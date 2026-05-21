Ινδία: Ο Μόντι προετοιμάζει τους Ινδούς για οικονομικό σοκ μετά από «δεκαετία καταστροφών».

Οι τιμές των καυσίμων στην Ινδία αυξάνονται καθώς ο Μόντι λέει ότι δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει τους πολίτες από τις επιπτώσεις του πολέμου και άλλων παγκόσμιων γεγονότων.

World 21.05.2026, 23:55
Σχολιάστε
Ινδία: Ο Μόντι προετοιμάζει τους Ινδούς για οικονομικό σοκ μετά από «δεκαετία καταστροφών».
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δεν μπορεί πλέον να προστατεύει πλήρως τους πολίτες από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης στον Κόλπο και της παγκόσμιας ενεργειακής αστάθεια, αρχίζει να παραδέχεται δημόσια η κυβέρνηση στην Ινδία.

Οι κρατικές εταιρείες καυσίμων αύξησαν δύο φορές μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, τερματίζοντας ουσιαστικά μια τετραετή περίοδο παγώματος των τιμών, σημειώνουν οι Financial Times.

Αν και οι αυξήσεις ήταν σχετικά περιορισμένες —κάτω από 4% συνολικά— έχουν έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτούν αλλαγή στρατηγικής της κυβέρνησης απέναντι στο αυξανόμενο οικονομικό κόστος του πολέμου και των διαταραχών στις αγορές ενέργειας.

Ο Μόντι προειδοποίησε πρόσφατα ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια «δεκαετία καταστροφών», συνδέοντας την πανδημία, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και την ενεργειακή κρίση με τον κίνδυνο επιστροφής εκατομμυρίων ανθρώπων στη φτώχεια.

Σε ομιλία του προς Ινδούς της διασποράς στην Ολλανδία, υιοθέτησε έναν ασυνήθιστα δραματικό τόνο, λέγοντας ότι χωρίς άμεση δράση τα επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών μπορεί να χαθούν.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, να εργάζονται περισσότερο από το σπίτι, να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς και να αποφεύγουν περιττές δαπάνες, όπως αγορές χρυσού ή πολυτελή ταξίδια.

Μόντι

Η Ινδία πληρώνει για να περιορίσει το σοκ στους πολίτες

Η κυβέρνηση είχε έως τώρα δαπανήσει σημαντικά ποσά για να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης. Διατήρησε χαμηλές τις τιμές καυσίμων και λιπασμάτων, αναζήτησε εναλλακτικούς προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου και ενίσχυσε την εγχώρια παραγωγή βασικών αγαθών, όπως το αέριο μαγειρέματος.

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι στους οποίους αναφέρονται οι FT αναγνωρίζουν πλέον ότι τέτοιου είδους επιδοτήσεις δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα, ειδικά όσο συνεχίζεται η αστάθεια στον Κόλπο.

Η αλλαγή στον τόνο του Μόντι είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με την προεκλογική περίοδο πριν από τις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές, όπου το κυβερνών κόμμα BJP εμφανιζόταν αισιόδοξο και καθησυχαστικό για την ανθεκτικότητα της ινδικής οικονομίας.

Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει πλέον την κοινωνία για δυσκολότερες οικονομικές συνθήκες. Η επικεφαλής οικονομολόγος της Barclays για την Ινδία δήλωσε στους FT ότι η χώρα, ως μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου, βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραχούλ Γκάντι κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ευνόησε κυρίως τους ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας, όπως τον Γκαουτάμ Αντάνι και τον Μουκές Αμπάνι, ενώ προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης θα πλήξουν τελικά τους απλούς πολίτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το οικονομικό μοντέλο που δημιούργησε η κυβέρνηση κινδυνεύει να καταρρεύσει υπό την πίεση της διεθνούς συγκυρίας.

Η εξάρτηση της Ινδίας από τις εισαγωγές πετρελαίου αποτελεί βασικό πρόβλημα. Η χώρα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως και μεγάλο μέρος των προμηθειών της περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Αν και το Νέο Δελχί επιχείρησε να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας μέσω συμφωνιών με τη Ρωσία και άλλες χώρες, οι εισαγωγές εξακολουθούν να πιέζονται και το κόστος αυξάνεται.

Ινδία

«Μην αγοράζετε χρυσό»

Παράλληλα, η κυβέρνηση αύξησε τους δασμούς σε εισαγόμενο χρυσό και ασήμι, που έχουν μεγάλη ζήτηση στην Ινδία. Οι οικονομολόγοι που μίλησαν στην βρετανική οικονομική εφημερίδα θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα αποτελούν μόνο το πρώτο στάδιο μιας πιο επώδυνης περιόδου για τους καταναλωτές. Πιστεύουν επίσης ότι θα ακολουθήσουν νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ιδιαίτερα τώρα που έχουν ολοκληρωθεί οι σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις και η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει άμεσα πολιτικό κόστος.

Σημαντική πίεση ασκείται και στα δημόσια οικονομικά. Οι επιδοτήσεις λιπασμάτων για τον τεράστιο αγροτικό τομέα θεωρούνται πολιτικά αναγκαίες, αλλά το κόστος τους ενδέχεται να αυξηθεί κατά σχεδόν ένα τρίτο. Οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση προστάτευσε αρχικά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό εις βάρος της δημοσιονομικής ισορροπίας, όμως πλέον αναγκάζεται να περιορίσει τις δαπάνες ώστε να προστατεύσει το ισοζύγιο πληρωμών και τη σταθερότητα της οικονομίας.

