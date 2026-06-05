 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Political Issues"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών και πώς συνδέεται με την αναθέρμανση του σεναρίου για εκλογές τον Οκτώβριο.

Πολιτική 05.06.2026, 07:32
Σχολιάστε
Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;
Γιάννης Μπασκάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Όσο και αν το μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφύγει από την υπόθεση των υποκλοπών (ακόμα και μέσω των γνωστών μεθοδεύσεων στη Βουλή με τις οποίες μπλόκαρε την εξεταστική επιτροπή), οι κυβερνητικοί φόβοι για την αναζωπύρωση των σκανδάλων που κλυδωνίζουν την κορυφή του «επιτελικού κράτους» έχουν επιβεβαιωθεί και το Μαξίμου προσπαθεί να διαχειριστεί τις εξελίξεις με εμφανή αμηχανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε για τη νέα εμφάνιση του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, αλλά απέφυγε να απαντήσει στην ουσία των δηλώσεών του τελευταίου, παραπέμποντας -κατά τη συνήθη κυβερνητική επωδό- στην έρευνα της Δικαιοσύνης και λέγοντας ότι «ο κύριος Ντίλιαν καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Άσκησε έφεση και με βάση το τεκμήριο της αθωότητας, είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, πλέον, σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί, στο εφετείο, εκεί μπορούν να ειπωθούν όλα, από οποιονδήποτε». Για να υποστηρίξει ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να τοποθετείται επί υποθέσεων που είναι ανοιχτές στη Δικαιοσύνη επί τέτοιων δηλώσεων».

Δηλώσεις κατά τις οποίες βέβαια ο ιδρυτής της Intellexa «κάρφωσε» ακόμα πιο ευθέως το Μαξίμου για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι αν η κυβέρνηση δεν είχε μπλοκάρει την εξεταστική για τις υποκλοπές θα είχε πάει να καταθέσει και στέλνοντας και το μήνυμα στο Μαξίμου ότι «σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης» (Εφημερίδα των Συντακτών).

Δεν κλείνει

Και μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει στο «γαλάζιο» στρατόπεδο η πλευρά όσων υποστηρίζουν ότι οι υποκλοπές είναι θέμα δευτερευούσης σημασίας που δεν «πουλάει» στον κόσμο, όμως έντονα ακούγονται πλέον στους «γαλάζιους» διαδρόμους και οι φωνές εκείνων των στελεχών της ΝΔ που σημειώνουν ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι ένα ανοιχτό θέμα που δεν κλείνει και για το οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα.

Μάλιστα τονίζουν ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει ενοχλήσει έντονα και ένα κομμάτι της ίδιας της παράταξης της ΝΔ και κυρίως της παραδοσιακής της βάσης, όπως φανερώνουν -λένε τα ίδια στελέχη- και οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Το ρήγμα

Υπενθυμίζεται ότι το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών ήταν εκείνο που αποτέλεσε το έναυσμα για να γίνει για πρώτη φορά δημοσίως ορατό το ρήγμα μεταξύ του κ. Καραμανλή και του κ. Μητσοτάκη, όταν με τους κεραυνούς του την τελευταία μέρα του Αυγούστου του 2022 από τα Ανώγεια της Κρήτης, ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε συνολικά το πρωθυπουργικό αφήγημα σε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Και μέχρι και σήμερα ο κ. Καραμανλής, σταθερά, κρατάει ψηλά το θέμα της κρίσης των θεσμών στη χώρα μας και τα ζητήματα του Κράτους Δικαίου, μιλώντας στην τελευταία του δημόσια παρέμβαση για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις» που «πλήττουν τη Δημοκρατία» και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες, με τις καταγγελίες αυτές του πρώην πρωθυπουργού να έρχονται λίγο μετά το μπλοκάρισμα που με τις μεθοδεύσεις της είχε μόλις επιβάλει η κυβέρνηση στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Κρίσιμα ερωτήματα

Αλλά και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επίσης έχει σηκώσει ψηλά το θέμα των υποκλοπών (των οποίων υπήρξε στόχος και ο ίδιος προσωπικά), της λειτουργίας των θεσμών και της διαφθοράς, καταγγέλλοντας στην τελευταία ομιλία του στη Βουλή το κυβερνητικό μπλοκάρισμα της εξεταστικής, όπου είχε τονίσει ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης» και είχε διερωτηθεί: «Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς αλλά ακόμα και αυτήν την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάστε κ. Μητσοτάκη;».

