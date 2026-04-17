Τουρισμός: Περισσότερα ταξίδια στη Νότια Ευρώπη αλλά με μικρότερο budget και μικρότερη διάρκεια

Τι δείχνει η νέα έρευνα της European Travel Commission για το φετινό καλοκαίρι - Αυξάνονται οι ταξιδιώτες προς τη Νότια Ευρώπη - Ποιοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος

Τουρισμός 17.04.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Περισσότεροι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν φέτος το καλοκαίρι προς τη Νότια Ευρώπη, αναζητώντας «ήλιο και θάλασσα», ωστόσο θα κινηθούν με πιο περιορισμένο budget και μικρότερη διάρκεια διαμονής. Η τάση αυτή, σύμφωνα με την κυλιόμενη τρίμηνη έρευνα της European Travel Commission (ETC) συνδέεται κυρίως με την πίεση που αισθάνονται οι ευρωπαίοι από την αύξηση του κόστους ζωής και λιγότερο με την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η πρόθεση για ταξίδια καταγράφεται ως η ισχυρότερη από ποτέ, με το 82% των Ευρωπαίων να δηλώνει ότι σκοπεύει να ταξιδέψει το προσεχές διάστημα, ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Από αυτούς, το 65% επιλέγει προορισμούς εντός Ευρώπης, ενώ μόλις το 9% σχεδιάζει ταξίδι εκτός.

Ποιοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος

Οι προορισμοί της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου είναι εκείνοι που κερδίζουν σημαντικό έδαφος στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Πιο αναλυτικά, το 59% των ερωτηθέντων σκοπεύει να ταξιδέψει μέχρι τον Σεπτέμβριο σε κάποιον προορισμό της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, ποσοστό αυξημένο κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025. Η τάση αυτή αποδίδεται εν μέρει στην αυξημένη ζήτηση για προορισμούς που ενσωματώνουν το μοντέλο «ήλιος – θάλασσα». Στον αντίποδα, μειωμένη κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες είναι η πρόθεση των Ευρωπαίων για ταξίδια στην Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ενισχύεται η τάση για επιλογή λιγότερο δημοφιλών προορισμών, με το 51% έναντι του 48% πέρυσι, να στρέφεται σε πιο «ήσυχες» επιλογές. Τα ταξίδια αναψυχής αυξάνονται, ενώ περιορίζονται τα επαγγελματικά και εκείνα για επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους. Μάιος, Ιούνιος και Ιούλιος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς μήνες για ταξίδια, με το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου να ακολουθεί.

Σε ό,τι αφορά το κόστος, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν ένα (39%) ή το πολύ δύο ταξίδια (39%) για το προσεχές διάστημα, με τα σχετικά ποσοστά να είναι ενισχυμένα κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες. Στον αντίποδα, το υψηλό κόστος έχει περιορίσει κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό εκείνων που σχεδιάζει τρία ή περισσότερα ταξίδια.

Ταξίδια μικρότερης διάρκειας

Στην ίδια κατεύθυνση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα της ETC, επιλέγουν να κάνουν ταξίδια μικρότερης διάρκειας και να δαπανήσουν λιγότερα. Ως εκ τούτου, τα ταξίδια των 4-6 διανυκτερεύσεων είναι εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έναντι των ταξιδιών με 7-12 διανυκτερεύσεις που προτιμούνταν έναν χρόνο πριν.

Αντίστοιχα, περιορισμένο είναι και ο προϋπολογισμός των ταξιδιωτών, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να είναι διατεθειμένο να ξοδέψει από 501 ευρώ έως 1.000 ευρώ, όταν πέρυσι οι περισσότεροι σχεδίαζαν να δαπανήσουν από 1.501 ευρώ έως 2.500 ευρώ.

Παράλληλα αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό εκείνων που θα ταξιδέψει με αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο να παραμένει η κυρίαρχη επιλογή. Συνολικά, το οικονομικό περιβάλλον και οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, με το κόστος να αποτελεί τη βασική τους ανησυχία και την ασφάλεια να ακολουθεί.