Αν και ο πληθωρισμός παραμένει μέχρι στιγμής κάτω από το 4%, υπάρχει φόβος ότι οι νέες αυξήσεις τιμών θα οδηγήσουν και σε αύξηση επιτοκίων. Ταυτόχρονα, η ινδική ρουπία έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, ενώ ξένοι επενδυτές έχουν αποσύρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τις ινδικές αγορές. Τα συναλλαγματικά αποθέματα μειώνονται και οι προβλέψεις για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώνονται λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι η Ινδία εξακολουθεί να αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό άνω του 6%, οι αναλυτές τονίζουν ότι αυτό δεν αρκεί για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του Μόντι να μετατρέψει τη χώρα σε ανεπτυγμένο κράτος έως το 2047. Η κυβέρνηση ανησυχεί επίσης για τη χαμηλή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στις δημόσιες δαπάνες για έργα υποδομών. Ωστόσο, η συνέχιση αυτών των δαπανηρών έργων —όπως αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια και σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας— ίσως αποδειχθεί δύσκολη στις νέες οικονομικές συνθήκες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου
Περσικός Κόλπος: Πεταλίδες και μέδουσες μαστίζουν τα παγιδευμένα πλοία
World

Θαλάσσιοι οργανισμοί μαστίζουν τα παγιδευμένα στον Κόλπο πλοία
Ινδία: Ο Μόντι προετοιμάζει τους Ινδούς για οικονομικό σοκ μετά από «δεκαετία καταστροφών».
World

Ο Μόντι προειδοποιεί για οικονομικό σοκ
ΕΕ: Μεγαλώνει η εξάρτηση της βιομηχανίας απο την Κίνα
World

Μεγαλώνει η εξάρτηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απο την Κίνα
EE: «Ποντάρει» στη Γερμανία για… εμπορικό πόλεμο με την Κίνα
World

Γιατί η ΕΕ «ποντάρει» στη Γερμανία για... εμπορικό πόλεμο με την Κίνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου

Το πρόβλημα του Γιοχάνεσμπουργκ που καταρρέει καταλήγει στην πολιτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
Περσικός Κόλπος: Πεταλίδες και μέδουσες μαστίζουν τα παγιδευμένα πλοία
World

Θαλάσσιοι οργανισμοί μαστίζουν τα παγιδευμένα στον Κόλπο πλοία

Θαλάσσιοι οργανισμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουνι την ικανότητα των πλοίων να εγκαταλείψουν τον Κόλπο όταν τελειώσει η σύγκρουση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ινδία: Ο Μόντι προετοιμάζει τους Ινδούς για οικονομικό σοκ μετά από «δεκαετία καταστροφών».
World

Ο Μόντι προειδοποιεί για οικονομικό σοκ

Οι τιμές των καυσίμων στην Ινδία αυξάνονται καθώς ο Μόντι λέει ότι δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει τους πολίτες από τις επιπτώσεις του πολέμου και άλλων παγκόσμιων γεγονότων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Μεγαλώνει η εξάρτηση της βιομηχανίας απο την Κίνα
World

Μεγαλώνει η εξάρτηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απο την Κίνα

Ο αυξανόμενος όγκος εξαρτημάτων που εισάγονται από την Κίνα συνιστά προειδοποίηση για «κανιβαλισμό» των ευρωπαϊκών βιομηχανιών

EE: «Ποντάρει» στη Γερμανία για… εμπορικό πόλεμο με την Κίνα
World

Γιατί η ΕΕ «ποντάρει» στη Γερμανία για... εμπορικό πόλεμο με την Κίνα

Οι φόβοι για την παρακμή των βιομηχανιών έχουν δημιουργήσει την ευκαιρία στην ΕΕ να υιοθετήσΕΙ σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο

ACS SA: Σε υποδομές ΑΙ στρέφεται η ισπανική κατασκευαστική – Ποια είναι η στρατηγική της
World

Ποιος ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός «ποντάρει» σε ΑΙ

Νέες επενδύσεις σε data centers έχει στα σκαριά ο ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός - Στρατηγικές κινήσεις του CEO εκτίναξαν την αξία της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13

Retailers are preparing for the seasonal discount period, which will run through the end of August, while shops will also have the option to open on the first Sunday of the sales season

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Το «Δικαίωμα Παραμονής»
Experts

Το «Δικαίωμα Παραμονής»

Eνα πολιτικό στοίχημα για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή

Μιχάλης Κρητικός
Το ανέλπιστο θαύμα και οι προκλήσεις
Experts

Το ανέλπιστο θαύμα

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου
Inside Stories

Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Από το mega... στο giga

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Το ταμείο για το 2025 και οι νέες επενδύσεις στις υποδομές
Λιμάνια

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Τα νέα τιμολόγια και το... cold ironing

Τα νέα τιμολόγια έφεραν άνοδο εσόδων και κερδών το 2025 για το Λιμάνι Ηγουμενίτσας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies