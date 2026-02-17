Όμιλος Adani: Έρευνα αποκαλύπτει μυστικές επενδύσεις συνεργατών της

17.02.2026, 16:10
Όμιλος Adani: Έρευνα αποκαλύπτει μυστικές επενδύσεις συνεργατών της
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Νέα ερωτήματα σχετικά με τη δομή ιδιοκτησίας και τη δραστηριότητα συναλλαγών μετοχών γύρω από τον όμιλο Adani της Ινδίας στο απόγειο της αποτίμησής του στην αγορά το 2023, εγείρει έρευνα των Financial Times, βασισμένη σε διαρροή εσωτερικών εγγράφων από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, Intesa Sanpaolo.

Τα έγγραφα μιλούν για δύο στενούς συνεργάτες της οικογένειας Αντάνι οι οποίοι έλεγχαν κρυφά μετοχές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εισηγμένες εταιρείες του ομίλου Adani, την ίδια στιγμή που ο όμιλος κατηγορούνταν για χειραγώγηση μετοχών από την Hindenburg Research.

Η συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς των 10 εισηγμένων εταιρειών της Adani είχε τετραπλασιαστεί σε μόλις δύο χρόνια

Ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η αμερικανική εταιρεία short seller δημοσίευσε μια έκθεση που αποκάλυπτε «θρασύτατη χειραγώγηση μετοχών» και λογιστικές παρατυπίες εντός του ομίλου Adani, ενώ πυροδότησε μια δραματική πώληση, σβήνοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία του ομίλου.

Πριν από την έκθεση, η συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς των 10 εισηγμένων εταιρειών της Adani είχε τετραπλασιαστεί σε μόλις δύο χρόνια, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της τα 288 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ιδρυτής Γκαουτάμ Αντάνι έγινε για λίγο ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Το πρόσφατα αποκαλυφθέν τραπεζικό υπόμνημα, το οποίο ετοιμάστηκε για στελέχη του ιδιωτικού τραπεζικού βραχίονα της Intesa, Fideuram, ρίχνει φως σε πελάτες που συνδέονται με τον μεγαλύτερο αδελφό του Γκαουτάμ, Βινόντ Αντάνι.

Η Adani, ο αδερφός Βινόντ Αντάνι, ένας Κινέζος και ένας Άραβας

Σύμφωνα με τα έγγραφα, δύο άνδρες – ο Ταϊβανέζος επιχειρηματίας Τσανγκ Τσουνγκ-Λινγκ και ο υπήκοος των ΗΑΕ Νασέρ Αλί Σαμπάν Αχλί – κατείχαν τεράστιες επενδύσεις σε hedge funds, των οποίων τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία πιθανότατα είχαν επενδυθεί σε μεγάλο βαθμό σε μετοχές της Adani. Την επόμενη μέρα από τη δημοσίευση της έκθεσης της Hindenburg, ο Τσανγκ φέρεται να κατείχε λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε τέτοια κεφάλαια, ενώ ο Αχλί κατείχε λίγο πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το υπόμνημα δείχνει ότι αυτοί οι πελάτες συνδέονταν μέσω του υποκαταστήματος στο Ντουμπάι της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας Reyl & Cie, την οποία η Intesa απέκτησε το 2020.

Και οι τρεις – ο Βινόντ Αντάνι, ο Τσανγκ και ο Αχλί – συστήθηκαν στην τράπεζα από τον ίδιο «εισηγητή επιχειρήσεων». Μετά τους ισχυρισμούς της Hindenburg, ανώτερα στελέχη της τράπεζας συναντήθηκαν με τους Τσανγκ και Αχλί.

Οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν ότι έλεγχαν τους αντίστοιχους λογαριασμούς τους και δήλωσαν ότι οι επενδύσεις τους σε εταιρείες Adani βασίζονταν στην εμπιστοσύνη στην επιχειρηματική οξυδέρκεια της οικογένειας. Υπέγραψαν δηλώσεις με τις οποίες απέρριπταν τους ισχυρισμούς του Hindenburg και αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε οποιαδήποτε παράβαση.

