Ρωσία: Προς περικοπές στον προϋπολογισμό εκτός άμυνας, αυξάνονται οι δημοσιονομικές πιέσεις

Σχεδόν ένα στα τρία ρούβλια που δαπάνησε η κυβέρνηση στη Ρωσία δεν καλύφθηκε από φορολογικά έσοδα

World 30.05.2026, 21:33
Σε επανεξέταση του φετινού προϋπολογισμού προχωρά το υπουργείο Οικονομικών στη Ρωσία αξιολογώντας περικοπές δαπανών εκτός του τομέα της άμυνας και των κοινωνικών υποχρεώσεων, καθώς οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις επιβαρύνουν τα κρατικά οικονομικά.

Οι περικοπές δαπανών θα μπορούσαν να αποδειχθούν δύσκολες, αν όχι αδύνατες, υπό τις τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες, ιδίως εάν οι στρατιωτικές δαπάνες παραμείνουν προστατευμένες.

Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, υποδηλώνοντας ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να αναγκαστεί να προβεί σε επώδυνες παραχωρήσεις, καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται και το δημοσιονομικό έλλειμμα διευρύνεται.

Σε συνέντευξή του στην οικονομική εφημερίδα Kommersant, ο Σιλουάνοφ δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι επανεξετάζουν τα σχέδια δαπανών λόγω των «αλλαγών στις μακροοικονομικές συνθήκες», ενώ τόνισε ότι οι αμυντικές και κοινωνικές υποχρεώσεις παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Αυξανόμενη πίεση στην οικονομία της Ρωσίας

Η οικονομία της Ρωσίας σε καιρό πολέμου βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, καθώς η ασθενέστερη ανάπτυξη, η μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους απειλούν να επιδεινώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αναλυτές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με την επιλογή μεταξύ της περικοπής των δαπανών και της εξεύρεσης νέων πηγών εσόδων, ενδεχομένως μέσω υψηλότερων φόρων, σε μια εποχή που τα εταιρικά κέρδη και η ευρύτερη οικονομική δυναμική ήδη εξασθενούν.

«Οι δαπάνες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού έχουν αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Σιλουάνοφ. «Από το 2019 έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 3,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ — από 16,6% σε 20,0% το 2025, υπερδιπλασιάζοντας το ονομαστικό τους επίπεδο».

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα αποθέματα που είχαν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Ταμείου Πλούτου της Ρωσίας (NWF) και των εσόδων από τις πρώτες ύλες.

«Όλα αυτά απαιτούν σημαντικούς πόρους», δήλωσε ο ρώσος υπουργός Οικονομικών. «Τα αποθέματα δεν είναι απεριόριστα».

Ο οικονομολόγος Ντμίτρι Πολεβόι εκτιμά ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να χρειαστεί να «βελτιστοποιήσει» τις δαπάνες κατά 300-700 δισεκατομμύρια ρούβλια (4,23-9,87 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος, μετά τη δραστική μείωση των προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης από 1,2% σε 0,4%. Η βραδύτερη ανάπτυξη θα μειώσει τη φορολογητέα βάση και θα αποδυναμώσει τα έσοδα του προϋπολογισμού, είπε.

Μέχρι το 2027, η χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ θα μπορούσε να οδηγήσει τα έσοδα 1,3-1,8 τρισεκατομμύρια ρούβλια (18,33-25,38 δισεκατομμύρια δολάρια) κάτω από τους δημοσιονομικούς στόχους, εκτιμά ο Πολεβόι. Αυτό θα μπορούσε να αναγκάσει την κυβέρνηση είτε να μειώσει τις δαπάνες είτε να συγκεντρώσει ένα ισοδύναμο ποσό πρόσθετων εσόδων.

Υπερδιπλασιασμός του ελλείμματος στον προϋπολογισμό

Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας έφτασε τα 5,8 τρισεκατομμύρια ρούβλια (81,78 δισεκατομμύρια δολάρια) την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, υπερδιπλασιάζοντας το επίπεδο που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και φτάνοντας το 1,6 φορές τον ετήσιο στόχο.

Οι ομοσπονδιακές δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε 17,6 τρισεκατομμύρια ρούβλια (248,16 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 11,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια (164,97 δισεκατομμύρια δολάρια), πράγμα που σημαίνει ότι οι δαπάνες υπερέβησαν τα έσοδα κατά περίπου 50%.

Στην πράξη, σχεδόν ένα στα τρία ρούβλια που δαπάνησε η κυβέρνηση δεν καλύφθηκε από φορολογικά έσοδα.

Το τρέχον έλλειμμα υπερβαίνει ήδη τα εναπομείναντα ρευστά διαθέσιμα του Εθνικού Ταμείου Πλούτου — τα οποία ανήλθαν σε 3,63 τρισεκατομμύρια ρούβλια (51,18 δισεκατομμύρια δολάρια) — κατά περισσότερο από 60%, έγραψε ο οικονομολόγος Κιρίλ Ροντιόνοφ.

«Με φόντο τα μειωμένα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και την αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική λύση για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού εκτός από σημαντικές περικοπές στις μη τοκοφόρες δαπάνες», δήλωσε ο Rodionov. «Αυτό είναι πιθανότατα κάτι που η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει φέτος».

Αναλυτές της Gazprombank ανέφεραν ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να επιτύχει μηνιαία πλεονάσματα προϋπολογισμού της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων ρούβλι (2,82 δισεκατομμύρια δολάρια) για το υπόλοιπο του έτους, απλώς και μόνο για να επιτύχει τον ετήσιο στόχο του για το έλλειμμα.

Ανέφεραν ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα φαίνεται απίθανο και προέβλεψαν ότι το έλλειμμα στο τέλος του έτους θα φτάσει αντίθετα τα 5-5,5 τρισεκατομμύρια ρούβλι (70,5-77,55 δισεκατομμύρια δολάρια), υπερβαίνοντας τους επίσημους στόχους.

Ο Polevoy δήλωσε ότι οι περικοπές δαπανών θα μπορούσαν να αποδειχθούν δύσκολες, αν όχι αδύνατες, υπό τις τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες, ιδίως εάν οι στρατιωτικές δαπάνες παραμείνουν προστατευμένες.

Προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να αναζητήσει νέες πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εφάπαξ φόρων.

«Οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα για την κινητοποίηση εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί των έκτακτων κερδών ή άλλων εισφορών, θα αυξήσουν μόνο τους κινδύνους για την οικονομία», δήλωσε ο Polevoy. «Τα εταιρικά κέρδη συνεχίζουν να μειώνονται το 2026, πολλές ιδιωτικές εταιρείες δεν διαθέτουν πλέον οικονομικά αποθέματα και οι μικρές επιχειρήσεις ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οποιοδήποτε πρόσθετο βάρος θα επιδεινώσει μόνο την κατάσταση».

