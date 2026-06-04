Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις

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Η παρέμβαση-δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ήταν η τρίτη «εμφάνισή» του από τις 26 Φεβρουαρίου, όταν και ανακοινώθηκαν από το μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας οι πρωτόδικες ποινές για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ανάμεσα στους καταδικασθέντες, όπως είναι γνωστό, συμπεριλαμβάνονται ο ίδιος και η σύζυγός του. Εάν το Εφετείο επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση, τότε το ζευγάρι Ντίλιαν-Χάμου θα πρέπει να οδηγηθεί στις ελληνικές φυλακές, μαζί με τους άλλους δύο καταδικασθέντες, τους επιχειρηματίες, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο.

Το νόημα των παρεμβάσεων του Ταλ Ντίλιαν

Έως τώρα ο πρώην ισραηλινός συνταγματάρχης και νυν επιχειρηματίας έστελνε ξεκάθαρες προειδοποιήσεις προς το Μαξίμου και δη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις δηλώσεις που είχε κάνει στο Mega (2 φορές) και στο Reuters θύμιζε το σκάνδαλο Γουότεργκειτ που συγκλόνισε τις ΗΠΑ καθώς οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, 2 χρόνια μετά την αποκάλυψή του. Δήλωνε ξεκάθαρα πως η εταιρεία του, Intellexa, πουλάει τα προϊόντα της μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας. Υποσχόταν νέες αποκαλύψεις στο Εφετείο μέσω στοιχείων, που δεν εμφάνισε η υπεράσπισή του στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Το γιατί δεν εμφανίστηκαν αυτά τα στοιχεία στην πρώτη δίκη είναι ένα ερώτημα. Η πιο πιθανή απάντηση είναι ότι η πλευρά Ντίλιαν δεν ανέμενε αυτό το αποτέλεσμα και κυρίως τον κίνδυνο να βρεθεί πίσω από τα σίδερα. Προφανώς θεωρούσε ότι με κάποιο τρόπο η παρουσία του εδώ -του ίδιου και των συνεργατών του στην Intellexa- ήταν κατά κάποιο τρόπο εξασφαλισμένη. Όπως αποδείχτηκε, εκτίμησε λάθος.

Ο κ. Ντίλιαν μοιάζει να ζυγίζει καταστάσεις, αντιλαμβανόμενος ότι το επόμενο διάστημα διακυβεύονται πολλά για το μέλλον του, μαζί με εκείνο της συζύγου του. Το περιεχόμενο της τρίτης προειδοποίησης που ήρθε μέσω της δήλωσής του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αποδεικνύει αν μη τι άλλο ότι τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για όσους ενδεχομένως συνδέονται με τη δράση της Intellexa στην Ελλάδα.

Το παραμύθι δεν έχει δράκο

Το κακό για το Μαξίμου εν προκειμένω είναι πως έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος, το οποίο όσο περνάει ο καιρός και η πλευρά Ντίλιαν ανεβάζει στροφές, γίνεται ολοένα και πιο οφθαλμοφανές. Το λάθος είναι ότι από την αρχή της υπόθεσης έστησε ένα ωραίο παραμύθι, αλλά έλειπε ο δράκος. Ας θυμίσουμε, ποιο ήταν το αφήγημα του Μαξίμου όλο αυτό το διάστημα.

Πρώτον, ότι δεν έχουν καμία σχέση η κυβέρνηση και η ΕΥΠ με το Predator και δεύτερον, πως το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού ήταν υπόθεση «4 ιδιωτών». Αυτό που δεν εξήγησε ποτέ η κυβέρνηση ήταν η αδυναμία και η απροθυμία της να εξετάσει ποιοι κρύβονταν πίσω απ΄τους 4 ιδιώτες. Εννοείται πως η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη δεν εξασφαλίζει κάτι τέτοιο. Κατηγορήθηκαν και δικάστηκαν οι 4. Από εκεί και μετά

Πότε έψαξε η κυβέρνηση ποιός κρυβόταν πίσω από τους 4; Πότε ζήτησε να μάθει τι υλικό είχαν στα χέρια τους και που κατέληξε αυτό; Πότε αναζήτησε αν υπάρχει πίσω από τους 4 ιδιώτες μια άλλη χώρα και ποιοί ήταν οι σκοποί της.

Πότε διέταξε την ΕΥΠ να ψάξει πως ακριβώς είχε στηθεί αυτό το δίκτυο των «ιδιωτών» που παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο, δικαστές, δημοσιογράφους και λοιπούς; Έμαθε ποτέ πόσοι ήταν οι Ισραηλινοί και μη, υπάλληλοι της Intellexa που πηγαινοέρχονταν χωρίς έλεγχο στην Ελλάδα, εργαζόμενοι γι’ αυτό το δίκτυο παρακολούθησης; Η απάντηση είναι όχι, καθώς καμία έρευνα δεν έχει γίνει γνωστή ως σήμερα. Η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκανε τίποτε, αλλά όπως έχει αποδειχθεί βοήθησε την εταιρεία Intellexa να εξάγει τις υπηρεσίες της και σε τρίτες χώρες.

