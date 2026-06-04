Revolut: Αλλαγές στην ηγετική ομάδα της εταιρείας

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Αλλαγές στην ηγετική της ομάδα ανακοίνωσε σήμερα η Revolut , καθώς ο συνιδρυτής της, Vlad Yatsenko, μεταβαίνει από τον ρόλο του Chief Technology Officer (CTO) σε θέση Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Non-Executive Director – NED), με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026. Από τη νέα του θέση, θα συνεχίσει να συμβάλλει στρατηγικά στην πορεία της εταιρείας, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία του.

Η μετάβαση αυτή έρχεται έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια συνεισφοράς, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Vlad υπήρξε ένας από τους βασικούς «αρχιτέκτονες» της καινοτόμου πλατφόρμας της Revolut και της τεχνολογικής της εξέλιξης.

Τη θέση του αναλαμβάνει ο Donato Lucia ως Αντιπρόεδρος Τεχνολογίας (Vice President of Technology).

Ο Donato αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας μηχανικών της Revolut τα τελευταία οκτώ χρόνια και μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Επικεφαλής Τεχνολογίας (Head of Technology).

Η βαθιά γνώση της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής της εταιρείας, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη εμπειρία του σε ηγετικούς ρόλους στον τομέα της τεχνολογίας, τον καθιστούν ιδανικό να ηγηθεί του παγκόσμιου τμήματος μηχανικών (engineering division) της Revolut, υποστηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης και τεχνολογικής εξέλιξής της.