Παρ’ όλα αυτά, η τράπεζα επέβαλε περιορισμούς στους λογαριασμούς τους και υπέβαλε αναφορές ύποπτων συναλλαγών στις ρυθμιστικές αρχές. Τα έγγραφα υποδηλώνουν επίσης ότι ο λογαριασμός του Τσανγκ είχε άμεση αλληλεπίδραση με τον λογαριασμό του Βινόντ Αντάνι, που αφορούσε μεταφορές δανείων, των οποίων ο υποκείμενος σκοπός παραμένει ασαφής.

Οι αποκαλύψεις φαίνεται να υποστηρίζουν έναν από τους κεντρικούς ισχυρισμούς της Hindenburg: ότι συνεργάτες του Βινόντ Αντάνι κατείχαν και διαπραγματεύονταν κρυφά σημαντικές ποσότητες μετοχών της Adani, παραβιάζοντας ενδεχομένως τους ινδικούς κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τους εμπιστευτικούς από το να χειραγωγούν τις τιμές των μετοχών.

Adani

Οι ινδικές αρχές ξέπλυναν τον όμιλο Adani;

Οι ινδικοί κανονισμοί περιορίζουν το ποσοστό των μετοχών που μπορούν να ελέγχουν οι εμπιστευτικοί και τα συνδεδεμένα μέρη, ιδίως δεδομένης της εταιρικής δομής της Adani. Σε αντίθεση με πολλούς ομίλους με μία μόνο εισηγμένη εταιρεία χαρτοφυλακίου, ο Όμιλος Adani αποτελείται από πολλαπλές εισηγμένες οντότητες με σχετικά μικρές «ελεύθερες διασπορές», που σημαίνει ότι περιορισμένες μετοχές είναι διαθέσιμες για δημόσια διαπραγμάτευση. Αυτή η δομή μπορεί να ενισχύσει τις κινήσεις των τιμών εάν υπάρχουν μεγάλες κρυφές συμμετοχές.

Τα εν λόγω κεφάλαια φέρεται να ήταν οχήματα των Βερμούδων, τέσσερα από τα οποία διαχειριζόταν η Elara Capital με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Hindenburg είχε προηγουμένως κατηγορήσει την Elara ότι δομούσε κεφάλαια για να αποκρύψει την τελική πραγματική κυριότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός fund που φέρεται να επένδυσε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μετοχές της Adani. Η ηγεσία της Elara βρέθηκε μπροστά σε έλεγχο μετά την έκθεση του short seller, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης του πρώην υπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Λόρδου Τζο Τζόνσον από τη θέση του προέδρου.

Ο Όμιλος Adani αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε αδικοπραγία και υποστηρίζει ότι συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους νόμους

Η ινδική ρυθμιστική αρχή, το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας (Sebi), είχε προηγουμένως απαλλάξει τον Όμιλο Adani από τους ισχυρισμούς απάτης που έθεσε η Hindenburg και δήλωσε ότι διερευνά τον short seller για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ωστόσο, η κατάσταση των ερευνών της Sebi σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των κανόνων εμπιστευτικών πληροφοριών και ιδιοκτησίας παραμένει ασαφής.

Ο Όμιλος Adani αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε αδικοπραγία και υποστηρίζει ότι συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους νόμους και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης. Ο όμιλος υποστηρίζει ότι οι εισηγμένες εταιρείες δεν είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση της πηγής των κεφαλαίων των δημόσιων μετόχων πέραν των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων.

Συνολικά, τα έγγραφα εντείνουν τον έλεγχο της προηγούμενης αύξησης της αποτίμησης της Adani και εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την πραγματική κυριότητα και την κανονιστική εποπτεία σε μια από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές αυτοκρατορίες της Ινδίας.

