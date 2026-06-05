Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;

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Όσο και αν το μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφύγει από την υπόθεση των υποκλοπών (ακόμα και μέσω των γνωστών μεθοδεύσεων στη Βουλή με τις οποίες μπλόκαρε την εξεταστική επιτροπή), οι κυβερνητικοί φόβοι για την αναζωπύρωση των σκανδάλων που κλυδωνίζουν την κορυφή του «επιτελικού κράτους» έχουν επιβεβαιωθεί και το Μαξίμου προσπαθεί να διαχειριστεί τις εξελίξεις με εμφανή αμηχανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε για τη νέα εμφάνιση του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, αλλά απέφυγε να απαντήσει στην ουσία των δηλώσεών του τελευταίου, παραπέμποντας -κατά τη συνήθη κυβερνητική επωδό- στην έρευνα της Δικαιοσύνης και λέγοντας ότι «ο κύριος Ντίλιαν καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Άσκησε έφεση και με βάση το τεκμήριο της αθωότητας, είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, πλέον, σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί, στο εφετείο, εκεί μπορούν να ειπωθούν όλα, από οποιονδήποτε». Για να υποστηρίξει ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να τοποθετείται επί υποθέσεων που είναι ανοιχτές στη Δικαιοσύνη επί τέτοιων δηλώσεων».

Δηλώσεις κατά τις οποίες βέβαια ο ιδρυτής της Intellexa «κάρφωσε» ακόμα πιο ευθέως το Μαξίμου για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι αν η κυβέρνηση δεν είχε μπλοκάρει την εξεταστική για τις υποκλοπές θα είχε πάει να καταθέσει και στέλνοντας και το μήνυμα στο Μαξίμου ότι «σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης» (Εφημερίδα των Συντακτών).

Δεν κλείνει

Και μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει στο «γαλάζιο» στρατόπεδο η πλευρά όσων υποστηρίζουν ότι οι υποκλοπές είναι θέμα δευτερευούσης σημασίας που δεν «πουλάει» στον κόσμο, όμως έντονα ακούγονται πλέον στους «γαλάζιους» διαδρόμους και οι φωνές εκείνων των στελεχών της ΝΔ που σημειώνουν ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι ένα ανοιχτό θέμα που δεν κλείνει και για το οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα.

Μάλιστα τονίζουν ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει ενοχλήσει έντονα και ένα κομμάτι της ίδιας της παράταξης της ΝΔ και κυρίως της παραδοσιακής της βάσης, όπως φανερώνουν -λένε τα ίδια στελέχη- και οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Το ρήγμα

Υπενθυμίζεται ότι το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών ήταν εκείνο που αποτέλεσε το έναυσμα για να γίνει για πρώτη φορά δημοσίως ορατό το ρήγμα μεταξύ του κ. Καραμανλή και του κ. Μητσοτάκη, όταν με τους κεραυνούς του την τελευταία μέρα του Αυγούστου του 2022 από τα Ανώγεια της Κρήτης, ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε συνολικά το πρωθυπουργικό αφήγημα σε σχέση με την υπόθεση αυτή.