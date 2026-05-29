Ανδριανός: Η ανθεκτικότητα της αγροδιατροφής είναι ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας

«Η χώρα χρειάζεται ισχυρή εγχώρια παραγωγική βάση, ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και μείωση κρίσιμων εξαρτήσεων», τόνισε ο κ. Ανδριανός

AGRO 29.05.2026, 16:36
Ανδριανός: Η ανθεκτικότητα της αγροδιατροφής είναι ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας
Η αγροδιατροφή δεν αποτελεί μόνο έναν κρίσιμο παραγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, αλλά συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια, την εθνική ανθεκτικότητα, την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη, ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, συμμετέχοντας σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση με θέμα τις προϋποθέσεις ώστε να παραμείνει ανθεκτική η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε Ευρώπη και Ελλάδα, ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι στις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών —την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις γεωπολιτικές αναταράξεις, τις πιέσεις στις πρώτες ύλες και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης— επισήμανε ότι η επισιτιστική ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Όπως τόνισε, η χώρα χρειάζεται ισχυρή εγχώρια παραγωγική βάση, ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και μείωση κρίσιμων εξαρτήσεων.

Οι έκτακτες ενισχύσεις είναι αναγκαίες σε περιόδους κρίσης, αλλά δεν επαρκούν από μόνες τους

Ο υφυπουργός ανέδειξε ως στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης τον συνδυασμό της αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων με μια πολιτική μόνιμης ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στις επενδύσεις σε νερό, ενέργεια, υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και συνεργασίες σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Αυτάρκεια και ανταγωνιστικότητα

Σε σχέση με την αυτάρκεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, σημείωσε ότι η σύγχρονη έννοια της αυτάρκειας δεν σημαίνει απομόνωση ή κλειστές αγορές, αλλά στρατηγική επάρκεια: παραγωγική δυνατότητα, πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους, σταθερότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και προστασία της αγοράς από εξωγενείς διαταραχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ότι οι έκτακτες ενισχύσεις είναι αναγκαίες σε περιόδους κρίσης, αλλά δεν επαρκούν από μόνες τους. Η μόνιμη απάντηση, όπως ανέφερε, πρέπει να είναι διαρθρωτική και να περιλαμβάνει ενεργειακή αυτονομία, αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτοπαραγωγή, ενεργειακές κοινότητες, σύγχρονες εγγειοβελτιωτικές υποδομές και τεχνολογίες ορθολογικής χρήσης νερού, λιπασμάτων και λοιπών εισροών.

Αναφερόμενος στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μηχανισμός ενισχύσεων, αλλά ως εργαλείο παραγωγικού μετασχηματισμού. Οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, η ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ενδυνάμωση των συλλογικών σχημάτων παραγωγών και η πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό, επαρκείς πόρους και σεβασμό στην ανταγωνιστικότητα.

Ο υφυπουργός στάθηκε επίσης στην ανάγκη ανανέωσης των γενεών στον πρωτογενή τομέα, μέσα από εκπαίδευση, δεξιότητες, συμβουλευτική υποστήριξη και ουσιαστική σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Κλείνοντας, τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας και η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία αγροδιατροφική αλυσίδα. Η ανθεκτικότητα του παραγωγού, η ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης και η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για την ελληνική οικονομία είναι αλληλένδετες. Στόχος, όπως επισήμανε, είναι ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης πιο ανθεκτικό, πιο ψηφιακό, πιο βιώσιμο, πιο εξωστρεφές και πιο ανταγωνιστικό.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Τσιόδρας και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒΤ κ. Ιωάννης Γιώτης. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