Ξέφραγο αμπέλι;

Εδώ υπάρχει το κυβερνητικό επιχείρημα πως η υπόθεση εξετάστηκε από αεροπαγίτες που έκαναν την έρευνα. Ισχύει αυτό; Το πόρισμα Ζήση απάλλαξε από κάθε ευθύνη το οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος, από την άλλη όμως ποτέ δεν έφτασε στον πυρήνα της υπόθεσης. Για ποιον δούλευαν οι ιδιώτες;

Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν το μονομελές πλημμελειοδικείο ζήτησε -με την απόφασή του- να εξεταστεί το αδίκημα της κατασκοπείας, γεγονός που θα οδηγούσε σε νέα έρευνα και ίσως να μαθαίναμε ποιοι κρύβονταν από πίσω, ήρθε ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και έσπευσε να αρχειοθετήσει την υπόθεση, εκτιμώντας ότι δεν υπήρξαν νέα στοιχεία.

Ωστόσο, τα γεγονότα οδηγούν σε ένα πολιτικό ερώτημα που η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποφεύγει να απαντήσει: επρόκειτο για αδυναμία ελέγχου ενός δικτύου υποκλοπών που δρούσε εντός της χώρας ή για γνώση και ανοχή των δραστηριοτήτων του;

Στο κάδρο κάποιοι φίλοι απ’ τα παλιά…

Τι καινούργιο είπε όμως ο κ. Ντίλιαν στη δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών; Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Εν πρώτοις υποστηρίζει ότι ουδέποτε λειτούργησε η εταιρεία του το Predator στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια ερχόμαστε στο ερώτημα. Ποιός το λειτούργησε; Ποιός έστελνε τα μηνύματα παγίδευσης στον Αντώνη Σαμαρά, τον Γεραπετρίτη, τον Γεωργιάδη, τον Χατζηδάκη, τον Βορίδη, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Οικονομικό Εισαγγελέα και τους δεκάδες άλλους, θύματα του Predator;

Ακολούθως βάζει στο κάδρο τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων. Υπενθυμίζεται ότι κ. Κοντολέων παραιτήθηκε την ίδια μέρα του Αυγούστου του 2022, μαζί με τον πρωθυπουργικό ανιψιό, Γρηγόρη Δημητριάδη, με αφορμή την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο. Και τι λέει ο κ. Ντίλιαν εδώ;

«Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, για προφανείς λόγους, πωλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν, ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι τέτοιες καταθέσεις θα είχαν αποτρέψει εξ αρχής την άσκηση διώξεων εναντίον μας».

Γιατί άραγε ο κ. Ντίλιαν επικαλείται τον προηγούμενο διοικητή και όχι τον νυν; Από που και ως πού ο Ισραηλινός επιχειρηματίας αναφέρεται στον κ. Κοντολέων, όντας σίγουρος μάλιστα ότι θα έδινε τις σχετικές εξηγήσεις που θα βοηθούσαν ώστε να μην ασκηθούν διώξεις εις βάρος του, αλλά και των υπολοίπων ιδιωτών; Τι ξέρει ο κ. Κοντολέων για τους 4 ιδιώτες; Έχει συνεργαστεί μαζί τους και τους γνωρίζει; Πότε και πώς;

Είναι γνωστό και έχει αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι η Intellexa είχε εμπλοκή σε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση επιμελώς υποβαθμίζει, παραπέμποντας στη Δικαιοσύνη και τους δικαστές που έκαναν την έρευνα και δεν βρήκαν τίποτε το επιλήψιμο…

Στο κάδρο και η Δικαιοσύνη

Πράγμα που εξηγεί γιατί ο κ. Ντίλιαν βάζει στο κάδρο και τον Αχιλλέα Ζήση, τον πρώην αεροπαγίτη εισαγγελέα που έκανε την έρευνα των υποκλοπών, όπως επίσης και τον Γιώργο Φλωρίδη, υπουργό Δικαιοσύνης. Για τον μεν πρώτο αναφέρει πως δεν εξέτασε δεόντως τα στοιχεία, με συνέπεια να καταλήξουν ο ίδιος και οι άλλοι 3 ιδιώτες κατηγορούμενοι, για τον δε δεύτερο σημειώνει πως «δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους «τέσσερις ιδιώτες», πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου».

Η μεταστροφή του κ. Ντίλιαν

Αυτό που είναι επίσης εντυπωσιακό είναι η μεταστροφή του κ. Ντίλιαν. Στη δήλωσή του μεταξύ άλλων τάχθηκε υπέρ της εξεταστικής για τις υποκλοπές -αίτημα των κομμάτων που απέρριψε η κυβέρνηση με ανεπαρκή επιχειρήματα. Η μεταστροφή έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη εξεταστική -το 2022- και οι 4 ιδιώτες δεν προσήλθαν να απαντήσουν στα ερωτήματα των βουλευτών και με την κάλυψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ουδείς τους πίεσε να το κάνουν. Η… παραχώρηση που είχαν κάνει τότε ήταν να απαντήσουν με… μέιλ σε τυχόν ερωτήσεις.

Από τη στάση του κ. Ντίλιαν τώρα, προκύπτει ότι μάλλον θα ήταν εξαιρετικά πρόθυμος να καταθέσει σε μια νέα εξεταστική. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει και μένει να δούμε αν τα υπόλοιπα κόμματα θα συνδράμουν στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ ώστε να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να καταθέσει εκεί ο κ. Ντίλιαν. Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό αίτημα περιλαμβάνει και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Μένει να δούμε εάν το αίτημα θα γίνει αποδεκτό. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ντίλιαν έκανε σαφές πως στο Εφετείο και έγγραφα θα παρουσιάσει και πολλούς μάρτυρες θα καλέσει, δείχνοντας προς την πλευρά της ΕΥΠ και των υπευθύνων της. Κάτι τέτοιο θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Πηγή: in.gr