είχε προηγουμένως προβλέψει η διοίκηση.»

Ωστόσο, ο Su επισήμανε την επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων από τα παιχνίδια ως αρνητικό στοιχείο, προσθέτοντας ότι η επιβράδυνση φαίνεται να οφείλεται κυρίως στη «μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος του Κινέζικου Νέου Έτους, η οποία επηρεάζει την αναγνώριση των εσόδων και όχι σε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα ζήτησης.»