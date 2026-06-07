City breaks: Οι πιο οικονομικές αποδράσεις για το 2026 στην Ευρώπη

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Τα City breaks έχουν γίνει η απόλυτη «ανάσα» της σύγχρονης καθημερινότητας. Είναι αυτή η γλυκιά ψευδαίσθηση ότι μέσα σε μόλις 48 ή 72 ώρες μπορείς να «κλέψεις» χρόνο, να αλλάξεις παραστάσεις και να επιστρέψεις στην καθημερινή ρουτίνα με ένα αίσθημα ανανέωσης.

Μέσω του δείκτη City Costs Barometer, αναλύονται και συγκρίνονται τα έξοδα διαβίωσης σε 50 προορισμούς

Αυτή η «αγαπημένη συνήθεια» που κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε μια μαύρη τρύπα για το πορτοφόλι σου αν δεν προσέξεις καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζει άμεσα τις επιλογές.

Οι φθηνότερες επιλογές για City breaks

Κάθε χρόνο η Post Office Travel Money συγκρίνει το κόστος σύντομων διακοπών σε ευρωπαϊκές πόλεις. Το «βαρόμετρο κόστους πόλεων» μας δείχνει τις hot επιλογές που οι ταξιδιώτες μπορούν να «αξιοποιήσουν» καλύτερα τα χρήματά τους όταν φτάσουν εκεί.

Αναλύοντας και συγκρίνοντας τα έξοδα διαβίωσης δύο ατόμων σε 50 προορισμούς, εστιάζοντας σε καθημερινά κόστη όπως η διαμονή, η εστίαση και οι μεταφορές ο «τουριστικός οδηγός» επιτρέπει στους ταξιδιώτες να αξιοποιούν στο έπακρο την εμπειρία τους στην Ευρώπη.

Φέτος το Σαράγεβο, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είναι ο φθηνότερος προορισμός. Το συνολικό κόστος για μια σύντομη απόδραση ανέρχεται σε 287 ευρώ και προτείνεται ως μια ιδανική επιλογή. Το χαμηλό συνολικό κόστος στο Σαράγεβο οφείλεται στις προσιτές τιμές στα καταλύματα, τα φθηνά μέσα μαζικής μεταφοράς και τις λογικές τιμές στα αξιοθέατα της πόλης, γεγονός που το καθιστά τον πιο οικονομικό προορισμό για το 2026.

Το Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, προσφέρει όμορφες βόλτες, ποικιλία δραστηριοτήτων και καλό φαγητό και ποτό σε προσιτές τιμές. Το κόστος για μια σύντομη απόδραση υπολογίζεται κοντά στα 300 ευρώ, γεγονός που το διατηρεί σταθερά μεταξύ των φθηνότερων προορισμών για φέτος.

Τα Τίρανα, στην Αλβανία, γίνονται όλο και πιο δημοφιλής προορισμός. Είναι εύκολο να τα εξερευνήσετε και να περάσετε σύντομες διακοπές οικονομικά με ένα ποσό που μετά βίας ξεπερνά τα 300 ευρώ.

Αν ψάχνετε για νυχτερινή ζωή, φαγητό και βόλτες δίπλα στο ποτάμι χωρίς τις τιμές των μεγάλων πόλεων, το Βελιγράδι, στη Σερβία, είναι η ιδανική επιλογή με μπάτζετ γύρω στα 300 ευρώ.

Το Τρέντσιν, μια γραφική πόλη στη δυτική Σλοβακία, συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με τους οικονομικότερους προορισμούς. Προσφέρει έναν χαλαρό ρυθμό ζωής, με πολλές βόλτες, ιστορικά κέντρα και πολύ χαμηλές τιμές για τα καθημερινά έξοδα που για μια σύντομη απόδραση δεν θα ξεπεράσουν τα 315 ευρώ.

Την δεκάδα συμπληρώνουν

Οι επόμενες πέντε ευρωπαϊκές πόλεις που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα για ένα σύντομο ταξίδι (city break), με βάση το συνολικό κόστος για δύο άτομα, είναι οι εξής:

Ρίγα, Λετονία: €322

Λιλ, Γαλλία: €334

Βίλνιους, Λιθουανία: €334

Στρασβούργο, Γαλλία: €369

Ποντγκόριτσα, Μαυροβούνιο: €384

Από τα φθηνά στα ακριβά

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το Όσλο της Νορβηγίας κατακτά την κορυφή της πιο απρόσιτης οικονομικά ευρωπαϊκής πόλης. Μια απόδραση στην πρωτεύουσα των Φιορδ απαιτεί περίπου 850 ευρώ. Μαζί με τη γειτονική Κοπεγχάγη στη Δανία, συνθέτουν ένα σκανδιναβικό δίδυμο με τσουχτερές τιμές για τον μέσο επισκέπτη. Στη λίστα περιλαμβάνονται το Εδιμβούργο, στη Σκωτία (€773), η Γενεύη στην Ελβετία (€769), η Βαρκελώνη στην Ισπανία (€742). Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης: To Δουβλίνο στην Ιρλανδία (€707), το Άμστερνταμ στην Ολλανδία (€705) το Κορκ στην Ιρλανδία (€697), η Βενετία στην Ιταλία (€671) και η Μαδρίτη στην Ισπανία (€671).

Πηγή: in.gr