Μάλιστα είχε θέσει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων (που το Μαξίμου εξακολουθεί να αφήνει αναπάντητα, επιμένοντας να παραπέμπει στη Δικαιοσύνη), ρωτώντας μεταξύ άλλων αν «υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια;» και αν «υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε “γη και ουρανό” να μάθει το τι συνέβη» και «που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα “φύλλο και φτερό”». Για να σημειώσει: «Κι όμως, υπάρχει: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη!».

Απροθυμία υπεράσπισης

Έμπειροι «γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν ότι οι υποκλοπές παραμένουν για την κυβέρνηση μία ανοιχτή πληγή, την ώρα μάλιστα που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, στελέχη της ΝΔ δεν κρύβουν την συνειδητή απροθυμία τους να υπερασπιστούν στα τηλεοπτικά παράθυρα την κυβέρνηση στο θέμα αυτό.

Αναθέρμανση σεναρίων για πρόωρες κάλπες

Αλλά η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών, μέσω γεγονότων όπως το νέο «κάρφωμα» του Μαξίμου από τον Ταλ Ντίλιαν, θεωρείται από φωνές στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι μπορεί να παίξει ρόλο και στην επίσπευση των εκλογών.

Ούτως ή άλλως στα βασικά επιχειρήματα όσων εισηγούνται πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, είναι το να αποφύγει η κυβέρνηση έναν  χειμώνα που μπορεί να γίνει πολύ βαρύς για το Μαξίμου όχι μόνο λόγω των ζητημάτων της οικονομίας και της ακρίβειας, αλλά και λόγω της αναθέρμανσης των σκανδάλων που εξακολουθούν να πλήττουν σοβαρά την κυβέρνηση με πρώτο αυτό των υποκλοπών.

Εξίσωση

Σε αυτή την εξίσωση των εκλογών, έχουν μπει και οι τεκτονικές αλλαγές που προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό η δημιουργία των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού και η αναμονή για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Για την ΕΛΑΣ, στην κυβέρνηση θεωρούν μεν ότι σε πρώτο στάδιο το «φόβητρο» του Αλ. Τσίπρα θα λειτουργήσει συσπειρωτικά για το ακροατήριο της ΝΔ, όμως σε δεύτερο στάδιο φοβούνται το ενδεχόμενο το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού να «παραφουσκώσει», απειλώντας έτσι τη ΝΔ.

Με το επιχείρημα, λοιπόν, η κυβέρνηση να προλάβει αυτό το ενδεχόμενο, έχουν τελευταία αναθερμανθεί ήδη τα σενάρια για πρόωρες κάλπες, με την αναθέρμανση αυτή να ενισχύουν και οι εξελίξεις στο πεδίο των σκανδάλων, όπως αυτή της νέας εμφάνισης του ιδρυτή της Intellexa.

Το σενάριο του Ιανουαρίου

Έμπειρες πηγές στο εσωτερικό της ΝΔ τοποθετούν αυτή τη στιγμή το ζύγισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 60 – 40 υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας, αφήνοντας εντελώς ανοιχτό το να υπάρξουν εξελίξεις που θα γείρουν την πλάστιγγα προς τις πρόωρες εκλογές.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι εσχάτως κυκλοφορεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ένα σενάριο για εκλογές όχι τον Οκτώβριο, αλλά τον Ιανουάριο, με το επιχείρημα να προλάβουν πρώτα να εφαρμοστούν τα μέτρα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών της ΔΕΘ, ελπίζοντας σε μεγαλύτερα εκλογικά οφέλη από αυτές.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Bally’s Intralot: Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Business

Νέο mega deal από Bally’s Intralot - Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27
AGRO

Σε καθοδική πορεία το βαμβάκι – Τι προβλέπεται
Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.
World

