LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο

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Ως η κυρίαρχη εναλλακτική λύση καυσίμου για τη διεθνή ναυτιλία αναδεικνύεται το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), την ώρα που ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή μετάβαση της ιστορίας του. Παρά τις αυξανόμενες επενδύσεις σε πράσινη μεθανόλη, αμμωνία και υδρογόνο, το LNG εξακολουθεί να αποτελεί τη μοναδική επιλογή που είναι διαθέσιμη σε σημαντική εμπορική κλίμακα, γεγονός που το τοποθετεί στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της απανθρακοποίησης, σημειώνει σε ανάλυσή της η Allied QuantumSea.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Alternative Fuels Insight (AFI) του DNV, τα οποία επικαλείται η Allied QuantumSea, το LNG κυριαρχεί στον παγκόσμιο στόλο πλοίων εναλλακτικών καυσίμων. Ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιούν LNG αναμένεται να αυξηθεί από 990 το 2026 σε 1.172 το 2027, φθάνοντας περίπου τα 1.555 πλοία έως το 2033. Αντίθετα, τα πλοία μεθανόλης υπολογίζονται σε 450, τα πλοία LPG σε 420, ενώ η αμμωνία και το υδρογόνο παραμένουν σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με μόλις 50 και 37 πλοία αντίστοιχα.

Συνολικά, αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των πλοίων που θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Ο συνολικός στόλος πλοίων εναλλακτικών καυσίμων, ανεξαρτήτως τύπου καυσίμου, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2.000 πλοία έως το 2028 και θα προσεγγίσει τα 2.500 έως το 2030.

Γιατί κυριαρχεί το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη: η τεχνολογία των καυσίμων μηδενικών εκπομπών δεν είναι ακόμη έτοιμη να καλύψει τις ανάγκες της παγκόσμιας ναυτιλίας. Παρότι οι επενδύσεις σε πράσινα καύσιμα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, η παραγωγή τους παραμένει περιορισμένη και οι υποδομές ανεφοδιασμού αναπτύσσονται με διαφορετικές ταχύτητες ανά τον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, πολλοί πλοιοκτήτες θεωρούν το LNG ως το απαραίτητο «καύσιμο-γέφυρα», που θα επιτρέψει στον κλάδο να μειώσει τις εκπομπές του έως ότου ωριμάσουν οι τεχνολογίες της επόμενης γενιάς.

Η συζήτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) επιχειρεί να οριστικοποιήσει το Πλαίσιο Net-Zero, το οποίο θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η ναυτιλία θα επιτύχει τον στόχο των μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του IMO, τον Οκτώβριο του 2025, ένας συνασπισμός χωρών με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβήτησε την εφαρμοσιμότητα του σχεδίου, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται υπερβολικά σε καύσιμα που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες και ότι ενδέχεται να επιβαρύνει το παγκόσμιο εμπόριο με σημαντικό κόστος πριν δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές.

Στο τραπέζι οι προτάσεις

Οι αντιδράσεις αυτές, σημειώνει η Allied QuantumSea, κορυφώθηκαν κατά τη συνεδρίαση MEPC 84 στο Λονδίνο, τον Απρίλιο του 2026. Χώρες όπως η Λιβερία, ο Παναμάς και η Αργεντινή πρότειναν ένα πιο ευέλικτο μοντέλο συμμόρφωσης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα και το κόστος των εναλλακτικών καυσίμων. Η πρόταση έδωσε νέα διάσταση στη συζήτηση και επανέφερε στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο η ναυτιλία μπορεί να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς προς την απανθρακοποίηση χωρίς να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το Πλαίσιο Net-Zero παραμένει σήμερα αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αν και υπάρχει ευρεία συναίνεση ως προς τον τελικό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, οι διαφωνίες επικεντρώνονται στα εργαλεία και στον ρυθμό εφαρμογής της μετάβασης.

Σε κάθε περίπτωση, η ναυτιλία βρίσκεται πλέον σε μια καθοριστική καμπή. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα επηρεάσουν όχι μόνο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του κλάδου, αλλά και την αξία των πλοίων, τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.