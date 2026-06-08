JP Morgan: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για τη Wall Street

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στις αμερικανικές μετοχές τηρεί το τμήμα συναλλαγών της JPMorgan Chase & Co. μετά το sell-off που ξέσπασε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Οι αγορές είναι πιθανό να παραμείνουν ασταθείς βραχυπρόθεσμα, δεδομένου ότι οι επενδυτές ενδέχεται να συνεχίσουν να πωλούν ορισμένες από τις τεχνολογικές μετοχές που σημείωσαν άνοδο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ράλι, εκτιμά ο Άντριου Τάιλερ, επικεφαλής της τράπεζας για την παγκόσμια αγορά, ο οποίος μείωσε τη βραχυπρόθεσμη άποψή του για τις μετοχές από ανοδική σε «τακτικά επιφυλακτική».

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι αποδόσεις των ομολόγων να κινηθούν υψηλότερα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας, καθώς οι traders τοποθετούνται για την επόμενη απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια στις 17 Ιουνίου.

«Οι μετοχές μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να βρουν τα πατήματά τους» έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας ελαφρώς από τις απότομες μαζικές πωλήσεις που σημειώθηκαν στη Wall Street την Παρασκευή. Αυτό έπληξε ιδιαίτερα σκληρά τις τεχνολογικές μετοχές, με τον δείκτη Nasdaq 100 να υποχωρεί σχεδόν κατά 5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από την επιβολή δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο του 2025.

Αγοράζοντας στην πτώση

Ο Τάιλερ δήλωσε ότι η ισχύς της οικονομίας και τα εταιρικά κέρδη θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανοδική αγορά στις μετοχές, λέγοντας ότι «νιώθουμε άνετα να αγοράσουμε την πτώση».

Αλλά είπε ότι «έχει νόημα να πάρουμε μια θέση κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας» λόγω ορισμένων παραγόντων που εκθέτουν την αγορά στον κίνδυνο μιας «άμεσης υποχώρησης». Ανέφερε μεταξύ αυτών την αστάθεια της αγοράς ομολόγων, την ανατροπή των θέσεων, μια πιθανή υποχώρηση από το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης και την αυξημένη έκδοση μετοχών.

Υποστήριξε ότι θα γίνει πτωτικός για τις μετοχές εάν τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό ωθήσουν τις αποδόσεις των ομολόγων υψηλότερα και οι αρνητικές αναφορές κερδών αναζωπυρώσουν τις μαζικές πωλήσεις στις τεχνολογικές μετοχές. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα μιας ανοδικής μετατόπισης εάν υπάρξει πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, η οποία θα μείωνε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

«Αυτές οι μεταβλητές θα βοηθούσαν σε μια ανοδική αντίδραση, αλλά θέλουμε να επαναλάβουμε την υποκείμενη επενδυτική μας υπόθεση ότι η ισχύς των υποκείμενων θεμελιωδών μεγεθών, μικρο και μακρο, υποδηλώνει ότι οι μετοχές πρέπει να κατέχονται» υπογράμμισε.