O Τραμπ δεν δίνει έγγραφα στη δίκη του BBC
Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX θα δώσει το 25% σε ιδιώτες επενδυτές στην IPO
Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κλιματική αλλαγή

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΕΠ: Εν αναμονή των στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο – Τι προσδοκά η κυβέρνηση
Macro

Το πρώτο crash test μετά το σοκ του Περσικού

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες που φτάνουν μέχρι και το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας

Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ: Ξεθυμαίνει η υπόσχεση Τραμπ για μια «χρυσή εποχή» της αμερικανικής βιομηχανίας
World

Ξεθωριάζει η υπόσχεση Τραμπ για τη «χρυσή εποχή»

Οι δαπάνες για νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί, ενώ τα στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν άνιση ανάκαμψη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία
Economy

Κομισιόν: Οι 7 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η ακτινογραφία της Κομισιόν στις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας

Γιάννης Αγουρίδης
Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
Ακίνητα

Τι ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες [πίνακες]

«Πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα ακίνητα κατοικιών άνω των 20 ετών - Τι αποκαλύπτει έρευνα της REMAX

Ντίνος Σιωμόπουλος
Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Xρηματιστήριο Αθηνών

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Πολιτική
Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ
Πολιτική

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού

Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;
Πολιτική

Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών και πώς συνδέεται με την αναθέρμανση του σεναρίου για εκλογές τον Οκτώβριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Πολιτική

Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις
Πολιτική

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις

Ποιους βάζει στο κάδρο ο Ντίλιαν και τι σημαίνει αυτό για την υπόθεση την ώρα που η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στο δικό της αφήγημα

Δημήτρης Τερζής
Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Τουρκία: Με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Πολιτική

Η Τουρκία προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα ΜΜΕ στην Τουρία συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Εντός του Ιουνίου η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος
Πολιτική

Ανοίγει η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος

H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της

Latest News
Bally’s Intralot: Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Business

Νέο mega deal από Bally’s Intralot - Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke

Η πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε η Bally's Intralot αποτιμά την Evoke στα 243,1 εκατ. λίρες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27
AGRO

Σε καθοδική πορεία το βαμβάκι – Τι προβλέπεται

Πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια αγορά για το βαμβάκι

Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.
World

O Τραμπ δεν δίνει έγγραφα στη δίκη του BBC

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ζήτησε έγγραφα κατόπιν κλήτευσης σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τον αντίκτυπο του ντοκιμαντέρ «Panorama» στον Ντόναλντ Τραμπ

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της μεταφοράς αμερικανικού LNG

Λάμπρος Καραγεώργος
SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX θα δώσει το 25% σε ιδιώτες επενδυτές στην IPO

Έως και το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX θα διατεθεί για ιδιώτες επενδυτές

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κλιματική αλλαγή

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού επεισοδίου, που μπορεί να εντείνει καύσωνες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα ακόμα και στη χώρα μας

Κίττυ Ξενάκη
Κίνα: Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι
Κόσμος

Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι Τζινπίνγκ

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στη χώρα, σύμμαχο της Κίνας, από το 2019

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι

Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται για άλλη μία φορά διατεθειμένες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στο πεδίο της μάχης – Ο Τραμπ ενθαρρύνει τη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr
Επικαιρότητα

Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr

Επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα από αποστολέα που εμφανίζεται ως «GR GOV», καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν υποτιθέμενες παραβάσεις.

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ
Πολιτική

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού

ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό

Τα νέα «καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα, η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα-κλειδιά της κυβερνητικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;
Πολιτική

Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών και πώς συνδέεται με την αναθέρμανση του σεναρίου για εκλογές τον Οκτώβριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Ελεγχοι σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ελεγχοι της ΑΑΔΕ σε 4.000 εταιρείες - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται στον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ

Uber Eats: Βάζει… φωτιά στο ελληνικό delivery
Business

H Uber βάζει... φωτιά στο ελληνικό delivery - Πού ποντάρει

H είσοδος στην ελληνική αγορά και η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero από τη μητρική Uber

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies