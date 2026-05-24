Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο LNG αναχωρεί προς Ινδία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που μετέφερε φορτίο με προορισμό την Ινδία εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για την πρώτη αποστολή προς τη χώρα αυτή από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν πριν από μήνες, καθώς οι εξαγωγείς της περιοχής προμηθεύουν διακριτικά τους βασικούς αγοραστές.

Το δεξαμενόπλοιο «Al Hamra» της Adnoc Logistics & Services εντοπίστηκε την τελευταία ημέρα, φορτωμένο με φορτίο και με προορισμό τη δυτική Ινδία, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Το πλοίο σταμάτησε να εκπέμπει σήμα γύρω στις 19 Απριλίου — αλλά εκείνη την περίοδο ήταν άδειο και βρισκόταν σε αδράνεια κοντά στην ανατολική είσοδο του Ορμούζ.

Το δεξαμενόπλοιο φόρτωσε φορτίο στις εξαγωγικές εγκαταστάσεις της Abu Dhabi National Oil στο νησί Das, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο πίσω από το Ορμούζ, κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν έστελνε σήμα, σύμφωνα με την Kpler. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι δεξαμενόπλοια LNG έχουν αγκυροβολήσει στο νησί Das, παρόλο που κανένα δεξαμενόπλοιο δεν μεταδίδει τη θέση του κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η Adnoc εξήγαγε δύο ακόμη φορτία από τον Περσικό Κόλπο με δεξαμενόπλοια που έπαψαν να εκπέμπουν σήμα κατά τη διέλευσή τους από τη θαλάσσια οδό — το ένα προς την Ιαπωνία και το άλλο προς την Κίνα.

Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Το Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, με τις δύο πλευρές να επιβάλλουν de facto αποκλεισμό σε μια θαλάσσια οδό που κανονικά διαχειρίζεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG. Τα πλοία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν απειλές για την ασφάλειά τους και οι περισσότερες διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ πραγματοποιούνται με απενεργοποιημένους πομποδέκτες, προκειμένου να αποφευχθεί η ανίχνευσή τους.

Πέρυσι, η Ινδία προμηθεύτηκε περισσότερο από το ήμισυ του LNG της από το Κατάρ και τα ΗΑΕ, αλλά οι ροές αυτές έχουν ουσιαστικά σταματήσει τους τελευταίους μήνες, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τα πλοία. Η μείωση των παραδόσεων ανάγκασε την Ινδία να προμηθευτεί περισσότερες φορτώσεις από την ακριβή αγορά spot, καθώς και να περιορίσει τον εφοδιασμό ορισμένων βιομηχανιών.

Τα δεξαμενόπλοια LNG που συνδέονται με την Adnoc έχουν σταματήσει να εκπέμπουν σήματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και εντός του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με στοιχεία για τα πλοία, ως μέτρο ασφαλείας για την προστασία των σκαφών και των πληρωμάτων τους. Η Adnoc δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.

Αν και η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι οι εξαγωγείς LNG του Περσικού Κόλπου βρίσκουν τρόπους να παραδώσουν καύσιμα στους πελάτες τους, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα των προπολεμικών όγκων, όταν περίπου τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν το υπερψυχθέν καύσιμο έβγαιναν καθημερινά από το Ορμούζ.