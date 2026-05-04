Ινδία: Αυξάνει την κατανάλωση άνθρακα λόγω της ενεργειακής κρίσης

Ολο και περισσότερο άνθρακα αναγκάζεται να καταναλώσει η Ινδία -η τρίτη χώρα στον κόσμο με τις μεγαλύτερες εκπομπές- εξαιτίας των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Περισσότερο από το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ινδίας παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί φέτος.

Τον Φεβρουάριο, η χώρα ανακοίνωσε ότι περισσότερο από το 52% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από πηγές μη ορυκτών καυσίμων, με την πλειοψηφία να προέρχεται από ηλιακή, υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια.

Ωστόσο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το 43% της συνολικής παραγωγικής ικανότητας, παραμένουν η κυρίαρχη πηγή ενέργειας.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα στην Ινδία τον Απρίλιο αυξήθηκε σε 164,9 gigawatt κατά μέσο όρο, έναντι 160,7 gigawatt κατά μέσο όρο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η S&P Global Energy.

Περίπου το 4% της εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ινδίας στηρίζεται στο φυσικό αέριο και λειτουργεί με LNG. Από αυτό, το 60% εισάγεται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Αύξηση της καύσης άνθρακα

Οι υψηλότερες τιμές του LNG έχουν επίσης καταστήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο οικονομικά μη βιώσιμη, δήλωσε ο Girish Madan, διευθυντής εταιρικών αξιολογήσεων της Fitch Ratings στη Σιγκαπούρη. «Επομένως, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα πρέπει να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής», πρόσθεσε.

Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα όσο πλησιάζει το καλοκαίρι και χρειάζεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για να αντιμετωπιστούν οι καύσωνες, καθώς οι 50 πιο ζεστές πόλεις του κόσμου βρίσκονταν στην Ινδία.

«Οι συνθήκες καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 40-45 βαθμών Κελσίου, σε διάφορα μέρη της Ινδίας έχουν αυξήσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας», είπε στο CNBC ο Andre Lambine, επικεφαλής της έρευνας για τη βραχυπρόθεσμη ηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού της S&P Global Energy.

Πρόσθεσε ότι, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ανέκαμψε τις τελευταίες εβδομάδες του Απριλίου, παραμένει «1,5 γιγαβάτ κάτω από τα επίπεδα του 2025, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη αντικατάσταση του φυσικού αερίου από τον άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα».

Εάν αναπτυχθεί το κλιματικό φαινόμενο El Niño, θα μπορούσε να υπάρξει «δυνητική αύξηση 10% σε ετήσια βάση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα στην Ινδία», ανέφερε ο ίδιος.