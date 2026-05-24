Μέγαρο Μαξίμου: Αντιδράσεις απέναντι σε Σαμαρά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις υποκλοπές

Νέα αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά

Πολιτική 24.05.2026, 08:30
Ρεπορτάζ Γιάννης Μπασκάκης

Ασφυκτική είναι η πίεση που αισθάνεται το Μέγαρο Μαξίμου από τις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και αυτό γίνεται πλέον απολύτως αντιληπτό από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τώρα τον πρώην πρωθυπουργό τα επίσημα κυβερνητικά χείλη.

Το Μαξίμου, γνωρίζοντας καλά ότι ο Αντ. Σαμαράς με τις δημόσιες τοποθετήσεις του εκφράζει το κομμάτι της παραδοσιακής ΝΔ που νιώθει αυτή τη στιγμή εντελώς αποκομμένο από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», αντιλαμβάνεται ότι η σφοδρή κριτική που του ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός του δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, το οποίο ξέρει ότι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο όταν ο κ. Σαμαράς αποφασίσει να πατήσει το κουμπί για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Δεδομένη είναι, λοιπόν, η νέα μεγάλη αναστάτωση που έφεραν στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια οι κεραυνοί του Αντ. Σαμαρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, καθώς και για τα ελληνοτουρκικά, κατά τους οποίους ο κ. Σαμαράς κατήγγειλε τον κ. Μητσοτάκη ότι «εξευτελίζει τους θεσμούς και αυτή την έρμη Νέα Δημοκρατία», τονίζοντας ότι η μέρα αυτή «θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης».

Μέγαρο Μαξίμου: Επιθετική προσπάθεια απαξίωσης

Η αντίδραση του Μαξίμου ήταν να κινηθεί επιθετικά προς τον πρώην πρωθυπουργό και με μια προσπάθεια απαξίωσής του, επιχειρώντας να τον υποδείξει ως «ξένο σώμα» και επιδιώκοντας έτσι να περιχαρακώσει το δικό του ακροατήριο, το οποίο ακούει τη σφοδρή κριτική του κ. Σαμαρά.

Χωρίς βέβαια το μέγαρο Μαξίμου να δίνει οποιαδήποτε απάντηση στην ουσία των σοβαρών ερωτημάτων που έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός για την υπόθεση των υποκλοπών.

Περί «προσωπικής ατζέντας»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέλησε να κατηγορήσει τον Αντ. Σαμαρά για «προσωπική ατζέντα», λέγοντας (Ertnews Radio) ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός» και υποστηρίζοντας ότι «τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα, είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο».

Μάλιστα, αν και εκπροσωπεί το Μαξίμου, το οποίο έχει στην πρώτη γραμμή την τριπλέτα και τη ρητορική των προερχόμενων από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, Γεωργιάδη, Βορίδη, Πλεύρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να επιτεθεί στον κ. Σαμαρά, κατηγορώντας τον για «ρητορική ακροδεξιών κομμάτων», λέγοντας ότι «είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο». Αλλά «όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα, το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων, μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια».

Και μπορεί στην ευθεία διευκρινιστική ερώτηση αν «είναι ακροδεξιά η ρητορική του κ. Σαμαρά», να απέφυγε να το πει ρητά, απαντώντας ότι «εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός συνέβαλε τα μέγιστα, ούτως ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια», αλλά με την παραπάνω επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, έδειξε την τακτική που θα ακολουθήσει το Μαξίμου απέναντι στον Αντ. Σαμαρά και στο κόμμα του εφόσον αυτό δημιουργηθεί.

Μέγαρο Μαξίμου

Η τακτική Μαξίμου

Το Μαξίμου θα προσπαθήσει να σπρώξει τον πρώην πρωθυπουργό πιο δεξιά από τη ΝΔ, γιατί ξέρει -και αυτό φοβάται- ότι ο κ. Σαμαράς είναι ιστορικό στέλεχος της παράταξης και πρώην πρωθυπουργός της και (με δεδομένο ότι εκφράζει το κομμάτι της παραδοσιακής ΝΔ του οποίου οι σχέσεις με το «επιτελικό κράτος» έχουν διαρραγεί) απευθύνεται πρώτα απ’ όλα απευθείας στην ίδια τη βάση της ΝΔ και εφόσον προχωρήσει σε κόμμα, «γαλάζια» στελέχη πιστεύουν, ότι θα κλείσει οριστικά στο κυβερνών κόμμα κάθε δρόμο προς την αυτοδυναμία που ήδη βλέπει μόνο με κιάλια.

Πόσο μάλλον όταν αγεφύρωτο είναι το ρήγμα του Κυρ. Μητσοτάκη και με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και επισφράγισε τη διαχωριστική γραμμή που τον χωρίζει από τον νυν πρωθυπουργό με την απόφασή του να μην παρευρεθεί στο Συνέδριο της ΝΔ.

Η αναφορά Σαμαρά σε Καραμανλή

Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά του Αντ. Σαμαρά στο Κοινοβούλιο, όπου αναφερόμενος στη δική του πολιτική διαδρομή, σημείωσε ότι «έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι -μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε- ο Κώστας Καραμανλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δυο -κυριολεκτικά- προχθές στο Συνέδριο ακόμα και από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης».

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Αλλά με τούτα και μ’ εκείνα το Μαξίμου αποφεύγει να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς στην ομιλία του στη Βουλή.

Ο Αντ. Σαμαράς στο Κοινοβούλιο, αποδομώντας ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα για τις υποκλοπές, διερωτήθηκε: «Γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις “ιδιώτες” να κάνουν υποκλοπές; Και πως έγινε αυτό; Που ήταν η έδρα τους; Και πώς επελέγησαν οι στόχοι; Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια;».

Για να ρωτήσει μεταξύ άλλων: «Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε “γη και ουρανό” να μάθει το τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας! Που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα “φύλλο και φτερό”; Κι όμως, υπάρχει: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη! Αποδεικνύεται ότι “τζάμπα” κτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλώς διέκοψαν τον ύπνο του… Εκτός, κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να κτυπήσει το τηλέφωνο…».

Για το μπλοκάρισμα εξεταστικής

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «πρωτοφανή» τη διαδικασία στη Βουλή, με την οποία η κυβερνητική πλειοψηφία μπλόκαρε την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι η όλη υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας! Σοβαρολογείτε; Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε; Κι εάν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα; Εννοείτε, τελικά, ότι εμπλέκεται το κράτος με τους «ιδιώτες»; Γιατί, τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος; Γιατί δεν θέλετε την έρευνα; Τι σας ενοχλεί; Εκτός κύριοι της κυβέρνησης εάν ψεύδεστε. Εάν η αλήθεια είναι άλλη. Εάν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή. Και κάτι συγκαλύπτετε».

Σημειώνεται, τέλος, ότι σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο κ. Σαμαράς και για τα ελληνοτουρκικά, προειδοποιώντας για «εθνική κρίση».

Πηγή: in.gr 

